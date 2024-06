Ribadesella baila por sevillanas

No es abril ni es Sevilla, pero eso no fue impedimento para que en Ribadesella celebraran este fin de semana su particular feria andaluza por todo lo alto.

La festividad dio comienzo el pasado viernes con la segunda edición de Ribadesella Baila, donde los riosellanos ofrecieron una exhibición de danza a cargo de las seis escuelas de baile del concejo.

Ya el sábado se abriría la gran carpa ubicada en la Plaza Nueva, por donde se pasarían un buen número de vecinos y visitantes vestidos con el traje típico de la capital andaluza. La II Feria de Sevillanas, organizada por Paco Rebollo, atrajo todas las miradas en un primer fin de semana de junio donde ya empieza a notarse en la villa la inminente llegada del verano.

La feria arrancó a las siete de la tarde y continuó ayer domingo a la hora del vermú, donde la afluencia fue mucho más notable, al coincidir con la celebración del Corpus Christi. Un tablao flamenco, música de sevillanas y degustaciones de rebujito fueron los protagonistas de esta colorida fiesta en el que los vecinos disfrutaron de la cultura del sur. Por primera vez, este año hubo además un jurado popular que distinguió a la sevillana mejor vestida de la jornada, que se llevó de premio una cena para dos personas.