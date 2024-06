Alta cocina para todas las edades: "Soy de buen diente"

¿Cómo cocinar como los más grandes? Técnica culinaria y veteranía riosellana se juntaron este martes en el Centro Polivalente para la Prevención de la Dependencia de Ribadesella, con motivo de una cita gastronómica de lujo. El chef Israel Moreno, del restaurante Ayalga, ubicado en el Hotel Villa Rosario junto a la playa de Santa Marina y galardonado con una estrella Michelin, protagonizó un "showcooking" con el que deleitó los paladares de más de un centenar de riosellanos.

Este pequeño taller de alta cocina fue una de las propuestas más esperadas de la XXVII Semana de Nuestros Mayores de Ribadesella, organizada por el Ayuntamiento, con un completo programa que cuenta este año con cinco días cargados de todo tipo de actividades culturales. La fiesta de clausura será este viernes con una comida-baile a la que acudirán más de 250 personas y que contará con la actuación de la artista Mina Longo.

El evento de ayer sirvió para que los amantes de los fogones y del buen comer pudieran observar de cerca los secretos culinarios del chef albaceteño y probar su talento y su mano con la cocina gracias a una degustación gratuita de los diferentes platos. "Son recetas muy sencillas para que ellos puedan hacerlas en casa, pero versionadas con ingredientes más modernos o divertidos para que sorprendan a sus familiares y amigos", destacó el chef, quien elaboró más de 120 raciones de cada uno de los bocados y los sirvió juntó a sus ayudantes Pamela Rumbo y Marcos Brizuela.

Oblea de arroz crujiente

Tres fueron en total las propuestas planteadas por Israel Moreno para esta pequeña merienda. Comenzó con un colorido salmorejo de remolacha y tomate, queso feta desmenuzado y bacon al horno y continuó con una tapa de pan de maíz semitostado con crema de queso, ajo negro, anchoa y albahaca. El menú concluyó con una ensalada con ingredientes sencillos como lechuga, tomate, pepino y salmón, sobre una oblea de arroz crujiente, y cubierta por una salsa tártara que cambia la clásica mayonesa por yogur.

No hubo postre dulce en esta ocasión para evitar posibles problemas con el azúcar en los mayores y, aunque alguno de ellos sí lo echó en falta, todos los comensales admitieron haber disfrutado mucho de los tres platos. No hubo unanimidad en los favoritos, pero muchos eligieron quedarse con el último, quizás al ser el más fresco en una jornada tan calurosa como la de ayer en la villa riosellana: "Yo soy de buen diente y me han gustado todos. De todos modos creo que me quedo con el último, me gustaría repetir", señaló Ramona Martínez. Y muchos así lo hicieron.

Aunque entre el público se encontraban auténticos fans de la alta cocina como Charo Pedreida y Fernando Pérez, no todos los días uno puede contar con un chef de tan alto nivel a su disposición, por lo que fue una oportunidad perfecta para lanzarle algunas preguntas: "Nosotros ya fuimos a Ayalga y a algún que otro restaurante con estrella Michelin aquí en Asturias, como el Arbidel, El Corral del Indianu o La Salgar. Nos gusta comer pero también cocinar, y siempre se puede aprender un poco más, así que estamos encantados con esta actividad", cuentan. No obstante, hubo pocas preguntas y muchos halagos, y es que tanto la mezcla de ingredientes utilizados como el sabor de los bocados, dejaron satisfechos a todos los que los probaron.

La experiencia gastronómica no dejó indiferente a nadie: "Trabajar con los mayores es como trabajar con mis abuelos", apuntó Moreno con una sonrisa. Mientras que para estos afortunados riosellanos, la tarde se convirtió en una merienda totalmente única, deliciosa y divertida que les llenó los estómagos pero eso sí, quedaron las ganas de volver a repetir muy pronto otro "showcooking" de estas mismas características.