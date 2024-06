Juan Muñoz, un escritor entre el mar y el azar

Entre el mar y el azar. Entre estos dos conceptos baila la vida y obra del llanisco Juan Muñoz González, afincado en Ribadesella. El profesor de Filosofía, ya jubilado, acaba de publicar su último libro y segunda novela "El Informante" que, como en todas sus anteriores publicaciones, integra ambas constantes que forman parte ya de un estilo propio muy personal. Su presentación tendrá lugar este sábado, a las 20.00 horas, en la Casa de Cultura de la capital riosellana.

Para aquellos que ya leyeron la primera novela de Muñoz "El Color de la tormenta", de 2017, "El Informante" podría considerarse como la segunda entrega de esta historia ambientada en Ribadesella, aunque con algún que otro giro: "La primera tuvo un final abierto y mucha gente que lo leyó preguntaba por una secuela. Aunque al principio no me salía nada, pero acabé cogiendo los mismos personajes dándoles una transformación", explica.

A partir de ahí, Juan fue "tirando del hilo y del ovillo" y desarrolló un argumento muy complejo enmarcado en el género de novela negra con distintas tramas paralelas y recorridos de ida y vuelta por escenarios como Ribadesella, Madrid o Marrakech. Es precisamente una novela muy local, tal y como aclara: "Es muy riosellana, pero sin idealizarla porque también hay crítica. Salen personajes claramente reconocibles, así como los paisajes. Pero todo está novelado, yo procuro tener un pie en el suelo y otro en el aire, la cuestión es que no me caiga":

El libro, que aúna cuestiones sociales, psicológicas y políticas fue galardonado recientemente con el Premio Internacional de Novela Ciudad de Las Palmas, escogido de entre 300 escritos de una decena de países. Fue un reconocimiento muy especial para Muñoz, sobre todo por las palabras que le dedicó el presidente del Jurado, Sergio Ramírez, Premio Cervantes en 2018: "Historias misteriosas y sabiamente desveladas se enlazan en este thriller que nos lleva de ida y vuelta desde las costas asturianas hasta Marrakech, sin dejar de despegarnos ni de la página ni del asiento", reseñó.

El escritor recuerda entre risas que, a raíz de esta publicación, le preguntaron si residía en Ribadesella o en Marruecos, ya que ambas localizaciones estaban muy bien descritas: "Me tuve que documentar un poco porque Marrakech no lo conozco. Pero creo que es el mejor piropo que se le puede hacer a alguien que escribe, el hecho de que la ficción y la realidad no se distinga", apunta.

Esa dicotomía entre ficción y realidad puede encontrarse en esta novela que también contiene detalles autobiográficos, y es que el protagonista, curiosamente, se llama Juan y es un profesor de Filosofía jubilado: "Luego es verdad que le pasan cosas que nada tienen que ver conmigo" aclara, "pero siempre que escribes, al final estás tú detrás, aunque el protagonista sea un extraterrestre. Te puedes esconder en los personajes de una novela para decir cosas que piensas, pero yo intento que no se note lo que es imaginación de lo que no", añade.

Además de "El Informante" y "El color de la tormenta", Muñoz ha publicado artículos y ensayos en distintas revistas y medios de comunicación asturianos, relatos para antologías, así como cuatro libros más: el libro de memorias "Ahora que me acuerdo", la obra de teatro "El estado ideal", el libro de relatos "Visitas guiadas-Relatos de sobremesa", y "Ahora que lo pienso", de ensayos.

Destaca que tiene un estilo de escritura bastante reconocible, ya que en sus publicaciones se evidencian las oraciones cortas y suelen contener un humor socarrón y sutil, no de carcajada, y también detalles filosóficos, "pero una filosofía de cocina, nada académica", concreta. Y si hay dos conceptos importantes muy presentes en su vida y obra son el mar y el azar: "Son dos constantes en todo lo que escribo, es algo importante para mí", cuenta.

Precisamente el mar aparece en las portadas de todos sus libros, la última diseñada por la artista riosellana Dolores Álvarez. Y es que Juan Muñoz siempre ha buscado estar cerca de la costa, habiendo vivido en distintos lugares como Valencia, Vigo, Gijón o Tereñes. Y con respecto al azar, su vena filosófica le hace vagar constantemente por la idea de cómo determinados hechos casuales y circunstanciales pueden cambiar una vida. Esto es algo que, además, le sucedió en su juventud:

"Yo me matriculé en Filosofía sin haberla estudiado en el instituto por una razón totalmente azarosa. Todo partió de un libro que me tocó leer en clase de Literatura. A mí me iba a tocar el género de la novela, pero faltó un compañero que estaba enfermo y me tocó el ensayo. El profesor me dijo que eso era filosofía y a mí me encantó", recuerda.

Licenciado por la Universidad de Valencia, Muñoz pasó por varias etapas profesionales. En lo académico fue profesor primero en Galicia y después en Asturias, en el colegio Jovellanos de Gijón, donde pasó "media vida", y fue director del Instituto Avelina Cerra de Ribadesella. Además, dirigió tres revistas culturales: El saltamontes de Vigo, Aldaba en Gijón y Nordeste en el concejo riosellano.

También tuvo una faceta política, llegando a presentarse a las elecciones municipales por el PCE, con apenas 25 años, y se convirtió en teniente de alcalde y concejal de Cultura en el gobierno del socialista Juan Antonio Ureta, durante la primera legislatura democrática. De aquellos años recuerda con entusiasmo haber sido promotor del histórico concierto de Raimon en el paseo de La Grúa, durante la Transición. La etapa con la escritura vendría tras su jubilación, hace una década: "Yo quería vivir tranquilo en Tereñes y ponerme a escribir", afirma.

Con "El informante" Juan no pretende cerrar su etapa como escritor, pero aún no se plantea otro proyecto, pues quiere disfrutar de la que ha sido hasta el momento su novela "más ambiciosa". Su presentación tendrá lugar este sábado a las 20:00 horas en la Casa de Cultura con un acto organizado por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella. Será presentado por Vicente Arminio y contará con el acompañamiento musical de Alejandro Jardón y Clara Muñoz, hija del escritor.