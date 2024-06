La FSA y la dirección del PP decidirán si hay moción de censura contra Foro en Colunga

La decisión de si habrá moción de censura conjunta de PSOE y PP en Colunga, para arrebatar el poder al alcalde, José Ángel Toyos, de Foro, será tomada por los dirigentes regionales de ambos partidos. De momento, los mandatarios asturianos socialistas y populares no han querido manifestarse sobre la posibilidad de una moción de censura, aunque fuentes de ambas formaciones reconocen que no será fácil un acuerdo, en el caso de que haya en algún momento negociaciones.

El portavoz del PP de Colunga, Javier Brea, declinó ayer realizar manifestaciones sobre ese asunto. Por su lado, fuentes del PP regional se limitaron a subrayar que cualquier moción de censura municipal "tiene que contar con la autorización del Comité Ejecutivo Regional". Pero no entraron a valorar si se plantearán presentarla en Colunga.

La FSA, entretanto señaló que no comentará "nada al respecto". Sí habló la portavoz socialista y anterior alcaldesa de Colunga, Sandra Cuesta, quien dejó claro que la presentación de una moción de censura "supera a los grupos municipales" y ha de ser decidida "por el partido". No obstante, subrayó que "algo hay que hacer" y que la situación del Ayuntamiento merece "un hasta aquí por dignidad democrática".

¿Qué ocurre en Colunga para que PSOE y PP coincidan en plantearse una acción conjunta contra el Alcalde? Según Sandra Cuesta, el Alcalde "carece de proyecto alguno para el municipio" y "se ampara en los técnicos ante cualquier duda o pregunta de la oposición".

El resultado de todo ello es "inmovilismo", apuntó la edil socialista, que acusó a Toyos de haber evitar las comisiones convocando juntas de portavoces, "que no tienen capacidad de decisión y a las que (el Alcalde) acude con los técnicos". "Es una situación ridícula, de tomadura de pelo total", señaló Cuesta, que pone como ejemplo de la situación municipal el hecho de que el equipo de gobierno no haya llevado a comisión los Presupuestos municipales, "no sé si por miedo a que los tumbemos", añadió.

"Espero que los partidos asuman que algo hay que hacer, no podemos seguir así, perdiendo oportunidades como las que ofrecen los fondos europeos", remató la exalcaldesa.

En cuanto al abandono del pleno que protagonizaron los siete concejales de la oposición (cuatro del PSOE y tres del PP) en el último pleno municipal, Cuesta explicó que se debió a que un funcionario municipal estuvo buena parte de la reunión haciendo gestos y comentarios y riéndose. Fue "una falta de respeto total y absoluto", opinó la concejala, que aseguró que se sintió "ofendida y humillada".

Según Cuesta, el Alcalde muestra un "desconocimiento total" del funcionamiento de la Administración y carece de proyecto político y toda su acción consiste "en fiestas y barracas, como si siguiera al frente de la asociación de festejos".

Foro Asturias considera que una moción de censura supondría "un pacto antinatura". El secretario general de esa formación, Adrián Pumares, recordó que PP y Foro mantienen acuerdos de gobierno en municipios como Ribadesella, Gijón o Ibias, y que esos pactos "están funcionando bien". De ahí que haya solicitado la intervención de la Dirección Regional del PP para frenar cualquier intento de moción de censura. Pumares achacó la actual situación política en Colunga a "intereses personalistas" del portavoz popular colungués, del que destacó que está "enfrentado a la dirección del PP".

El alcalde de Colunga, por su lado, acusó a PSOE y PP de "bloquear sistemáticamente" la gobernabilidad del Ayuntamiento y les instó a "trabajar para ayudar a los vecinos".