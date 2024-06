Crisis política en Colunga: El PP regional ya ha tomado una decisión sobre la moción de censura

No habrá moción de censura en Colunga, al menos por el momento. El Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular (PP) no autorizará ninguna iniciativa para apartar de la alcaldía a José Ángel Toyos, de Foro Asturias. Y esa autorización, según las normas del partido, es preceptiva, según resaltaron fuentes de la formación que capitanea Álvaro Queipo.

Pese a que el pacto de gobierno alcanzado en Colunga por el PP y Foro se rompió a los pocos días de iniciado el mandato, los dirigentes autonómicos populares consideran que sigue vigente, exactamente igual que los de municipios como Ribadesella, Gijón o Ibias. Y no están dispuestos a romper ninguno de ellos.

La Corporación colunguesa cuenta con 11 concejales: cuatro del PSOE, cuatro de Foro y tres del PP. La formación socialista fue la más votada en las municipales de mayo de 2023, ya que consiguió 692 votos, por los 647 de los foristas y los 431 de los conservadores. La coalición Convocatoria por Asturias-IU-Más País-IAS, con 70 sufragios, se quedó fuera del Ayuntamiento. El pacto PP-Foro apartó del poder municipal a la anterior alcaldesa, la socialista Sandra Cuesta, que tuvo que gobernar en minoría durante cuatro años.

Foro y el PP dieron por roto el acuerdo de gobierno al que habían llegado en Colunga en un pleno celebrado el 31 de julio del año pasado, cuando había pasado solo un mes y medio desde la toma de posesión de la nueva Corporación.

¿Cuál fue el motivo de la ruptura? Hay diversidad de explicaciones. Según indicó en su momento el Alcalde, la razón fundamental del desencuentro radicó en las retribuciones económicas de los concejales: "Estuvimos todos de acuerdo en el reparto de concejalías, pero quedaba el fleco de los sueldos políticos, que fueron el gran escollo de la negociación, porque la gran preocupación del PP era lo económico. Los sueldos era lo que realmente les importaba".

Javier Brea, portavoz del PP, expuso tras la ruptura una explicación radicalmente distinta. Acusó a Foro de romper el acuerdo, al no incluir a los ediles del PP en la delegación de concejalías, como habían pactado, ya que todas fueron atribuidas al Alcalde. Acusó a Toyos de no tener "ni palabra ni firma" y lo emplazó a rectificar: "No hay nada que negociar, hay un pacto firmado y hay que cumplirlo".

No solo no hubo reconciliación, sino que la situación política se ha ido degradando con el paso del tiempo. El último capítulo ocurrió el pasado día 5, cuando los concejales del PSOE y el PP abandonaron una sesión plenaria tras polemizar con el Alcalde y el interventor.