La reacción del PP de Colunga tras el rechazo del partido a la moción de censura: "No hay más que hablar"

El PP de Colunga acata la decisión de los dirigentes autonómicos del partido de no presentar una moción de censura conjunta con el PSOE para apartar del poder al alcalde, José Ángel Toyos, de Foro Asturias. El presidente del Principado, Adrián Barbón, apuntó que la situación deben resolverla los partidos que la crearon, PP y Foro. Y el alcalde colungués, José Ángel Toyos, aplaudió la decisión del PP regional de no respaldar la presentación de una moción de censura y se muestra dispuesto a negociar "mañana mismo" con la oposición.

Adrián Barbón se refirió ayer en Oviedo a la crisis política que vive Colunga, tras la ruptura del pacto de gobierno Foro-PP en julio del año pasado, solo unas semanas después de firmado. Una situación que obliga a Foro a gobernar en minoría y que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, hasta el abandono de la última sesión plenaria de los concejales socialistas y populares tras polemizar con el regidor y con el interventor municipal.

El presidente autonómico subrayó que a la Federación Socialista Asturiana no le ha llegado "absolutamente nada" sobre la moción de censura, que calificó de "un poco fantasma". Añadió: "No hemos sido informados. Hay una situación de gobernabilidad complicada y tienen que resolverla los partidos que firmaron el acuerdo (Foro y PP) y que apearon al PSOE, que fue la lista más votada. Si no son capaces a entenderse tendrán que mirarlo", pero "nadie nos ha trasladado nada", insistió el mandatario socialista.

El presidente del PP colungués, Justino Pérez, por su lado, ya tenía "idea" desde hace unos días de que los integrantes del Comité Regional de su partido no eran partidarios de la moción de censura. Ayer supo oficialmente que no la apoyarían, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA. Su reacción a ese anuncio fue clara: "Respetamos absolutamente la decisión. Somos miembros del partido. No hay más que hablar".

Pérez, que es también concejal en Colunga, señaló que el PP local continuará con la labor de oposición que ejerce desde julio del año pasado, cuando se rompió el pacto de gobierno Foro-PP, que nunca llegó a aplicarse. De hecho, el Gobierno de coalición ni siquiera se llegó a constituir. Las razones de aquel fracaso son explicadas de diferente manera por los dos partidos implicados.

Según Justino Pérez, fue el Alcalde quien incumplió el pacto, y el responsable de la "atípica situación" que vive actualmente el Ayuntamiento, que está "paralizado", según subrayó. Destacó que carece de presupuesto municipal, pues el regidor no ha presentado proyecto alguno, y que se sigue funcionando con las cuentas prorrogadas de 2022, mediante "ajustes" pactados con el servicio de Intervención.

"No hay actividad de mandato normal en el Ayuntamiento; el Alcalde, que es un hombre sin conocimientos (del funcionamiento de la Administración) actúa como si fuera el ‘Rey Sol’, pues no delega competencias en sus concejales y se ampara únicamente en la secretaria y el interventor, que son sus amiguetes, pues toman partido en asuntos políticos. En ese ambiente se mueve", añadió.

Justino Pérez achacó al PSOE haber perdido la "oportunidad" de cambiar las cosas en el Ayuntamiento el pasado mes de enero, cuando el PP promovió la reprobación del Alcalde. Aunque en un primer momento el PSOE se mostró favorable a apoyar la iniciativa, la intervención de "un dirigente local del partido" condujo a que los concejales socialistas se abstuvieran en la sesión plenaria, con lo que la reprobación no salió adelante.

La versión del Alcalde sobre lo que ocurre en Colunga es radicalmente diferente. José Ángel Toyos, en primer lugar, aplaudió la decisión del PP regional de no respaldar la presentación de una moción de censura. Le parece una decisión "normal", tomada "con mucho sentido común", que en su opinión es "lo que falta en el PP de Colunga". El regidor aconsejó a los mandatarios locales del PP que revisen los resultados de las elecciones europeas de este domingo, y que los comparen con las municipales de hace un año. En ese sentido, destacó que en los comicios locales la candidatura municipal del PP obtuvo 431 votos, mientras que en las europeas los populares lograron 454 sufragios, un 21 por ciento más. Y eso sin que la participación de Foro, que en las municipales sumó 647 papeletas. La conclusión de Toyos es que los vecinos de Colunga "no votan a la candidatura municipal del PP".

"Gobierno en minoría, así que la solución es sentarse y hablar. Con el Grupo Socialista me senté hace meses y alcanzamos un principio de acuerdo, pero después un dirigente local intervino y todo quedó en nada", explicó el Alcalde. En cuanto al pacto de gobierno, aseguró que lo rompió el PP.

"Habíamos pactado celebrar plenos cada dos meses, pero ya el primer día apoyaron la propuesta del PSOE de celebrarlos cada mes", resaltó Toyos, quien, no obstante, aseguró que el principal problema y la causa final de la ruptura fueron "los sueldos". Según indicó, el PP pretendía poner los sueldos máximos que permite la ley, hasta un total de 139.000 euros, cuando el PSOE, en el mandato anterior, gastaba en ese concepto 55.000 euros: "Me negué".

Sobre la posibilidad de recomponer el pacto de gobierno con el PP, el Alcalde destaca que es "imposible" si Justino Pérez se niega incluso a saludarlo: "Solo me habla en las comisiones y en los plenos. Así es muy difícil". Toyos, no obstante, se mostró dispuesto a negociar "mañana mismo" con los dos grupos de la oposición; en primer lugar, los presupuestos municipales.