Esta es la condena reducida a un conductor por la muerte de un motorista en Ribadedeva

El Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo ha condenado a un año de cárcel al conductor que provocó un accidente en el que murió un motorista en La Franca (Ribadedeva), el 16 de junio del año pasado. El conductor, D. S. C., defendido por el letrado David Valdés-Isoba, aceptó una condena de un año de prisión y otro de privación del derecho a conducir vehículos a motor.

El fiscal Miguel Rodríguez Marcos, que inicialmente solicitaba dos años de prisión, redujo su petición a un año en atención a que la totalidad de los perjudicados ha sido indemnizada, por lo que concurre la atenuante de reparación del daño. Puesto que carece de antecedentes penales, el fiscal no se opuso a la suspensión de la pena, siempre que no el acusado no delinca en el plazo de dos años, tal como estableció la magistrada María Elena González.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la mañana del 16 de junio de 2023, cuando el acusado (1987) conducía por la carretera N-634, en sentido San Sebastián, un Citroën Berlingo. Debido a que iba sin prestar la mínima atención a las circunstancias de la circulación, al llegar al kilómetro 285,106, en un tramo de calzada recto, con perfecta visibilidad, carretera seca, limpia y con doble sentido de circulación, realizó un giro a la izquierda para dirigirse a la explanada con estacionamiento existente delante del restaurante “La Parra” e invadió el carril contrario en el momento en que circulaba correctamente la víctima, con una motocicleta de su propiedad, marca Kymco Super Dink 125.

Así, el acusado arremetió frontalmente con su vehículo contra la moto y la golpeó. A consecuencia de ello, el motorista quedó tendido en la carretera. El motorista sufrió lesiones que provocaron su fallecimiento en el mismo lugar del accidente.

El fiscal solicitaba, y ya han sido pagadas por la aseguradora, 181.261,23 euros para la esposa del fallecido; 48.086,35 euros para cada uno de los padres; 152.298,59 euros a su hija, nacida en 2007; 176.145,42 euros para su hijo nacido en 2011; 18.867,14 euros a cada uno de sus tres hermanos; y 18.329,94 euros para sus otros dos hermanos, en total unos 700.000 euros.