Denuncian "malestar y caos" durante una carrera de montaña en Cabrales

Atascos, coches mal aparcados y problemas de tráfico. Es lo que denuncia la Asociación de Turismo "Destino Cabrales" sobre lo ocurrido el pasado fin de semana durante la celebración de la Traveserina, la carrera de montaña que cada año genera gran afluencia de visitantes al concejo.

"Ha provocado caos, malestar de vecinos y turistas y una sensación de dejadez y mala imagen", resalta Sami Hammoudeh, presidente del colectivo, quien critica la "falta de infraestructura y nula planificación" por parte de la Administración en la que es considerada una de sus citas deportivas más importantes del año en el parque nacional de los Picos de Europa.

Los problemas registrados el pasado fin de semana, señala, fueron provocados por el retraso en el pago de los alquileres de las fincas que el año pasado se habilitaron como aparcamientos temporales, por lo que en esta edición no contaban ya con esas zonas habituales para estacionar.

Sin embargo, el Consistorio abonó "in extremis" la deuda de dichos terrenos en Sotres y Arenas el viernes 7 de junio, un día antes de la carrera. Según la asociación, esta "falta de previsión" impidió la correcta señalización e información de estos espacios, originando "un descontrol" que , según afirman, se repite anualmente: "Sabíamos que iba a pasar, porque pasa todos los años. La Traveserina lleva haciéndose once años y los aparcamientos no se alquilan en tiempo y forma", sostiene el colectivo turístico.

Desde el Ayuntamiento señalan, por su parte, que esta problemática se ha debido a un "problema burocrático", pero esa explicac ión no termina de convencer a la asociación, que lleva desde el 2019 presionando con este asunto.

Pero el mayor problema podría estar por llegar. Con la celebración de la prueba de la Travesera mañana, sábado, hosteleros y vecinos temen que vuelva a producirse un trastorno de tráfico y movilidad parecido ya que, a pesar de que las fincas ya se encuentran habilitadas como aparcamiento temporal, creen que las plazas podrían no ser suficientes.

Con todo, las demandas de la asociación se extienden ahora al gobierno autonómico, al que piden que asuma responsabilidades: "Son conocedores de la problemática", destacan sus responsables. Reclaman una solución definitiva a largo plazo en forma de inversión en infraestructuras, algo que complementaría al plan de transporte especial que ha puesto en marcha el Principado en Cabrales: "Da igual que haya transporte desde Arenas que lleve a otros pueblos porque el aparcamiento público se llena. El turismo se ve afectado y da una imagen de saturación y masificación, cuando lo que hay es una mala organización", explica Vanessa Fernández, regente del Peña Castill, en Sotres.

Los hosteleros, como ella, reclaman más aparcamientos para paliar este problema con alternativas que pueden pasar por la expropiación de terrenos para habilitar plazas diseminadas por el concejo: "No queremos un macropárking, entendemos que estamos en un parque nacional y no se puede generar gran impacto y tampoco nos interesa, pero existen otras fórmulas y necesitamos ayuda", concluye Fernández.