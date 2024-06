Talados los magnolios del parque de Cangas de Onís: "Me da mucha pena, pero lo primero es la seguridad"

Los dos monumentales magnolios que presidían el parque municipal de Cangas de Onís ya son historia. Al mediodía de ayer concluía la tala de los dos ejemplares, ambos enfermos –uno de ellos seco, talado el jueves– y que se habían convertido un verdadero peligro para los usuarios de esa área de esparcimiento, que incluye una zona de juegos infantiles.

La eliminación de los magnolios, avalada por un estudio fitopatológico encargado por el Ayuntamiento, generó debate en la ciudadanía, con detractores que exigían tareas de mantenimiento y defensores que anteponían la seguridad a la continuidad de los árboles. Finalmente primó la seguridad.

"Con la misma responsabilidad que jure el cargo como alcalde hace un año, he tenido que tomar la decisión de cortar los magnolios del parque, tras encargar un informe con diagnóstico fitopatológico y mecánico", señaló en las redes sociales el regidor José Manuel González Castro. "Me da pena, mucha pena. Yo también jugué debajo de esos árboles, también me subí a ellos y allí aprendí a escalar por sus ramas. Pasaba horas entre rama y rama…. La responsabilidad que conlleva mi cargo hace que de vez en cuando haya que tomar decisiones que duelen, pero lo primero es la seguridad de los peatones, niños mayoritariamente que jugaban debajo de esos árboles", añadió.

El informe fitopatológico que avaló las talas está a disposición de cualquier vecino que lo quiera consultar, expuso el Alcalde.