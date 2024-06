Transparencia da ahora la razón al gobierno de Llanes en su pugna con el Grupo Socialista por las solicitudes de información rechazadas

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dado la razón al Ejecutivo de Llanes en una de sus pugnas con el PSOE local por las peticiones de información denegadas. Si hace un mes Transparencia daba la razón a los socialistas, ahora el Consejo ha dictado una nueva resolución, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, en sentido contrario, aunque la decisión ha sido adoptada por cuestiones formales, y no de fondo.

El conflicto tiene su origen en una petición del portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Llanes, Óscar Torre, que el 10 de octubre de 2022 solicitó "Documentación de todas las subvenciones, así como de los contratos menores desde 2016 que haya recibido la Asociación Cultural Balsiar por parte del Ayuntamiento de Llanes". Los dirigentes locales denegaron esta y otras peticiones, al considerar que la entrega toda esa documentación obligaría a destinar tanto personal que afectaría al normal funcionamiento del Ayuntamiento. El PSOE recurrió la negativa ante el Consejo de Transparencia, pero la reclamación no fue presentada por Óscar Torre, sino por otro concejal, Pablo Cueto. Este hecho ha llevado al consejo a inadmitir el recurso socialista.

La entidad, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, señala en su resolución que Pablo Cueto no reclamó el acceso a la información citada, ni existe constancia de que este edil tenga representación alguna de Óscar Torre. Por lo tanto, Pablo Cueto no ostenta la condición de interesado en la resolución del Gobierno de Llanes, y, por lo tanto, "carece de legitimación" para reclamar en este caso. Transparencia aclara que la cualidad de interesado no se adquiere por la mera pertenencia al mismo grupo político que el solicitante.

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, señaló que la ciudadanía está "harta de estas cosas. De falsos caos. De palabrería barata. De mentiras enmarcadas como verdades. La gente lo que quiere es que se gestionen bien los recursos, que haya honradez en los comportamientos, que las personas sean honestas con lo que hacen. Y en eso estamos", dijo.

"Está claro que la postura del PSOE de Llanes está en las antípodas de estos comportamientos. Lo bueno es que los ciudadanos llaniscos tienen dos opciones completamente diferentes para elegir y eso es positivo. Ni que decir tiene que me quedo con la honradez y el sentido común y la gestión de los recursos que no implique ‘Kaipes’, ni inhabilitaciones, ni amiguismos, ni vueltas a pasados oscuros", remató.