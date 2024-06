Denuncian irregularidades en el precio de una expropiación de una parcela en Parres

El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Parres ha anunciado que llevará "a donde haga falta" lo que entiende como "irregularidades constatables" en los informes técnicos incorporados al expediente de expropiaciones necesarias para acometer la obra contra los desbordamientos de los tres ríos que bañan la villa de Arriondas –Sella, Piloña y Chico–, que se ejecuta desde hace unos meses.

Según Cs, en el pleno extraordinario convocado para hoy, martes, el equipo de Gobierno, que integran PSOE y Foro, insistirá en la propuesta que desde septiembre pasado pretende sacar adelante para fijar el valor de tasación para la expropiación de una parcela de algo más de 800 metros cuadrados, en 197.476,14 euros. Esta valoración está basada en una valoración realizada en 2022 por un aparejador interino y que desde el principio despertó "recelo" en el grupo Ciudadanos, pues según la concejala liberal Mili de la Maza, ano recoge "la realidad física evidente de la finca". Por ejemplo, no tiene en cuenta la existencia de un arroyo que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico no tenía reconocido, pero que hace unos meses definió como una "corriente de agua que discurre a cauce abierto de nombre arroyo de Las Nieves".

Según la concejal de Ciudadanos, la responsable del área municipal de Urbanismo, Cecilia García Llamedo, de Foro, no ha dado explicaciones de por qué mantiene su propuesta de expropiar la parcela en esa cantidad, cuando a petición suya, la arquitecta municipal informó que la valoración no se había elaborado teniendo en cuenta todos los condicionantes que afectan a la parcela, y la rebajó hasta los 42.381,54 euros. "De hecho no hay ni un solo informe concluyente en el que hoy pueda basar la valoración que está empeñada en aprobar. Sí hay, en cambio, advertencias de esta falta de aval de la valoración de su propuesta, por parte de Intervención, de la arquitecta municipal y del informador jurídico", destaca De la Maza.

Por otra parte, el informe jurídico que consta incorporado al expediente expone que asumir distintos criterios de valoración del suelo en el caso de esta finca en estos momentos, como sugiere en su informe la arquitecta municipal, "puede comportar la revisión de la valoración del resto de parcelas que son objeto de expropiación".

Ciudadanos sostiene que las "irregularidades" en la tasación de la finca "apuntan a la necesidad de revisar las demás valoraciones del expediente a lo que se niegan los grupos del gobierno de Parres, PSOE y Foro, que incomprensiblemente desde que son conscientes de esta posibilidad, han apurado la aprobación de valoraciones por mutuo acuerdo para conformar la gestión administrativa que habría que retrotraer en el caso de proceder a la revisión". El partido naranja considera "alarmante" y una "irresponsabilidad enorme que todas las parcelas afectadas por el proyecto puedan estar incorrectamente valoradas y al gobierno no le importe en absoluto".

El alcalde de Parres, Emilio García Longo (PSOE), negaba hace unas semanas rotundamente cualquier irregularidad. "Cualquier persona medianamente inteligente intuye que si eso fuera así alguien estaría prevaricando. A estas alturas no somos ni tan ingenuos, ni tan locos de hacer eso. Hay un informe que establece el precio, y otro de la arquitecta técnica municipal que señala hasta en seis ocasiones, en negrita y subrayado, que es ‘orientativo’, con una valoración distinta", declaró entonces García Longo. Este informe, además, incluye datos que han sido rebatidos por el jurídico municipal, según el regidor, quien destacó que el pleno ya adoptó unos compromisos y selló unos acuerdos con la propiedad, y que no sería de recibo revisarlos a estas alturas de la tramitación.