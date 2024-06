Los moteros responden a las críticas al Desafío Lagos de Covadonga: "Esta región necesita enseñarse al mundo"

Las críticas a los responsables del parque nacional de los Picos de Europa por el permiso concedido para que el pasado sábado subieran hasta los Lagos de Covadonga 143 Vespas que participaron en el XII Desafío Lagos de Covadonga, tras registrarse un leve accidente por la salida de la vía de uno de los participantes, no han sentado bien a los moteros, que han destacado que contaban con todos los permisos para esa actividad y con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Ribadesella, donde se ubicó la sede central del evento, y que en todo momento viajaron acompañados por miembros de Protección Civil.

"Nuestro objetivo es, en primer lugar, la promoción del uso de scooter antiguas (Vespas o Lambrettas), y a la vez mostrar nuestra maravillosa región mediante eventos de este tipo, que llevan haciéndose 14 años, y cuyo "éxito" es de tal calibre, "gracias a los clubs asturianos", que el año que viene se celebrará la "Vespa Wold Days" en Gijón, en la que estarán representados más de 50 países y que "moverá" a entre 4.000 y 7.000 personas, "con lo eso que supone para Asturias", ha resaltado este lunes Alfonso Murciego Herrero, presidente de Vespa Club España y de Vespa Club Asturias.

Varios de los participantes, en El Repelao (Cangas de Onís). / V. C. A.

"Entendemos las demandas de todo el mundo, pero que (quienes critican) piensen que esta región necesita enseñarse al mundo, que no sabemos lo que tenemos. Un accidente calificado como ‘leve’ no puede empañar esto, y si es así, que suspendan todo. ¿O es que en las Cabalgatas de Reyes, o en otros eventos, no puede fracturarse alguien un dedo?", señaló Murciego, en referencia a la consecuencia del siniestro del pasado sábado en la carretera de los lagos de Covadonga (CO-4).

El Desafío "Picos de Europa" se inició en la Plaza Nueva de Ribadesella, incluyó la bendición de las motos en Covadonga por el abad del santuario, Adolfo Mariño, y finalizó de nuevo en la villa riosellana. Participaron conductores de las 17 comunidades autónomas españolas.

Según la organización, el Desafío Lagos de Covadonga es "más que una simple carrera o excursión en moto; es una experiencia que combina la emoción de la conducción con el disfrute de paisajes impresionantes y la conexión con una comunidad de personas que comparten la misma pasión".