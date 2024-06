Fomento prevé reiniciar la obra del puerto de Lastres tras el verano para que pueda completarse la próxima primavera

Las obras del puerto de Lastres se retomarán después del verano y podrían completarse la próxima primavera. Esta es la nueva fecha que anunció ayer el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, en el Parlamento regional en respuesta al Partido Popular, que recrimina el continuo retraso de los trabajos.

La situación de parálisis temporal de la obra se encuentra ahora mismo "en el ámbito técnico", señaló el consejero, quien aseguró que ya trabajan en un nuevo calendario para actuar en el muelle lastrín sin interferir en la actividad pesquera y turística de la zona: "El calendario de la obra es muy limitado, el objetivo de que se reinicie después del verano y pueda completarse en la próxima primavera", concretó, "es más importante asegurar una buena ejecución de los trabajos y su compatibilidad con la actividad portuaria".

El consejero señaló además que la recarga de los 400 bloques de hormigón que servirán para reforzar el dique exterior no será la única actuación que se desarrolle en la zona portuaria de la localidad colunguesa. Desde el Principado destacan que en esta legislatura está previsto culminar una renovación total del muelle, tanto en su estructura como en su plan de dragados y en todas sus instalaciones: "Tras la remodelación de la lonja se va a proceder a renovar los aparcamientos, sus accesos y también actuar sobre sus taludes", declaró Calvo.

Esta respuesta, no obstante, no fue suficiente para la diputada popular Cristina Vega, que recordó que la obra debía de haber finalizado en diciembre de 2023. La portavoz de Infraestructuras del PP incidió en la incógnita sobre el modo de desplazamiento de los bloques, que se encuentran en el concejo de Nava, y que aún no tiene una solución clara.