Piloña dice "no" a los parques de baterías en las parroquias de Ques y Valle

El Ayuntamiento de Piloña manifestó el pasado jueves en un Pleno extraordinario su firme oposición a la instalación de parques de baterías próximos a las parroquias de Ques y Valle, en solidaridad con sus vecinos.

Tanto el equipo de gobierno formado por el PSOE, como la oposición integrada por el PP, aprobaron por unanimidad una declaración conjunta a instancia de las juntas vecinales de ambas localidades, empeñadas en rechazar el proyecto propuesto por el Principado para almacenar energía en la zona rural del concejo.

El alcalde, Iván Allende, se mostró claro en la sesión plenaria: "Es lógico que haya malestar e incertidumbre por la cercanía de las viviendas, lo entendemos", apuntó, y explicó a los vecinos presentes que el gobierno municipal podrá justificar su oposición a la medida gracias a un instrumento legal anunciado por el gobierno autonómico.

La consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí y el consejero de Ordenación de Territorio y Urbanismo, Ovidio Zapico, avanzaron el mismo jueves detalles que se expondrán en el texto definitivo de la nueva norma con respecto a la instalación de estos parques en la región. Entre los criterios dispuestos se plantea la prioridad de ubicar las baterías en suelos industriales y degradados que hubieran estado vinculados a actividades mineras, energéticas e industriales. Además, se especifica que, con carácter general, no podrán implantarse a menos de mil metros de un núcleo poblacional ni a 500 metros de una explotación ganadera o un bosque autóctono.

En ese sentido, tanto las viviendas habitadas de Ques como las de Valle se encontrarían a menos de un kilómetro de la ubicación inicialmente prevista, por lo que, a priori, esta condición supone un argumento válido para rechazar el proyecto: "Tenemos una base para motivar el poder decir que no queremos estas baterías, porque no cumplen las condiciones. Estamos todos de acuerdo en que no se pueden poner en cualquier sitio", añadió el regidor.

La declaración institucional firmada por las juntas vecinales y aprobada por los grupos municipales recoge finalmente la postura del Ayuntamiento, que será trasladada al gobierno regional y a la Junta General del Principado, así como a las empresas promotoras de los proyectos.

El Ayuntamiento de Piloña aprueba por mayoría una declración institucional en rechazo a la implantación del proyecto junto a las parroquias de Ques y Valle / J.Quince

Mientras se desarrollaba el Pleno, decenas de vecinos, convocados por la plataforma "Baterías No", se concentraron frente a la Casa Consistorial de Piloña con pancartas y consignas en contra de esta medida impulsada por el gobierno regional.