Pueblu critica que se amplíe el contrato de gestión del agua de Ribadesella "por motivos económicos"

El Ayuntamiento de Ribadesella aprobaba el pasado martes el inicio del procedimiento para prorrogar el contrato para la gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua potable por cinco años más. La decisión ha generado cierta controversia dentro del grupo municipal de Pueblu, que votaba en contra, debido a un informe que desaconseja la medida.

El partido local destaca que el contrato se ampliará si la empresa adjudicataria está de acuerdo a pesar de que esta ha acumulado "cuatro expedientes sancionadores desde 2019". La oposición preguntó en el pleno si la falta de nuevos expedientes durante el último año se debía a una mejora en el servicio o una menor fiscalización por parte del nuevo equipo de gobierno, pero lamentan no haber obtenido respuesta.

Desde Pueblu señalan que existen varios informes que es necesario tener en cuenta. Por un lado, Intervención y Secretaria recomendarían prorrogar este contrato con el argumento de que una nueva licitación podría ser económicamente perjudical para el Consistorio, sin considerar la opción de municipalizar el servicio: "En el de Intervención se limita a decir que como esa posibilidad no está encima de la mesa, no se informa sobre ella y que no existe tiempo material para realizarla. En el de Secretaría se dice que la explotación en gestión directa por parte del Ayuntamiento de un servicio tan esencial y complejo es insegura y no recomendable, pero sin aportar datos que lo justifiquen", concretan.

Por otro lado, el informe de la Oficina Técnica de Obras y Servicios es contundente en contra de esta prórroga y apuntan a tres aspectos: la calidad del servicio no cumplía durante estos años los estándares mínimos, el incremento del precio habría superado el IPC, y la necesidad de obras de mejora que la empresa no había realizado.

Desde Pueblu critican que la decisión de prorrogar el contrato se base únicamente en argumentos económicos y se ignore el informe negativo sobre la calidad y gestión del servicio. Además, apuntan que se propuso en la sesión plenaria una prórroga de un año, obligatoria para la concesionaria, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio mientras se llevaba a cabo un nuevo proceso de contratación. Sin embargo, esta sugerencia fue desestimada.