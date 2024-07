Podemos Llanes pide suspender las licencias para pisos turísticos en el concejo: estas son sus razones

Podemos Llanes ha solicitado al Ayuntamiento que suspenda la concesión de licencias para pisos turísticos que han experimentado un "desproporcionado aumento" en los últimos años. Señalan que esta situación estaría provocando la práctica imposibilidad de los vecinos para acceder a un alquiler durante todo el año.

No es la primera vez que la formación morada pide medidas que limiten los pisos turísticos en el concejo, uno de los más castigados en Asturias por la proliferación de los mismos desde el 2018: "El gobierno municipal lleva 9 años de brazos cruzados ante el grave problema de la vivienda en nuestro concejo y, con relación a los pisos turísticos, no solo no ha hecho nada, sino que se ha aprovechado de la situación aumentando el coste de la licencia para recaudar más", han criticado.

El partido local se refiere, en este sentido, a la medida aprobada en el pleno celebrado el pasado mes de octubre para aumentar la tasa de apertura de 500 a 1.000 euros, algo que dicen "no evita" que sigan surgiendo nuevos pisos, sino que "engorda" las arcas municipales, y hacen un llamamiento al equipo de gobierno para que combata la escasez de vivienda.

Llanes, señalan, "acumula casi la mitad de pisos turísticos de toda la comarca oriental", lo que supone el 42,8 por ciento según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Además, en los últimos años los precios de estos pisos han aumentado exponencialmente en el concejo: "Cada vez hay más personas a las que les cambian el contrato de alquiler y deben abandonar sus casas durante el verano. Lo que se está haciendo es expulsar del concejo a quienes quieren o necesitan vivir aquí", puntualizan.

La suspensión de licencias que pide Podemos es una medida que ya se está adoptando en muchos ayuntamientos españoles, siendo Cádiz el último en anunciarla. También proponen la implementación de ayudas a quienes pongan en el mercado vivienda en alquiler para todo el año: “Debemos sacar al mercado la vivienda vacía, que en Llanes alcanza la cifra de 2.000 pisos, y para ello el Ayuntamiento puede poner en marcha medidas que fomenten ese alquiler a precios asequibles”, concluyen.