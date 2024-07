Guerra en Llanes por el despido de los seis lancheros socorristas: decisión disciplinaria por desobediencia y demanda por despido improcedente

En pleno mes de julio, las playas de Llanes han permanecido una semana sin socorristas marítimos. Hasta ayer. Un despido, según los afectados, improcedente, apenas dos semanas después de que el Plan de Salvamento en Playas comenzara a operar. Los seis socorristas marítimos que prestaban este servicios en la zona fueron despedidos el pasado viernes de manera "fulminante y sin previo aviso" por la Federación Asturiana de Concejos (FACC), encargada de gestionar su contratación. Los afectados ya han presentado una demanda por despido improcedente. Ayer empezaron a trabajar seis nuevos socorristas marítimos contratados por la FACC.

La Federación sostiene que fue un "despido disciplinario", provocado por una cuestión de "desobediencia". Entre los principales hechos que motivan esta controvertida decisión, se menciona que los lancheros "no envían su ubicación en tiempo y forma" o que "no salen a la mar cuando deberían". Sin embargo, los trabajadores afectados, que tienen cierta antigüedad en la empresa, argumentan que estos problemas son fácilmente desmontables y que pueden explicarse, por ejemplo, por la falta de cobertura en la mar. "Estamos disgustados, no lo esperábamos ni de broma", explicó ayer uno de los despedidos, Adrián Fernández. "Nos habían amenazado con sanciones, pero de un día para otro, sin ponernos ningún tipo de falta ni aviso, nos despiden a todos a la vez. Yo llevaba diez días trabajando. Hay que hacer algo muy gordo para que te despidan en diez días", comentó indignado.

En respuesta a la que consideran "injusta" destitución, los seis lancheros han interpuesto una denuncia colectiva al considerar que la decisión de la FACC se traduce en un "despido improcedente": "Lo que pone la carta de despido parece una novela, porque sacan las cosas de contexto y distorsionan la realidad", aseguran.

Comisiones Obreras (CC OO) también se ha pronunciado al respecto, calificando esta situación como "un atropello". A comienzos de semana solicitaban a los responsables de la FACC la readmisión inmediata de los trabajadores, algo que parece que finalmente no ha sido aceptado. Los propios exsocorristas indican que, tras una reunión mantenida por el Ayuntamiento de Llanes y la FACC, se decidió contratar una nueva plantilla que estaría operando ya desde ayer en las playas llaniscas.

Con todo, la ausencia de lancheros en el servicio de salvamento de Llanes durante una semana entera y en pleno mes de julio es considerada por el sindicato como "una irresponsabilidad". Desde el Consistorio de Llanes, preocupados por la falta de estos profesionales, otorgaron la potestad a los socorristas de playa de utilizar las lanchas en caso de emergencia: "Llama la atención que nos despidan porque nos decían que poníamos en riesgo el operativo de salvamento, cuando ellos mismos dejaron a Llanes una semana sin lancheros", concluyó Fernández.

El Plan de Salvamento en Playas comenzó a funcionar en Llanes el pasado 15 de junio y estará activo hasta el 8 de septiembre. Dispone de un equipo integrado por 53 efectivos y supondrá a las arcas municipales un desembolso de 397.412,96 euros. Este equipo humano, cuya contratación se realiza a través de la FACC, consta de 2 coordinadores locales, 14 socorristas responsables de playa, 30 socorristas, y 6 los ya citados lancheros/socorristas, más un coordinador de proyecto.

Las playas llaniscas con socorristas son: Cuevas del Mar, San Antolín, Torimbia, Toranda, Barru, Borizu, Palombina, San Martín y Portiellu, Poo, El Sablón, Toró, Ballota, Andrín y Vidiago (Bretones). La prestación del servicio de carácter presencial será de 11.30 a 19.00 horas, todos los días de la semana.