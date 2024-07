Dios tuvo un "flan" en Youtube para el hermano Pablo, así fue encuentro de jóvenes en Covadonga

El zaragozano Pablo Fernández y el madrileño Luis Escandell, son hermanos de la orden de los Siervos del Hogar de la Madre y desde 2014 hacen vídeos de contenido religioso en Youtube. Bajo una máxima, como dice Fernández: "Prohibido aburrir. Enjoy!".

En diez años, con más de 70.000 suscriptores, se han ido convirtiendo en unos expertos con su serie "Catholic Stuff", en el que con humor y estilo cinematográfico, buscan evangelizar a los jóvenes. Estos días han estado en Asturias como uno de los re primeraclamos en la noche de festival de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil que se ha celebrado en Covadonga –ayer concluyó–, en la que participaronn más de 2.000 jóvenes de 10 países.

Pablo Fernández, presentador de "Catholic Stuff" –algo así como "Cosas católicas"–, atrapa a la audiencia con sus propuestas y con un discurso que suele acabar con "Dios tiene un flan (mejor dicho un plan) para tí, para hacerte feliz". Siempre ofrecen un contenido que, dicen, aborda "la religión sin edulcorantes, tal cual es", y eso implica vídeos monotemáticos de todo tipo: sobre la castidad, la fe, los peligros del móvil, la Navidad, la llamada al sacerdocio... o temas históricos como el papel de la Iglesia en la Segunda Guerra Mundial. Y sin perder nunca el toque de humor, que es ese factor que les hace conectar con el público. Tal como demostraron en su actuación en directo en el festival de Covadonga.

Otra de las claves que sustenta su crecimiento como youtubers es la escasa creación de contenido religioso que había en internet hasta su llegada, de forma que ellos se encontraron "con un nicho de público libre". Además, su intención en un inicio fue dar ejemplo con su canal y animar a otras personas a crear contenido religioso, para suplir ese vacío que había, o incluso servir material para uso de catequistas y formadores juveniles.

Sobre el público que visita su canal, el hermano Pablo Fernández comenta que "en principio los vídeos van dirigidos a cualquier persona, pero pueden calar más entre los jóvenes que se habían desenganchado del catolicismo y quieren volver a ilusionarse y tener fe".

Cuentan estos pioneros que los inicios nunca son fáciles y en el caso de estos dos religiosos no ha sido diferente. El equipo que comienza en 2014 a hacer vídeos estaba formado por solo cuatro personas, con Brian Jackson y Kristian Espejon, otros dos compañeros de la Orden de la Casa de la Madre, encargándose de grabar y editar. Por entonces Pablo Fernández y Luis Escandell aún estaban estudiando para consagrarse en la orden, aún vestían de calle y cuando les propusieron ser la imagen del proyecto no dudaron en aceptar. Los medios técnicos y el espacio de grabación también fueron totalmente improvisados al principio: "nos aprovechamos del cierre de uno de los estudios de Popular Televisión en Navarra, y el primer trípode que usamos lo encontramos en unos contenedores de basura".

Supieron sacar el máximo partido a todo lo que fueron encontrando para conseguir 10.000 visitas en su primer vídeo en solo 10 días. El equipo poco a poco ha ido creciendo y en la actualidad cuentan también con colaboradores externos, como universitarios que se suman al proyecto. El canal en la actualidad cuenta con unos 71.000 suscriptores pero los números no lo son todo para ellos: "Seguiríamos haciendo lo mismo aunque nos viese una sola persona; con que el vídeo llegue a esa persona y le ayude, para nosotros ya es mucho".

Los ideólogos de "Catholic Stuff" no tienen la creación de contenido como única tarea dentro de la orden religiosa a la que pertenecen. Viven en comunidad y este es uno más de los trabajos que realizan, ya que además tienen obligaciones como asistir a misas o distintos rezos del rosario. "Si no estuviésemos conectados con Dios todos los días no podríamos transmitir de la misma forma en los vídeos". También llevan a cabo más actividades destinadas a acercar la religión a los jóvenes como encuentros, campamentos, o clases de religión de institutos. Actualmente están destinados en un pueblo de Cantabria, pero el destino de su misión varía, pudiendo la orden enviarlos a distintos lugares de España, incluso del mundo.

