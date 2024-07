El paleontólogo chino Lida Xing estudia en el MUJA las huellas de vertebrados del Jurásico junto al equipo científico del Museo

El paleontólogo chino Lida Xing se encuentra estos días en el Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) estudiando las huellas de vertebrados del Jurásico en la región junto al equipo científico del centro museístico, formado por Laura Piñuela y José Carlos García-Ramos.

El director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, se reunirá este jueves, a las 12:30 horas, con el profesor Xing para conocer de primera mano el trabajo que está desarrollando junto al equipo científico, en una visita que cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.

Lida Xing y Bao Jing en los acantilados de Tereñes, en Ribadesella. / MUJA

Reconocido internacionalmente como uno de los mejores especialistas en el estudio de huellas de vertebrados mesozoicos, durante su estancia en el Principado se ha centrado en las icnitas de lagartos, pterosaurios (reptiles voladores) y estegosaurios de la colección, así como en algunos de los yacimientos de la "Costa de los Dinosaurios", y su comparación con las de los yacimientos chinos. Está previsto además que algunas de las investigaciones que se realicen se publiquen en revistas especializadas de ámbito internacional.

Aunque esta es su primera visita a Asturias, el equipo científico del MUJA ha colaborado y trabajado con Lida Xing desde hace más de una década. Laura Piñuela fue invitada junto a otros investigadores por el profesor Lida Xing en dos ocasiones a su país: la primera, como conferenciante en el Qijiang International Dinosaur Tracks Symposium en la ciudad de Chongqing; y la segunda, para estudiar dos yacimientos en la provincia de Lanzhou. La publicación de cinco artículos científicos en revistas internacionales sobre huellas de dinosaurios y de pterosaurios (reptiles voladores) de China fue fruto de esas visitas.

Lida Xing estudió Paleontología en la China University of Geosciences, Beijing, en la que es profesor asociado desde 2016. Obtuvo su máster en paleontología en la University of Alberta, bajo la dirección de Philip Currie, y su doctorado en la China University of Geosciences, bajo el asesoramiento de Martin Lockley, que posteriormente se convertiría en su amigo y colaborador más habitual.