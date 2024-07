Mágicas Montañas: El Carriá, el picu que no se ve pero que lo ve todo

El 13 de agosto de 2002 ascendimos a ese pico de 1.431 metros de altura, que, como el cercano Pierzu, está en la divisoria entre Amieva y Ponga, un grupo formado por Oscar Arias, José Luis Martínez, JorgeToraño, Maxi Lozano, Segundo Suárez, Alberto Palacio y quien suscribe. Tomamos en Cangas de Onís la carretera del Valle del Sella, aguas arriba hasta llegar a Vega de Cien. Cerca de este pueblo cogimos una pista de tierra que nos llevaría hasta la majada de Moneru, donde dejamos los coches. Iniciamos la ascensión hacia las diez y media de la mañana. Unas cinco horas más tarde estábamos de regreso después de haber alcanzado la cima. Días después, siguiendo una costumbre que había adquirido diez años antes, escribí, en principio para mí, un relato de esa jornada montañera. Es el que, con ligeros retoques, reproduzco a continuación.

Jorge Toraño, ante el Macizo Occidental de los Picos Europa. / .

Una montaña ¿Imposible?.

La primera vez que tuve noticia del Picu Carriá fue en el libro de Guillermo Mañana sobre Ponga y el Colláu Zorro. En él aparece una impresionante foto de esa mole afilada, verdísima y vertical, de aspecto poco menos que inaccesible. Uno se preguntaba cómo se podía subir hasta la cima de semejante prisma. No me olvidé de esa imagen. Por eso cuando Oscar Arias me dijo que ese era el objetivo de la próxima salida al monte del que llamaremos Grupo de Barro –porque en ese pueblo llanisco coincidíamos durante el verano– me sentí más temeroso que ilusionado, por más que Oscar dijera que la ascensión no tenía ninguna dificultad técnica, aunque sí era dura, pues había que subir por unos prados muy pendientes. Como siempre, él conocía perfectamente el itinerario, incluída la ruta de aproximación en coche por una pista de montaña, que él había recorrido meses antes en su vehículo para constatar que se encontraba en perfecto estado.

Los prados que alfombran la muy pendiente cara Norte, y descienden hacia el fondo del valle del Sella, en territorio de Amieva. / .

De Vega de Cien a Moneru, en primera.

Lo pudimos comprobar en cuanto nos metimos en ella, después de cruzar el puente sobre el Sella que lleva a Vega de Cien, pueblo de Amieva situado en la margen izquierda del río. Después del puente la carretera a Vega de Cien gira a la derecha en tanto que la pista se toma a la izquierda para comenzar de inmediato una pronunciada ascensión. Tanto que José Luis Martínez y yo, que llevábamos los coches, no pasamos de primera. Por suerte no nos encontramos con ningún vehículo en dirección contraria en aquellas tremendas curvas de herradura hormigonadas.

Y aunque la ruta reclamaba toda la atención del conductor alguna mirada de soslayo permitía apreciar fugazmente lo que se lograba a cambio de tan fuerte ascensión: ganábamos altura sobre el Valle del Sella y la panorámica iba haciéndose cada vez más espléndida, hacia abajo y hacia arriba. Incluso el cielo, hasta poco antes nuboso, se iba abriendo y dejaba ver zonas cada vez más amplias. Cuando al fin detuvimos nuestro trayecto rodado pudimos ver que a nuestra espalda se había ido desvelando por completo el imponente perfil del Cornión. Desde los altos de Ordiales al Cantu Cabronero, con las Peñas Santas como máximas eminencias, el Macizo Occidental de los Picos, un tanto a contraluz todavía, se mostraba como un espectáculo que ya hubiera justificado con creces una jornada de dura caminata. Y no habíamos empezado aún.

El Carriá, visto desde Ponga, muestra su imponente cara Sur. Una extraordinaria foto de Guillermo Mañana publicada en su libro «Entre los Beyos y Ponga». / .

Hacia la cima invisible.

Lo que no veíamos todavía era la cima del Carriá, nuestro objetivo. Estábamos en la ladera Norte del monte, pero lo mismo ocurriría si estuviéramos en la Sur. La cima no se deja ver desde esta altura, unos 500 metros. Ni siquiera se insinuaba a través de señuelos de aproximación, como collados o contrafuertes. Tan empinado es el terreno, tan vegetal, tan envolvente. Había que seguir en el mismo camino por el que veníamos, pues se prolonga unos centenares de metros más, ahora entre robles, castaños, hayas y, sobre todo avellanos. Luego se estrecha para convertirse en sendero. Como había llovido en los días anteriores, estaba muy embarrado. El camino sube sin cesar hasta llegar a un cierre, que hay que saltar. Luego viene un flanqueo por lo alto de un prado pendiente y un corto descenso hacia dos cabañas bien conservadas. Toda la ladera lo está. El Carriá es un monte vivo, pastado por ágiles vacas casinas. Las cabañas son pocas, pero grandes y en buen estado.

Un muro cubierto de hierba.

Eran las 11,15 de la mañana cuando llegamos a la majada de Espina, a unos 850 metros de altura. No faltan los fresnos, como en cualquier majada asturiana que se precie, aunque siguen prevaleciendo los avellanos. Pero lo que llamaba nuestra atención eran unos prados que veíamos enfrente entre dos murallas de hayas, un muro verde, tan inclinado como interminable. Es conocido como los Prados de Espina o el Valle Mura. En ellos no hay camino sino trazas abiertas en la hierba. Cuando llegamos a ellas comprobamos que no eran camas de jabalíes, como parecía de lejos, sino huellas dejadas por las vacas al hundir sus pezuñas en el terreno reblandecido por la lluvia. Y bien que se agradecían, porque, afianzándose en ellas, se puede impulsar el cuerpo hacia arriba; eso, sí, a costa de un gran esfuerzo. Me acordé entonces de la enorme ayuda que, para andar por el monte, supone contar con un camino bien trazado. Quizá la Canal de la Bobia, que sube desde Camarmeña a la majada de Ostón no sea menos pendiente que estos prados, pero el sabio camino que la surca permite subirla con cierta comodidad a pesar de que no da ni un centímetro de tregua.

Maxi Lozano, con el Tiatordos a su espalda, a la derecha de la foto. / .

Al fin, cima.

Oscar y José Luis, a sus 68 años, iban muy por delante, como si nada. También Maxi, joven y deportista. Alberto y yo, en cambio, pensábamos en trucos mentales para no rendirnos. Decidimos mirar monte abajo, para ver lo mucho que habíamos subido y no hacia arriba, porque no se veía ninguna meta. Apareció ante nosotros un grupo de vacas y varios perros que las cuidaban. Eran mastines. Las vacas se refugiaron en un hayedo y los perros nos vigilaron de lejos. Seguimos caminando por el prado interminable. De pronto apareció por encima de nosotros una línea, algo parecido a un horizonte. Rotos de sudor avanzamos hacia ella, trazando zig-zags. Los mapas, según comprobaríamos luego, le llaman el Collado del Roble, pero es simplemente un cambio de inclinación. Lo realmente novedoso es la aparición de la roca, engastada en la hierba. Los escares calizos se agradecen porque permiten agarrarse para impulsar el cuerpo. Se avanzaba con más rapidez y se produjo un reagrupamiento. El panorama que veíamos a nuestra izquierda era ya decididamente soberbio. Oscar dijo que solo faltaban unos 80 metros. "¿De longitud o de desnivel?", le preguntamos. No nos respondió, pero al poco de reanudar la marcha la hasta entonces invisible cumbre del Picu Carriá se ofreció a nuestros pies a la vez que obsequió a nuestros ojos. Y es que ya estábamos en ella.

Una cumbre muy especial.

La cima del Carriá es pequeña pero hospitalaria. Ofrece seguridad, sin precipicios intimidadores y es cómoda para moverse por ella. Pero, sobre todo, es un mirador maravilloso. El aislamiento del pico permite disfrutar de una panorámica circular realmente extraordinaria y nosotros tuvimos la suerte de que la luminosidad del día nos permitió gozar de ella en plenitud.

Como resulta inevitable, el Cornión, que se alza hacia el Este, es el primero en reclamar la atención. Los Picos de Europa son como la corona del paisaje asturiano y nosotros tuvimos la fortuna de verla iluminada por una luz especial, la de un sol que, ya desplazado hacia el Oeste, no la muestra a contraluz. Y con una atmósfera diáfana como pocas veces ocurre en el verano asturiano. Se veían admirablemente no solo las Peñas Santas sino, por poner un ejemplo, hasta la Torrezuela, que cuando se la quiere contemplar desde el Oeste suele quedar empastada contra las cumbres vicarias de la Peña Santa. Ese día perfectamente identificable.

Si seguimos girando de izquierda a derecha aparece frente al observador y algo por abajo Peña Salón. La montaña pongueta se muestra ante los ojos como un fantástico libro de Geología abierto de par en par: un milhojas gigantesco cuyo hojaldre son los estratos calizos, altivamente empujados hacia arriba por las fuerzas tectónicas. La belleza blanca de las más altas montañas se adorna además con el lujo de todos los verdes: oscuro en los bosques, brillante en los prados, infinitamente variado en superficies y repliegues.

Seguimos girando la vista e identificamos el agudo Recuencu y nos detuvimos ante el Tiatordos, que, con su Copa gigantesca abierta justo enfrente de nosotros reclamaba una atención tan puntillosa como rendida. Como el cercano Pierzu, que gana en popularidad al Carriá no porque sea más bello sino porque es más visible, no en vano parece que el Puentón de Cangas de Onís, un símbolo de Asturias, lo hubieran construido para enmarcar su bello perfil con el gran arco central de este puente sobre el Sella.

Sin duda podríamos identificar muchas cumbres más. Oscar, que me enseñó algunas, como el Valdepino, las conoce todas, desde abajo y desde arriba. Ese año llevaba pisadas más de 130. Él, como José Luis y Jorge, optaban una vez más, al trofeo de la Federación Asturiana de Montañismo, que ese año estaba dedicado a las Cumbres Olvidadas, esas montañas que no figuran entre las preferencias habituales de los grupos montañeros. Quién diría después de conocerlo que el Carriá, exigente pero generosísimo, puede estar en el olvido.

Insectos molestos.

En su cumbre hicimos compatible la admiración del paisaje con reponer fuerzas con los alimentos que habíamos metido en la mochila. Llevábamos así algún tiempo cuando, de pronto, apareció un enjambre de insectos que envolvió nuestras cabezas como si quisiera buscar los ojos y la boca. Esa molesta presencia precipitó nuestro regreso. El descenso no fue exactamente un trámite. Los pulmones seguían tomándose el descanso que habían iniciado en la cumbre, pero las piernas no encontraban respiro. Todo el cuerpo se mantenía tenso para sostenerse erguido en medio de una pendiente tan fuerte. Los ojos seguían llamando nuestra atención. Por ejemplo, para admirar el porte soberbio de algunas hayas que se desgajan del bosque para asomarse a los prados verticales. Eran las 3h 25m cuando llegamos al lugar donde habíamos dejado los coches.

En Amieva con la jota

Antes de dejar la zona pudimos hablar en el propio monte con dos de sus habitantes. Y fue un placer. Uno era un anciano pastor, que fue quien nos dijo el nombre –Moneru– del lugar donde dejamos aparcados los coches. Cerca tenía su cabaña. No vivía ni pernoctaba en ella pero le gustaba pasar mucho tiempo en ese lugar.

Antes habíamos encontrado a otro hombre, de mediana edad, de aspecto robusto y conversación agradable. Estaba revolviendo con un garabato hierba segada. Le preguntamos cómo se llama allí esa operación. "Baliar", nos respondió. ¿Y el instrumento utilizado? "Angazu o pradera". "Este es territorio de Amieva, al margen de lo que digan los mapas, porque queda dentro de las aguas vertientes", nos dijo. El Carriá, que es divisoria de aguas, es también frontera de un fenómeno lingüístico que, como otros, distingue los bables central y oriental. "En Amieva hablan con la jota; en Ponga, con la efe", dijo nuestro interlocutor al referirse a la transformación de la hache castellana. Le pregunta mos cómo se llamaba y nos dijo que Enrique Sánchez Ardisana. Un apellido llanisco, le dijimos. Lo confirmó. "Todos los Ardisanas vienen del valle de ese nombre. Los de Vega de Cien proceden de dos canteros que llegaron a hacer una obra y se quedaron aquí, a la sombra del Carriá, el picu que no se ve pero que lo ve todo". Al trascribirlo me di cuenta de que era un estupendo titular. Muchas gracias, Enrique.

