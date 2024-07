Tomás Antuña y Carlos Salazar elegidos para presidir el PP en Llanes y la junta local en Los Beyos, respectivamente

El PP continúa renovando sus líderes en los distintos concejos de Asturias. En el Oriente, los últimos han sido Carlos Salazar, actual alcalde de Amieva, y Tomás Antuña, quien ejerce como teniente de alcalde en el gobierno de coalición de Llanes. Ambos fueron elegidos el pasado sábado por unanimidad en los congresos locales de Los Beyos, que agrupa a los concejos de Amieva y Ponga, y Llanes, respectivamente.

A los mismos acudió el presidente del PP regional, Álvaro Queipo quien destacó el buen momento en el que se encuentra, en su opinión, su partido: "Está fuerte, y más que lo vamos a estar. Hay una oportunidad de oro que la vamos a aprovechar para recuperar el Gobierno de Asturias", añadió apuntando a las elecciones de 2027.

Tomás Antuña junto a Álvaro Queipo durante el Congreso local del PP en Llanes / R.J.Q.

Queipo afirmó que el PP ya ha celebrado 38 congresos locales, que representan a más de 40 concejos de la región al ser varios los municipios que comparten junta local. “Se está haciendo un proceso de renovación y refuerzo del partido con absoluta serenidad, tranquilidad y sin guerras internas, y siento por ello un enorme orgullo como presidente”, apuntó e indicó que “la batalla importante no es lo que ocurre en nuestras sedes, sino lo que hay en la sociedad; así se construyen los partidos ganadores y el PP es mucho más fuerte que hace cuatro años y sigue reforzándose”.

También hubo palabras concretas para sus rivales políticos. El presidente popular censuró el "sectarismo" de Barbón por no querer, dice, recibir al alcalde llanisco. Asimismo calificó el nombramiento de Adriana Lastra como delegada del Gobierno como "el mejor ejemplo de que el PSOE está en clara descomposición". Y añadió: "No está bien, está preocupado porque algo no va bien; hay un pequeño grupo de poder, Adriana Lastra, Gimena Llamedo y Adrián Barbón, que intenta ocupar todas las instituciones posibles para bunquerizarse y construir una muralla de protección frente a la propia disolución del partido".