El mensaje del alcalde de Cangas de Onís tras el "bluf" del Grand Prix

"Gracias a todos los que ayer –por este lunes– nos acompañasteis en la presentación del equipo y perdonad por los trastornos ocasionados", dijo hoy, martes, en su perfil de redes sociales el alcalde de Cangas de Onís, el popular José Manuel González Castro, sobre la cancelación, sin previo aviso y a última hora, cuando la gente aguardaba por la emisión del segundo programa de la nueva temporada del Gran Prix de Verano, cerca de la medianoche, en la plaza Camila Beceña. "Nada más nos informen de la nueva emisión en la que Cangas de Onís participa os informaremos", añadió el regidor cangués.

Pese a la incidencia, la sesión vespertina, que coincidió en horario con el homenaje a los jugadores de La Roja que había logrado la Eurocopa, igualmente retransmitidos los actos por La 1 de TVE, sirvió para que presentar a los integrantes, chicos y chicas, del equipo que defendieron el pabellón de Cangas de Onís en el susodicho programa y cuya grabación tuvo lugar el pasado 24 de mayo, en Madrid, a la que se desplazaron dos autobuses -cerca de un centenar de usuarios– desde la vieja capital del Reino de Asturias.

Público aguardando la emisión del Grand Prix que nunca llegó, este lunes. / J. M. Carbajal

Sergio Fernández Díaz –capitán-, Emilio Fernández, Abel Cimentada, Adrian Arduengo, Álvaro Caro, Alberto Gutiérrez, Alberto Plaza, Luis Amado, Álvaro García, Iker Castro, Javier Martínez, Javier Sánchez, Jorge Blanco, Rubén Fernández, Miguel Hoffman, Ángel Fuente, Lucas Rodríguez, Santiago Martínez y Martin Chaso, formaron el plantel masculino; en tanto, Alba Redondo, Amor Cimentada, Ana Mendoza, Anca Dumitrita, Andrea Fernández, Ángela Migoya, Celia Villarroel, Eva Villarroel, Inma Díaz Otero, Laura Cofiño, Luisa Mori, Manuela Suárez, María González, Mercedes Ochoa, Sandra Alonso y Celia González, el femenino.

Además, también participaron en el programa Arturo Coro –en calidad de asesor musical–, Jaime Rodríguez –asesor cultural–, Javier Escandón Martínez y Luz Pidal Blanco –colaboradores de pruebas– y Blanca Prada Blanco –portavoz y entrevistada–. Ahora, tras el mal trago que supuso en el último momento la suspensión de la emisión del programa, este lunes, se espera que los responsables de TVE se decanten por el próximo 22 de julio, como fecha ideal para que todos puedan disfrutar del encuentro entre las representaciones de Cangas de Onís y Olvera (Cádiz).

Un momento de la grabación del vídeo de presentación de Cangas de Onís como participante en el Grand Prix. / J. M. Carbajal

"Una experiencia que no se puede dejar pasar porque, aunque fue agotadora, es única en la vida. Yo disfrute como una enana", explicó Inma Díaz Otero, gran aficionada a la disciplina del voleibol. "Lo hice por la ilusión de verlo con los críos –Lucas, de 5 años, y Toni, de 2– y que me vean concursar. Lucas, el verano pasado estuvo muy pendiente del programa y cada vez que sale la vaquilla se vuelve loco. Y me quedo con la gente de Cangas que conocía de vista y el ir a vivir esa experiencia juntos, pues, hizo otra unión diferente", apuntó.

Por su parte, el piragüista internacional Alberto Plaza Sagredo, otro de los integrantes del equipo de Cangas de Onís en ese programa del Gran Prix de Verano, consideró que "la grabación fue muy divertida, aunque se hizo un poco pesada, al tener el viaje de ida y de vuelta en el mismo día. Pero fue una experiencia única que nos quedará en el recuerdo a todos". De momento habrá que esperar una semana más, salvo causa de fuerza mayor, para descubrir los pormenores de una emisión que ha levantado muchas expectativas en la antigua Cánicas.