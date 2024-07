El PP de Colunga responde las acusaciones del alcalde: "No hemos increpado a nadie"

El Partido Popular de Colunga ha querido responder este lunes a las recientes acusaciones del alcalde colungués, José Ángel Toyos, quien recriminaba la actitud de dos de sus concejales por "intimidar" a la profesional que ejerce el servicio de Podología en el concejo. Los ediles niegan rotundamente los hechos y aclaran: "Nosotros no hemos increpado a nadie".

Sobre la nota informativa emitida por Foro Asturias sobre este asunto, el concejal popular Justino Pérez ha criticado que desde el partido del alcalde se defienda el uso de unas instalaciones que no cumplen con los requisitos necesarios para albergar el servicio de podología, ya que están ubicadas actualmente en el despacho del arquitecto municipal en el Ayuntamiento: "Que la presidenta de Foro, una cirujana acreditada, de el visto bueno a una nota que sale en esos términos es una locura", apunta y añade "la administración pública, tiene que ser la excelencia del servicio que presta a los ciudadanos. La Comarca de la Sidra y el Ayuntamiento de Colunga no pueden bajo ningún concepto incumplir la ley, y ese lugar no tiene licencia de actividad".