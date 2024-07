El sudafricano McGregor peleará por la victoria en K-1 en el Sella-2024

Una leyenda del piragüismo mundial, Hank McGregor, volverá a estar presente en el Descenso Internacional del Sella, en esta oportunidad competirá el 3 de agosto en la 86ª edición de la Fiesta de las Piraguas de Asturias con una importante novedad porque esta vez participará en la modalidad de K-1 partiendo, a priori, como uno de los grandes favoritos a subirse a lo más alto del podio de Ribadesella

McGregor, 36 años de edad, atesora un impresionante palmarés, pues se ha proclamado campeón mundial de maratón nada menos que en once ocasiones, siete de ellas en K-1 y otras cuatro en K-2. Sin embargo, el palista sudafricano ha dicho que su palmarés no estará completo mientras no gane el Descenso Internacional del Sella, algo que hasta el momento se le ha resistido.

Hank McGregor se ha subido dos veces al podio del Descenso Internacional del Sella. Concretamente, al tercer escalón del cajón, tanto en el año 2001 compartiendo en aquella ocasión K-2 con su compatriota Daryl Bartho como en el ejercicio 2018 esta vez formando pareja con el también sudafricano a Andy Birkett. Su sueño es lograr al fin el triunfo y con ese objetivo en mente se pasa este año al K-1.

Por otra parte, en mujeres senior, el Sella tendrá en la línea de salida a las vigentes campeonas del K-2 femenino. Tania Fernández y Tania Álvarez lucharán por imponerse en Ribadesella por segundo año consecutivo. Las gallegas sabían lo que era ganar el Sella desde 2017, cuando Fernández había vencido en K-1 y Álvarez había logrado el triunfo en K-2 junto a la navarra Amaia Osaba.

Sin embargo, compartiendo K-2 les costó coronarse como vencedoras del Sella, pues encadenaron tres segundos puestos consecutivos hasta que finalmente el año pasado lograron subir al escalón más alto del podio. Tania Fernández y Tania Álvarez quieren prolongar su trayectoria de éxitos de los últimos años. En 2022 se proclamaron campeonas del mundo de maratón y el año pasado se quedaron a las puertas de revalidar el título, obteniendo un igualmente brillante subcampeonato mundial.