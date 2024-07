La empresa que pretendía instalar en Piloña parques de baterías a 40 metros de las casas retira las solicitudes: "Es una maniobra"

La empresa promotora de los proyectos para instalar tres parques de baterías eléctricas en la parroquia de Ques (Piloña) ha retirado las solicitudes. La razón del desistimiento, formalizado este miércoles en el Ayuntamiento, ha sido la imposibilidad de seguir adelante con esos planes a la vista de la normativa que el Ejecutivo de Adrián Barbón va a publicar en breve, que prohibirá este tipo de instalaciones cerca de zonas habitadas.

"Estamos muy satisfechos con esta noticia, que viene derivada de la nueva normativa que anunció el Gobierno del Principado. El planteamiento de proyectos que había no era viable con esa cercanía a las viviendas", señaló el alcalde de Piloña, Iván Allende.

Los parques estaban previstos a menos de 40 metros de las viviendas, lo que había propiciado el rechazo frontal de la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies y de los vecinos de Ques, que mostraron su oposición en una asamblea y que entregaron en el Ayuntamiento 2.500 alegaciones en contra de los parques de baterías propuestos en La Cueva y La Llana, en esa parroquia.

No obstante, tanto los ecologistas como los vecinos recelan. Según Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora, el desistimiento de la empresa promotora de los parques de baterías es "una cuestión legal de seguridad jurídica para el solicitante y por tanto, una maniobra, ante el vacío legal y la falta de regulación".

"Estas empresas saben lo que hacen, si hubiera una sentencia desfavorable a la instalación de estos parques no podrían volver a solicitarlo. Por eso, ahora retiran la solicitud para, en cuanto salga la norma, que se supone que será este verano, volver a la carga con los proyectos que sean viables. Solo están ganando tiempo", añadió.

"Vamos a seguir con las movilizaciones"

"En principio parece buena noticia, pero desestiman, no renuncian. Todo indica que ahora están a la espera de la normativa del Principado para volver a retomar los proyectos que puedan y no gastar dinero en los previstos en zonas susceptibles de ser no permitidos", manifestó un portavoz vecinal. "Vamos a seguir con las movilizaciones y concentraciones pertinentes, a fin de evitar que estos parques se instalen en las zonas rurales de Asturias", subrayó un portavoz de los vecinos afectados.

La Coordinadora alertó sobre la fuerte contaminación electromagnética que provocan estas instalaciones para la vecindad y los animales. Según el colectivo, la exposición excesiva a campos electromagnéticos "aumenta el riesgo de leucemia en adultos, cáncer de mama o cerebral, y afecta por igual a hombres y mujeres".

Asimismo, el ganado vacuno, por sus características (cuatro patas en contacto directo con el suelo), es "mucho más sensible a las corrientes de electromagnetismo. Mientras que el ser humano tiene un umbral de sensibilidad a partir de 1.500 Ohms, las vacas lo tienen en 500 Ohms. Por eso, si hay un mayor campo electromagnético, el ganado vacuno lo sufre directamente", expuso el colectivo.

La ubicación de los parques, según la Coordinadora, debería atender "a criterios prácticos y responsables donde se produzcan grandes consumos eléctricos, un requisito que no se justifica en Piloña".

Los ecologistas alertan sobre el "boom" de solicitudes para instalar parques de baterías en Asturias. Se han presentado 38: Salas, Salime, Siero (4 parques), Llanera (3), Mieres, Cangas de Onís, Oviedo (8), Avilés (2), Corvera, Lena, Colunga, Villaviciosa, Soto Ribera, Regueras, Gijón (2), Candamo (3), Gozón (2), Piloña (3).

El desistimiento de los parques de baterías en Piloña se suma a la renuncia a tres de los cuatro proyectos para la implantación de instalaciones similares en Villaviciosa, que también habían despertado un fuerte rechazo vecinal e institucional. En concreto, los desestimientos afectan a las instalaciones planteadas para Peón, Castiellu de la Marina y Quintueles. El Gobierno municipal, que lidera Alejandro Vega (PSOE), confía en que "caiga" también el previsto para la parroquia de Fuentes.

¿Cuáles son los planes del Principado que, según los alcaldes, han propiciado estas renuncias? El Ejecutivo fijará una distancia mínima de los parques de baterías a los núcleos rurales de un kilómetro. Y al menos 500 metros a las edificaciones de uso ganadero o a los bosques naturales, como serán definidas las masas arboladas de especies autóctonas que tengan una fracción de cabida cubierta (el recubrimiento de la superficie que representarían las copas) superior al 50%.

En todo caso, el decreto permitirá que los ayuntamientos tengan la última palabra en cuanto a la ordenación y destino de suelos y usos. La pretensión del Ejecutivo es considerar como excepciones únicamente aquellas ubicaciones que se encuentren en suelos degradados, o que permanezcan ociosos o vacantes y cuyo uso previo haya estado vinculado a actividades mineras, energéticas o industriales.

IU ha propuesto reservar los suelos de las térmicas como emplazamientos prioritarios para los parques de baterías.