El deseo que no pudo cumplir Carmen Lomana en la fiesta Celoriu: "No me dio tiempo"

"Estoy muy emocionada, esta es mi fiesta. Me gustaría haberme vestido de llanisca, pero vine solo unos días y no me dio tiempo. Recuerdo cuando hace muchos años nos vestíamos mi hermana y yo... Estoy encantada", comentaba ayer Carmen Lomana, instantes después de finalizada la misa en honor a la Virgen del Carmen en Celoriu (Llanes), donde la empresaria y colaboradora de televisión tiene su segunda residencia.

Lomana, nacida en León y veraneante en Celoriu desde la niñez, fue el principal foco de atracción durante el tiempo que permaneció en la plaza de la iglesia, justo antes de que comenzaran los bailes. Fueron decenas las personas, jóvenes y mayores, que quisieron sacarse fotos con ella. Y la popular colaboradora de programas como "La Roca" y "TardeAR", todo amabilidad, no se negó a ninguna petición, ni dejó a nadie con la palabra en la boca: conversó con todos los que fueron a saludarla en el día grande la fiesta que honra a la Virgen de la que toma su nombre de pila. Antes, había habido procesión con la imagen de la Virgen, a la que acompañaron unas 200 aldeanas y decenas de porruanos. Y después, su vendieron los roscos de pan de los tres ramos que se ofrecieron a la Virgen, las aldeanas cantaron el ramu y la juventud del pueblo interpretaron bailes del país, entre ellos el quirosanu, el xiringüelu de Naves y, como broche de oro, el pericote.

Entre los presentes, la cineasta Eliana Álvarez, que aunque está asentada desde hace 16 años en Estados Unidos, es celoriana militante y se escapa todos los veranos para pasar una buena temporada en su pueblo. Ayer no se vistió de llanisca y le dio "un poco de envidia" ver a las otras mozas. Aprovechó para dedicarse a lo suyo: tomar fotos y grabar vídeos, que entregará a la comisión de fiestas para sus publicaciones. "No lo puedo evitar, es deformación profesional. Disfruto".