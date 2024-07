El gospel emociona a cientos de personas en el Festival de jazz de Ribadesella

Cientos de personas acudieron un año más al Festival de jazz de Ribadesella, que este año cumplió su vigésimo novena edición y que se ha convertido en una de las citas ineludibles del verano en la comarca oriental de Asturias. Si el primer día, el viernes 19, el grupo "Beater Jazz Collective" entusiasmó al público asistente en una enorme carpa instalada la plaza de la Reina María Cristina, la actuación que cerró el evento, el sábado 20, de "All4Gospel Choir", encandiló a los presentes, que acabaron bailando los últimos temas, entre los que no faltaron los clásicos "Amazing Grace" y "Oh Happy Day", y unas singulares versiones gospel de "Bridge over troubled water", de Simon y Garfunkel, y "Man in the mirror", de Michael Jackson.