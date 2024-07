El grito de los pastores que tiran de orgullo en su fiesta de los Lagos de Covadonga: "Es un homenaje a la labor ganadera"

La romería de la Fiesta del Pastor, "cerca del cielo de los Picos de Europa", como suelen decir los oriundos de la zona, se convirtió ayer en un éxito rotundo en su 86.ª edición. La niebla no amilanó a los centenares de personas que desde primera hora de la mañana se concentraron en la Vega de Enol para celebrar la fiesta tradicional y reivindicar la labor de los pastores ganaderos de la Montaña de Covadonga. Muchos de los visitantes habían pasado la noche en la montaña aprovechando que es la única fecha en la que se puede pernoctar en este paisaje.

"Es una fiesta que para el concejo. Supone mucho porque es un homenaje y un reconocimiento a la labor, al esfuerzo y a la dedicación de los pastores, de los ganaderos y de los elaboradores de queso de Gamoneu", explicaba el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro. El programa de festejos, organizado por el Ayuntamiento, se cumplió con la precisión de un reloj suizo y fue aclamado por todos los presentes que admiraban y disfrutaban de las carreras, a pie o a caballo, y de los juegos tradicionales que evocaban a épocas pasadas.

La misa que abrió la fiesta tuvo lugar en la capilla del Buen Pastor y fue oficiada por el abad de Covadonga, Adolfo Mariño, quien en un último servicio a la Montaña antes de abandonar la basílica en septiembre rumbo a Oviedo se despidió atrayendo a numerosos fieles.

Poco después, en un entorno natural idílico, se celebró la carrera pedestre de subida a la Porra de Enol. Los participantes iniciaron con nervios la tan esperada subida, que se vislumbraba imponente ante los corredores. A medida que los competidores escalaban la pedregosa ladera de la montaña, la niebla cubría sus pasos y apenas se pudo ver a Manuel Rodríguez alcanzar la cima en primer lugar. Sin embargo, a lo largo de la bajada, fue perdiendo posiciones. La victoria fue para el debutante Adrián Arduengo, de Cangas de Onís, quien detuvo el cronómetro en 10 minutos y 28 segundos, lejos del récord histórico de subida a la peña establecido por José Luis González de 6 minutos y 50 segundos. "Hoy tuve un gran día después de que ayer subiese a reconocer el terreno", aseveró.

"Estoy muy contento por la victoria, pero el récord se lo dejo a los que corren carreras más explosivas, esto no es lo mío", bromeaba al cruzar la meta. María Rivas fue la primera mujer en finalizar la carrera, con un tiempo de 14 minutos y 10 segundos. "No me esperaba ganar, ha sido una carrera muy física. La clave está en tener piernas y saber moverse", explicó.

La novata Itxasne Gorostiaga, una joven vizcaína de 17 años, se hizo con el primer premio en las dos carreras de caballos, tanto en la categoría de cruzados mixtos como en la purasangre a lomos de su caballo "Kentauer Kosar". En dos carreras muy ajustadas y con una determinación arrolladora demostró que, pese a su corta edad, montar desde niña le ha venido muy bien. "Llevo tres años compitiendo, aunque monto desde bien pequeña. Lo que pasa es que no estoy acostumbrada a correr en hierba, que es más peligroso, y por eso venía totalmente a la aventura", explicaba.

Una vez finalizaron las carreras, llegó el momento más esperado por todos, desde los más pequeños hasta los más veteranos: el tradicional concurso de tiro de cuerda. El equipo de "Los Zancañeros", un año más, levantó el trofeo de vencedor al cielo de la montaña y ovacionaron la vuelta a los campos de su principal valedor, Ángel García Rama "Angelón", un histórico del tiro de cuerda que no había participado los últimos años. En un ambiente de diversión, de fuerza y de coraje, varios equipos participaron en el concurso por primera vez: "Los Cinteros" y "Los Guajes". Esto últimos "son los que representan el futuro de esta tradicional competición", apuntó García.

Durante los actos institucionales que se celebraron en la carpa principal, los celadores de los distintos distritos de la Montaña de Covadonga, elegidos el pasado mes de junio por los pastores ganaderos de Cangas de Onís, nombraron como regidor de pastos para el curso 2024-2025 a José Antonio García Álvarez. Diez votos a favor y uno en blanco le sirvieron para volver a ocupar un puesto que ocupa desde hace más de 20 años. García exigió a los responsables políticos presentes "un poco de sentido común" para evitar que la ganadería desaparezca y que continúe "en caída libre". "No entiendo que la burocracia nos coma y no nos ayude", lamentó durante su intervención.

En la misma línea se mostró el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel, que reivindicó el valor de los pastores ganaderos de la montaña, por quienes "se tiene que mirar más desde las distintas administraciones, mejorando las infraestructuras, recuperando pastizales y haciendo frente al problema del lobo de una manera firme".

A lo largo de la jornada se impusieron las bandas a la Pastorina y a las damas. En esta ocasión, las damas fueron Lucía Marcos Alonso e Iratze Suero Coto, mientras que la banda de Pastorina fue recibida por Lara Marcos Alonso.

También se homenajeó al Pastor y Pastora de la Montaña, distinción que este año ha recaído en el matrimonio formado por José Antonio Suero Suero y María Estela Fernández Alonso. "He pasado toda mi vida en la montaña, desde los seis años voy por estos montes con el ganado, pero me preocupa que ahora los ganaderos se estén acabando", reconoció Suero.

El nuevo Pastor de la Montaña lamentó que los ganaderos tengan que enfrentarse solos a las apariciones y ataques del lobo. "Se habla mucho de ecologismo, pero a la hora de la verdad no hacen nada por la montaña. Seguro que en Bruselas dijeron que había que meter lobos en Asturias, sin contar con los pastores. Los que lo aceptaron se quedaron con el dinero cuando los que sabemos lo que pasa somos los que convivimos día a día con el ganado", apuntó Suero.

Acabadas las celebraciones, la fiesta continuó con una gran comida popular para los asistentes y con la actuación de Mina Longo y sus mariachis para animar el fin de una velada.

