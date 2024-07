Casting de Gran Hermano en Asturias: "A ver si hay suerte, me cogen y puedo vivir sin trabajar"

Han sido muchos los que este sábado se han sorprendido cuando, al pasar junto al puerto de Ribadesella se han topado con un tráiler de 17 metros de longitud, una gran cristalera y un logotipo más que conocido: El ojo que todo lo ve, seña de identidad del programa televisivo Gran Hermano, nacido hace ya 24 años y que ha enganchado a millones de espectadores, Gran Hermano.

La cadena del reality show ha comenzado un casting muy especial por los distintos rincones de España para dar caza a los mejores concursantes anónimos que protagonizarán esta nueva edición. Una de esas paradas tuvo lugar ayer en el paseo Princesa Letizia de la villa riosellana, a donde se acercaron decenas de personas a lo largo de la jornada.

Muchos asturianos quisieron probar suerte, aunque también lo hicieron algunos visitantes llegados a Ribadesella expresamente para participar en esta primera prueba. Es el caso de Sheila Bullido. Para esta toledana de 28 años ser una de las elegidas sería "toda una experiencia y un sueño cumplido". Sigue el programa desde pequeña, y como buena fan no podía perder esta oportunidad, incluso si ello significaba cambiar sus planes veraniegos: "Me enteré de que abrían los castings para anónimos y le hice a mi novio cambiar las vacaciones. Íbamos a la Costa Brava y aquí hemos acabado, luego nos quedaremos para hacer un poco de turismo", comentó.

Tráiler del casting de Gran Hermano. / Telecinco

Opositora de Correos ahora mismo en el paro, se lanza a intentar entrar en esta aventura televisiva de la que solo 16 podrán formar parte: "Va a ser muy difícil, soy consciente, pero la esperanza es lo último que se pierde", sostiene, y es que desde el grupo de comunicación del programa ya anunciaron que son más de 77.817 personas las que se han presentado de forma online a estos castings.

A su lado estaba Rubén Calleja, que viene de una zona mucho más cercana, del concejo de Ponga. A sus 41 años dice ser "un nini" y eso es algo a lo que quiere poner remedio de inmediato: "Hay que dar el pelotazo", cuenta entre risas. Aunque no es seguidor del formato si se ve como carne de reality debido a que se califica así mismo como "una comedia andante": "La verdad es que me presento al casting porque pasaba por aquí. A ver si hay suerte, me cogen y puedo vivir sin trabajar", añade.

Tanto ellos como otros aspirantes ven como un acierto que Gran Hermano vuelva a centrarse en las personas anónimas, lo sienten como una recuperación de esa esencia de "experimento social" que le hizo triunfar en sus inicios. Además, permite a "la gente de a pie" tener una oportunidad de catapultarse al estrellato.

El tráiler del programa de Mediaset abandona hoy Asturias para seguir su ruta por otras provincias en busca de nuevas caras para la próxima edición que se estrenará en el mes de septiembre, momento en el que las puertas de la casa de Guadalix volverán a abrirse siete años después para concursantes desconocidos. En los próximos días recorrerá ciudades como Valladolid, Salamanca, Cáceres, Toledo y Cuenca.