Premio "Alcuentros" para Xuan Xosé Sánchez Vicente: "Me siento muy honrado"

"Me siento muy honrado por este reconocimiento. Por los y las ilustres que me precedieron, entre ellos José Antonio Fidalgo, que fue el primero, y también por quiénes me lo dan", señaló ayer el profesor, político y escritor Xuan Xosé Sánchez Vicente, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, segundos antes de recibir en Colunga la placa conmemorativa del VIII Premio "Alcuentros", que entrega la asociación de artesanos del mismo nombre. Entre los presentes, el también colaborador de este periódico, el profesor y gastrónomo José Antonio Fidalgo.

El presidente de la asociación convocante, Fernando González, explicó las múltiples razones que llevaron a elegir a Sánchez Vicente, entre las que destacó su larga trayectoria en defensa de la cultura asturiana y de la artesanía, por la que el galardonado aseguró tener "reverencia"; su faceta literaria, como autor de novela, ensayo, poesía, diccionarios...; y por haber logrado que el Estatuto de Autonomía incluyera en su artículo 4 la protección y promoción del asturiano, y la ley derivada de él.