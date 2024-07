Lida Xing: "El MUJA tiene huellas de las más difíciles de encontrar en el mundo"

El Museo Jurásico de Asturias (MUJA) es, desde hace 20 años –los que está conmemorando precisamente este 2024– uno de los grandes equipamientos culturales y de ocio de la región. El segundo por número de visitantes, con 150.000 entradas registradas el pasado 2023 solo por detrás del Niemeyer, y el primero en las preferencias de las familias.

Pero el MUJA es también un centro de investigación que atrae a expertos de todo el mundo y que, de su mano, pone en el mapa internacional la Costa de los Dinosaurios asturiana. Un área litoral definida entre Gijón y Ribadesella donde se han venido dando buenos afloramientos de rocas del Jurásico, ricas en fósiles de invertebrados y de reptiles marinos. De ahí que el conjunto de huellas de dinosaurios del MUJA represente la mejor colección de Europa y la tercera a nivel mundial en un museo, tanto por su gran estado de conservación como por su número y diversidad.

Atraído por esa colección de fósiles y por trabajos conjuntos con los investigadores del MUJA, Laura Piñuela y José Carlos García-Ramos, este mes de julio ha estado en Colunga el paleontólogo chino Lida Xing, reconocido internacionalmente como uno de los mejores especialistas en el estudio de huellas de vertebrados mesozoicos.

En Colunga el doctor Xing ha podido investigar más sobre las huellas de vertebrados del Jurásico en Asturias, en concreto centrándose en icnitas de lagartos, pterosaurios (reptiles voladores) y estegosaurios de la colección del Muja. También pudo analizar los yacimientos de la costa –hasta obtener su propio hallazgo– y establecer comparaciones con los yacimientos chinos.

El profesor Lida Xing, en un despacho del MUJA. / Principado

Esta primera visita a Asturias de Lida Xing no ha podido ser mejor. Para el especialista, la Costa de los Dinosaurios asturiana es "fantástica; me he llevado muy buenas impresiones porque se pueden apreciar muchos detalles en las huellas de estos dinosaurios obtenidas en el litoral. Es común encontrar hallazgos similares en mi campo de trabajo, aunque no con este nivel de detalle; a menudo cosas como las impresiones de la piel desaparecen por el transcurso del tiempo. Sin embargo, estas de aquí están muy bien conservadas. Además, encontrar cuatro o cinco muestras distintas de una huella de un mismo dinosaurio es muy difícil y poco común", explicó hace unos días el especialista.

El doctor Lida Xing estudió Paleontología en la China University of Geosciences, en Beijing, donde es profesor asociado desde 2016. Obtuvo su master en Paleontología en la University of Alberta y su doctorado en la China University of Geosciences. Con el equipo científico del MUJA lleva colaborando desde hace más de una década. Su principal línea de investigación son las huellas de arcosaurios, y las relaciones entre las huellas y el registro óseo, principalmente en Asia y Norteamérica.

"Vamos a poder reconstruir el ecosistema que se encontraba aquí y compararlo con datos globales"

Asegura que las zonas que ha investigado en China y las asturianas "son muy diferentes porque, en primer lugar, en China no tenemos huellas tan cerca de la costa; sí hay algo similar en Corea pero no así en China. En China hay huellas sobre todo en la parte occidental, pero ni hay tantas ni con tantos detalles como las de aquí".

Respecto a las líneas de trabajo que va a mantener con la región, Xing sostiene que lo que se le ha abierto con esta visita es "una oportunidad que es un verdadero honor. La oportunidad de investigar especialmente todas las huellas de la época jurásica, puesto que son poco comunes y bastante diferentes de las que tenemos en China. Las huellas asturianas están compuestas por muchas capas y gracias a eso podemos obtener multitud de detalles sobre la edad que tenían los dinosaurios que las dejaron. Y, además, el hecho de que "aquí haya huellas de tortugas e incluso cocodrilos de la época jurásica, lo que nos permite también es reconstruir parte del ecosistema que aquí se encontraba durante ese tiempo y compararlas o relacionarlas con los datos globales hallados en el resto del mundo", de tal forma que "permitan hallar nuevos descubrimientos en un futuro".

Siendo como es un auténtico fanático de los dinosaurios, el doctor Xing no duda en confesar que entre sus preferencias de los hallazgos asturianos está "mi huella favorita, que es la del estegosaurio. Porque si no me falla la memoria en Asia solo hay una. Y es una de las huellas de dinosaurios más difíciles de encontrar en el mundo".

La pasión de un niño que "hasta construía con barro pequeños dinosaurios" El profesor Lida Xing tenía "3 o 4 años" cuando le regalaron un juguete de dinosaurio. Así nació su interés por unos animales extinguidos y una época que aún hoy "me apasiona muchísimo". Recuerda que, siendo tan pequeño, "quise saber más sobre ese dinosaurio en concreto; sin embargo, solo existía un libro para niños sobre esta materia en China. Por suerte ahora hay más". Eso "no frenó mis ganas de seguir aprendiendo acerca de estos enormes animales y a los 7 años comencé a ir a una biblioteca gigante que estaba cerca de nuestra casa para consultar publicaciones. También utilizaba barro para construir pequeños dinosaurios, porque por aquel entonces no teníamos tantos juguetes como hay ahora", rememora. No fue hasta el año 2007 cuando pudo "por primera vez ver una huella de dinosaurio en el campo, aunque sí había leído muchos estudios sobre ello". Hizo fotos, recogió muestras, "escaneé las huellas en una base de datos biológica… en resumen: recolecté y analicé todos los datos posibles. Y así he seguido hasta ahora, con más de cien artículos científicos publicados en China", relata. Y la pasión no decae.

Suscríbete para seguir leyendo