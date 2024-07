Un alcalde asturiano, denunciado por PSOE y PP por presunta prevaricación, declara este miércoles en el juzgado

Nuevo juicio por prevaricación contra un alcalde asturiano. Es en este caso el de Ribadedeva, Jorge Martínez, quien ha sido llamado a declarar hoy, miércoles, en el Juzgado de primera instancia e instrucción de Llanes, como acusado por un presunto delito de prevaricación, que podría ser incluso de prevaricación continuada.

Los denunciantes son el PSOE y el PP, que consideran que el regidor, de Juntos por Ribadedeva, ha cometido presuntamente varias ilegalidades; entre ellas, la de asignarse un sueldo y una liberación sin que ambos asuntos figuraran ni en el orden del día ni en el decreto de convocatoria del pleno en el que se aprobaron. El Alcalde, que de ser declarado culpable sería inhabilitado para el cargo, defiende su inocencia: "Yo comuniqué la convocatoria al secretario municipal y él notificó. Lo hice todo como me asesoraron".

Uno de los hechos que socialistas y populares consideran supuestamente delictivos ocurrieron en el pleno extraordinario del 31 de agosto de 2023, cuando Jorge Martínez, con los votos de su formación, fue liberado al 50% y se le otorgó un sueldo de 1.300 euros mensuales en 14 pagas (18.200 euros al año). Después, el 19 de septiembre, una resolución del Jorge Martínez determinó que sería él mismo quien desarrollaría sus funciones a tiempo parcial (18,5 horas semanales. El horario, "preferentemente en horas de funcionamiento de los servicios generales municipales; sin perjuicio que discrecionalmente se puedan variar estas franjas horarias en función de las necesidades municipales", recogía el decreto.

El acuerdo plenario fue recurrido por el Grupo Popular el 25 de septiembre, y cuatro días más tarde por el Grupo Socialista. Los recursos fueron desestimados por silencio administrativo, lo que llevó a PSOE y PP a presentar una denuncia por supuesta prevaricación contra el regidor.

Tanto el PSOE como el PP reclaman que se declare nulo el pleno en el que se aprobó el sueldo y la liberación del Alcalde, y que este devuelva "las cantidades cobradas" con motivo de aquel acuerdo plenario.

El PSOE denunció varias irregularidades más presuntamente cometidas por Jorge Martínez. Por ejemplo, que, contraviniendo la ley, no se establecieron las funciones de la Junta de Gobierno Local, ni el día y la hora en la que se tienen que celebrar las sesiones ordinarias.

Según los socialistas, tampoco respetó el Alcalde la proporcionalidad existente en la Corporación a la hora de conformar las comisiones informativas, pues están integradas por seis miembros, tres de ellos de Juntos por Ribadedeva (lo que le da la mayoría con el voto de calidad del regidor), dos del PSOE y uno del PP, cuando la representación del grupo de Jorge Martínez en el pleno es del 44%.

El Alcalde sostiene que actuó en todo momento "conforme a lo que tenía que hacer y tal y como se me informó y se me asesoró. Otra cosa es si el secretario no notifica o no asiste a la reunión, como ya ocurrió", añadió.