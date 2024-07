Gran susto en el paso a nivel de Ozanes (Parres): "No ocurrió una desgracia de milagro"

Una vecina de la comarca suroriental, concretamente de Onís, se llevó un morrocotudo susto en la mañana de hoy, martes, en el paso a nivel de la localidad de Ozanes (Parres), que, afortunadamente, se quedó en mera anécdota. "No ocurrió de milagro una desgracia. No se bajaron las barreras y si no es porque pita el tren, me hubiera lleváu por delante", manifestó. "No sé si fue algo puntual o que la barrera no funciona. La cuestión es que creo que es algo que debería de saberse para que se ponga solución y no tengamos que lamentar una desgracia en el futuro", añadió la joven.