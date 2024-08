"Guerra" abierta en Ribadedeva: el secretario municipal denuncia "acoso laboral" del Alcalde y este replica: "Eso es mentira"

El Ayuntamiento de Ribadedeva se ha convertido en un auténtico campo de batalla, en el que se dilucidan distintas "guerras", en medio de las cuales está el alcalde, Jorge Martínez. Por un lado, el secretario interventor municipal, J. P. V., ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, en el cual asegura que se está viendo sometido a una "situación continua de acoso laboral" por parte del regidor, y anuncia "reclamaciones y denuncias". El Alcalde, por su lado, niega las acusaciones, destaca que el secretario no ha presentado denuncia en el juzgado y contraataca asegurando que el funcionario incumple sus funciones. "No deja de insultarme".

El regidor vio aplazada ayer su declaración en el Juzgado de Llanes por la denuncia por prevaricación presentada por los grupos Popular y Socialista de Ribadedeva por ponerse el sueldo sin que figurara en el orden del pleno. La razón del aplazamiento, que el abogado del PSOE lo es también del Ayuntamiento. La jueza abrirá una pieza de suspensión para dilucidar si hay conflicto de intereses. La declaración, en todo caso, no será antes de septiembre.

Volviendo al informe del secretario, tiene su origen en un requerimiento del Alcalde por la ausencia del funcionario a varias sesiones de comisiones y plenos. El funcionario explica que todas las convocatorias a las que se refiere el regidor son nulas. "Adolecen de vicios de nulidad en la tramitación y funcionamiento elemental de los órganos colegiados".

Destaca, por ejemplo, que la comisión de Asuntos Generales "no está ni tan siquiera constituida", y que los dos partidos de la oposición, PSOE y PP, "no están de acuerdo con su formación y en especial con el número de miembros de la misma que parece que altera descaradamente la necesaria proporcionalidad y la representación en la misma del pleno municipal". Y es que el Alcalde pretende que esté formada por él y dos concejales más su grupo, Juntos por Ribadedeva, dos del PSOE y uno del PP, lo que le daría la mayoría en las votaciones gracias a su voto de calidad. Ello pese a que la Corporación suma cuatro concejales de Juntos por Ribadedeva, tres del PSOE y dos del PP.

"Por tanto, lo primero que se aprecia es la mala idea que tiene (el Alcalde) convocando a sabiendas un órgano que no se puede constituir por falta de representantes de los grupos mayoritarios de esta Corporación, y cuya finalidad se desconoce como no sea la de acosar tanto a funcionarios como a miembros de la Corporación", expone el secretario en su informe.

Señala asimismo que las convocatorias de plenos y comisiones carecen "de las mínimas propuestas formales firmadas por el Alcalde" y de "los informes correspondientes que sean necesarios". "Las convocatorias las suele hacer el Sr. Martínez de manera sorpresiva, supongo que para evitar que se puedan informar los inexistentes expedientes siquiera de forma somera por secretaría intervención", detalla el funcionario.

Añade otras presuntas irregularidades, como que el Alcalde no entrega los expedientes que se van a someter a consideración en las comisiones y la Junta de Gobierno, o la "chapuza" de que fuera el propio Alcalde el que, en noviembre, convocara y citara "sorpresivamente" a los concejales un viernes después de las dos de la tarde para un pleno urgente a celebrar al día siguiente, sábado, "día no hábil y no laborable en el Ayuntamiento", "con lo que se ve la mala idea de este señor, cuya única finalidad es la de acosar al secretario interventor".

¿Cuál es la versión del Alcalde? Primero, que todo es "mentira", que no interfiere en la labor de los empleados municipales, y que la "guerra" comenzó porque un día el secretario "se equivocó, le contradije... Y se acabó". Afirma que desde entonces se han sucedido "los insultos y las faltas de respeto" hacia él por parte del funcionario. Jorge Martínez asegura que se siente "indefenso jurídicamente". Subraya que en el año que lleva en el poder se ha limitado a "poner orden" y a pedir a los trabajadores municipales "que trabajen". Destaca que es el primer alcalde del concejo que ha aprobado un protocolo de actuación frente al acoso laboral y que no hay solicitud ni denuncia alguna, "como tampoco la hay por el supuesto acoso laboral en los juzgados".

"Mi único afán es servir a los vecinos, poner orden y resolver los ‘marrones’ y los problemas que dejó el PSOE en el Ayuntamiento", subraya Jorge Martínez. Ahí radica, según su criterio, buena parte del conflicto: se siente "atacado por el PSOE", partido con el que sufre "continuos encontronazos".