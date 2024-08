Ángel Díaz Blanco no tiene freno

Tiene 71 años y está jubilado, pero no hay quien le pare. El riosellano Ángel Díaz Blanco completó este año la dura prueba ciclista "Los 10.000 del Soplao",. Suma 16 ediciones consecutivas sin faltar a la cita, y deja claro que no será la última.

Deportista acérrimo desde que tiene uso de razón, este vecino de El Carmen nació en la localidad riosellana de Camangu, siendo el segundo de seis hermanos. Sus padres tenían una tienda de electrodomésticos en la villa, en la que comenzó a trabajar desde muy joven. Recuerda con especial ilusión sus años de juegos en la infancia, descubriendo su pasión por el deporte: "Siempre he sido muy deportista. De crío lo que más hacía era patinar, era el deporte popular de Ribadesella".

La pasión por la bicicleta llegaría cuando a los 14 años su padre le compró una: "La usaba para entrenar, para rodar por ahí por el concejo y trabajar. Llevaba una caja de herramientas en la bicicleta, iba por los pueblos a hacer algunos trabajos como colgar una lámpara poner un enchufe, llevar una radio... Un poco de todo", recuerda.

Entonces la suya era una bicicleta de carretera, pero años más tarde su amor por el monte le llevó a adquirir una de montaña, y los domingos se convirtieron en el escape perfecto para salir con los amigos a hacer rutas: "Al ser autónomo trabajaba todos los días por la mañana y por la tarde, sin vacaciones. Estas salidas me hacían salir de la rutina. Después empecé a hacer algunos retos, con competiciones más complicadas que significaban una lucha por superarme a mí mismo", explica.

Uno de esos retos es la Bike Maraton Montes del Sella, en Arriondas, una prueba a la que solo faltó una vez por haber caído enfermo. Sin embargo, su mayor logro es haber completado todas y cada una de las ediciones de "Los 10.000 del Soplao", en Cantabria, durante los últimos 16 años: 150 kilómetros y más de 5.000 metros de desnivel. "Casualmente siempre coincide con mal tiempo. El primer año llovía exagerado y llegó a haber gente con hipotermia. Cuando llegamos a la meta el médico nos tapaba con mantas y yo no podía ni comer ni coger nada porque tenía los dedos entumecidos del frío. Aguanté hasta el final. Fue toda una hazaña", rememora.

Esta dura competición se ha convertido en una "superprueba" a nivel popular y cada año más ciclistas se suman a participar en este desafío. La última edición fue el 18 de mayo, con miles de participantes. A pesar de las dificultades que encuentra en el camino, no hay adversidad que frene a este veterano deportista: "Siempre la acabé y suelo quedar bastante bien, por la mitad. Yo me hago una coraza cuando la cosa está complicada y me hago más fuerte, aguanto caiga lo que caiga".

Admite que la clave de su resiliencia y fortaleza está en mantenerse activo, cuidarse un poco y entrenar a lo largo del año. Pero la "parte mental" es también fundamental,. Asegura que hay que ser optimista, controlar la velocidad y no precipitarse: "Otros son mucho mejores pero tienes que pensar que mucha gente va como tu. Para aguantar bajo un poco la marcha, voy más despacio, como algo y recupero. Lo importante es llegar y bien", señala.

No obstante, es humano y hace unos años estuvo a punto de abandonar, pero el compromiso consigo mismo le hizo no tirar la toalla: "Me dio una pájara porque llevé poca comida. Pensé que ya no tenía edad para hacer esto, pero cambié de opinión porque para mí es una motivación", apunta. Su objetivo es terminar cuatro ediciones más de esta prueba: "Tendré 75 años y 20 ediciones, es un número muy guapo para dejarlo, pero si me deja la salud seguiré aunque de forma más tranquila".

Ha transmitido su pasión por el deporte a su familia. Se casó joven con Isabel, con apenas 19 años, y ya han sido padres, abuelos y bisabuelos. Sus tres hijas son todas deportistas al igual que sus yernos. Y sus cinco nietos, Ana, Juan, Alejandro, Ángela y Xuni, también continúan la tradición deportiva: "Por ejemplo, uno está en el Centro de Alto Rendimiento de Trasona, otra fue campeona infantil de piragüismo y otro medalla de bronce en K-4 en Sevilla", enumera.

Pero el ciclismo no es la única actividad deportiva que ha practicado este riosellano. Desde caminar por el monte a la caza, pasando por la pesca submarina, e incluso el piragüismo, llegando a participar varias veces en el Descenso Internacional del Río Sella: "Cuando era joven a los paisanos de aquellas no les gustaba el deporte porque decían que era perder el tiempo, así que mi padre no me dejaba. Yo salía a hacer una reparación por ahí y cuando acababa, me escapaba para el agua", cuenta.

Persona muy emprendedora, luchadora y activa, aclara que tiene un espíritu enérgico que le hace "no parar". A pesar de que con la edad ya tiene algunos vértigos y miedos, no consiguen frenarle. Después de pasar 40 años trabajando en Oviedo, en su jubilación ha vuelto a la localidad riosellana de El Carmen, donde dedica su tiempo libre tanto al deporte como a la electrónica, la carpintería, o la mecánica, algo que años atrás formó parte de su profesión pero que ahora hace por gusto. En lo que al ciclismo se refiere, aún le quedan muchos años de hazañas por cumplir.