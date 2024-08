Mágicas Montañas: El Hibeu, la cumbre bicorne

Cuando se sale de Posada de Llanes por la carretera que, a través del valle del Ríu Las Cabras, lleva al Alto de Ortiguero, donde se bifurca para Cabrales y Cangas de Onís, se enfila una larga recta, que apunta netamente a una montaña de cumbre bicorne, que se ve enfrente y a lo alto. Es la Peña Hibeu, una ascensión tan tentadora como generosa, pues no es difícil de subir y ofrece vistas espléndidas siempre que la niebla no interponga su veto.

Robin Walker, en su libro "Por la Cordillera Cantábrica", publicado por Ediciones Trea, dice lo siguiente de la subida al Hibeu: "Esta es una espléndida excursión, una de las más gratificantes y un ejemplo perfecto de que la belleza y el esplendor de la montaña no son para nada en función de la altura". Y añade que el Hibeu es la montaña más baja de todas las que recoge en su guía, pero que "eso no es un obstáculo para que nos conceda unas vistas desproporcionadamente grandes para una colina tan aparentemente pequeña". Y anticipa que en la cumbre podremos disfrutar de una "panorámica inolvidable" de los Picos de Europa y de la parte central de la Cordillera Cantábrica, así como de amplias extensiones de los concejos de Llanes y Onís, de cuya línea divisoria en el plano administrativo la alargada cumbre bicorne de esta montaña forma parte.

La ascensión a la que corresponde este relato la hicimos el 30 de agosto de 1999 y tuvo su origen, precisamente, en una incidencia nebulosa. Cuatro años antes, en 1995, yo había subido al Hibeu en compañía de de Oscar Arias, Mandi Suárez Solís, Jorge Toraño y Pepito Plaza y la nubosidad, aunque respetó la visibilidad de nuestro entorno al hacer cumbre, nos cegó el horizonte. En el nuevo intento estaban Oscar Arias, José Luis Martínez, Alberto Palacio y José Manuel González Antón, que eran habituales en las salidas de montaña en las que por esa época surgían de los veranos de Barro, siempre con el liderazgo de Oscar. La novedad en este caso la aportaba Joaquín Pañeda, practicante jubilado de Duro-Felguera que a sus 70 años era el decano del grupo, en el que varios de sus integrantes compartían una de sus motivaciones para hacer esta subida, como era participar en el trofeo de la Federación Asturiana de Montaña que ese año premiaba las ascensiones a cumbres que tuvieran vértice geodésico.

Arriba, a la izquierda, Subiendo hacia la Llana o Vega de Hibeu; la majada de la Vega de Hibeu o la Llana; en la cumbre del Hibeu. Pañeda, dando gracias por alcanzarla; a su lado, Oscar, Josín, tapado, y Alberto, y las dos cumbres del Hibeu. Alberto y Jorge, llegando a la occidental. / M. F. D.

Por Ilceu. Las rutas más habituales para subir a la Peña Hibeu parten de La Robellada o de El Pedroso. Nosotros comenzamos a caminar en Ilceu (o Hilceu), porque su acceso nos resultaba más corto. Para quienes optaban por este itinerario había dos opciones. Unos eligen empezar a caminar desde la orilla del Ríu Las Cabras y otros, como fue nuestro caso, optan por hacerlo en coche. En los dos casos el itinerario a seguir lo marca una carreterina que se toma un kilómetro y pico después de pasar Meré. A la altura de una cantera que hay a mano izquierda, se gira hacia la derecha para pasar el río, utilizando para ello un puente que lleva por nombre Cima. Se podría dejar allí mismo el coche, pero nosotros, en vez de empezar a caminar allí decidimos seguir motorizados por la carreterina, que se las trae, no solo por pendiente y estrecha sino también por lo cerrado de algunas de sus curvas. Y que termina a la entrada de Ilceu, donde hay que dejar el coche. Ilceu, o Hilceu, es un guapo pueblo llanisco, cuya buena conservación sorprendía cuando uno se enteraba de que ya nadie vivía allí, salvo el ganado que ocupaba por las noches algunas de las cuadras.

Ilceu es alargado, como la aguda loma sobre la que se asienta, pero no hay que seguir su longitud sino atravesarlo a lo ancho. Se sigue luego por una caleya y después se cruza un prado a cuya salida se toma una senda, que alcanza primero un hermoso robledal, a cuya salida hay un abrevadero y luego atraviesa una ladera cubierta de brezo y helechos. Así se llega a lo alto de un pequeña colina que da frente al objetivo de la marcha, aunque desde aquí no se reconozca al Hibeu que uno trae en la retina, pues en la mole rocosa que está enfrente no se identifican las dos cumbres que habíamos visto desde Posada de Llanes cuando apenas habíamos iniciado el viaje en coche. Para llegar hasta aquí caminando habíamos tenido que salvar un desnivel de unos 300 metros, pues Ilceu está a 375 metros de altura y lo más alto de la cuesta de Tebia, que habíamos coronado, a algo más de 650.

Un rodeo y arriba. Lo que teníamos enfrente era una hermosa vega y un amplio peñón de roca caliza, de perfil redondeado en su cima, donde estaba situado nuestro objetivo, aunque todavía no lo viéramos. A la izquierda, desde nuestra posición, se adivinaba un sendero, en el que la peña afloraba a tramos entre una cubierta de verdor. Ese camino apuntaba a lo más alto de la peña, pero Oscar, buen conocedor del terreno, propuso dar un rodeo, que comenzaría por subir a la collada que quedaba un poco a nuestra derecha, o sea, en el flanco contrario al del sendero pedregoso. Bajamos pues a la vega, que teníamos a nuestros pies, que es conocida como la Llana de Hibeu. Era muy hermosa, aunque en un evidente proceso de transformación y no precisamente favorable, pues el felechu estaba comiendo terreno a la hierba, señal de que, aunque habíamos visto bastante ganado a lo largo del recorrido, era evidente que ya no había tanto como hubo. En lo que quedaba de pradería de la Llana pastaban unos caballos.

Atravesada la vega, comenzamos a subir por la ladera de enfrente, siguiendo una canal que gira hacia la izquierda. Cuando habíamos ganado algo de altura, alguien del grupo nos dijo que volviéramos la vista atrás. Y es que, superados ya algunos obstáculos visuales, habían empezado a aparecer a nuestra derecha los Picos de Europa. Primero identificaríamos el Naranjo de Bulnes, Peña Castil y las Peñas Santas. Y más tarde, Torrecerredo. Pero también vimos que la niebla, como años atrás, amagaba con volver a la cita –la suya, que no la nuestra– pues no solo iba y venía por encima de la montaña sino que amenazaba incluso con bajar al valle.

Subiendo hacia la Vega de Hibeu; abajo, Ilceu, el pueblo que estaba deshabitado cuando, en 1995, se hizo esta foto, con Mandi, Jorge, Pepito y Melchor. / M. F. D.

Oración en la cumbre. No pudimos comprobar de momento esos posibles efectos porque lo que, de momento, nos impidió ver el paisaje hacia el Sureste, donde están los Picos de Europa, era que el camino nos había llevado a meternos detrás de la peña, interponiéndola entre ellos y nosotros. Subíamos ahora por un terreno más incómodo que difícil por el que ganábamos altura, bordeando algo por debajo la cima oriental, llamada Cabeza Juralisa. Y no tardamos en desembocar, al fin, en la pequeña cumbre occidental, la Peña Hibeu propiamente dicha, que es donde está el vértice geodésico, a cuyo lado han levantado un gran jitu. Las dos cimas de esta montaña bicorne o bifronte están relativamente cerca. Como la vaguada que las separa es poco pronunciada, algunos del grupo se acercarían a la cima oriental. Pero antes habíamos asistido en la occidental a algo infrecuente. Pañeda reclamó un momento de atención para rezar una oración de acción de gracias por haber llegado a la cumbre. Luego, muy meticulosamente, tomó nota de todas las circunstancias que le parecían pertinentes antes de depositar un escrito en el buzón de cumbres. No faltó en su nota la observación de que el vértice geodésico estaba en muy mal estado, con la base partida y el fuste desmochado. Seguramente, obra de los rayos, que tienen a estas señales como uno de sus blancos preferidos.

De la visión, un poco. No pudimos reclamar, en cambio, el haber sido víctimas de un inconveniente, como fue la consolidación de la inclemencia meteorológica que se había comenzado a insinuar durante el último tramo de la subida. Desde la cima no se veía lo que esperábamos encontrar, máxime después de haber disfrutado de lo que nos pareció un prometedor anticipo. El paisaje de alta montaña había desaparecido, tapado totalmente por la niebla. Nos quedaba el consuelo de que habíamos tenido la posibilidad de hacernos a la idea de lo que se puede ver desde la Peña Hibeu, que sin duda sería muchísimo en cantidad y calidad. Incluso podíamos recurrir a otros referentes. Por ejemplo, lo mismo, o más, que desde la Collada del Torno, en la carretera de Nueva a Corao, de la que ya se ha hablado en alguno de estos relatos, pero desde mucho más cerca. No en vano desde el Torno se ve, por ejemplo, que el Hibeu encaja al Picu Urriellu entre los dos cuernos de su cima. Habrá que seguir volviendo a este pico bicorne hasta que, con permiso de la niebla, nos devuelva lo que de momento nos debe. Seguro que lo hará.

El regreso. No bajamos por la ruta que habíamos elegido para subir sino que lo hicimos por la más directa, la que entrevimos poco antes desde la colina situada por encima de la vega, en la base del Hibeu por el Sur. Antes habíamos visto Benia de Onís, y por encima, subiendo hacia los Gamomeos, las dos Bobias, la de Riba y la de Baxo. El sendero por el que descendimos, trazado en un ladera formada por escares calizos, es muy pendiente y llegamos pronto a la base. Luego tomaríamos un camino muy agradable, por lo dominante de su trayectoria, que ofrecía a nuestra vista las profundidades del valle. Ilceu se veía muy guapo desde arriba.

Cuando llegamos a donde habíamos dejado los coches, en las cercanías de Ilceu, faltaban quince minutos para que se cumplieran las cuatro horas desde nuestra partida.

Un tesoro en el buzón El buzón de cumbres del Hibeu podía estar en malas condiciones, como el mojón geodésico, según observó atinadamente Pañeda, pero eso no fue obstáculo para que pudiera contener lo que para mí resultó un pequeño tesoro. No menos fue el saber que había en su interior una tarjeta de Alfredo Prieto Valiente, que la habría depositado no muchos días antes. Pedí que me la dieran, con la intención de llamarle. Y eso hice días después para comunicarle el hallazgo y mantener luego una conversación que, como ocurría siempre con él, resultó muy agradable. Entre otras cosas hablamos de su afición montañera, que yo desconocía hasta entonces y que me agradó mucho conocer. Alfredo era una gran persona en todos los aspectos, lo que incluía ser un tipo encantador. Ovetense, distinguido profesional del Derecho y fundador y primer presidente de Unión Financiera Asturiana, formó parte de un grupo político, de orientación democristiana, que, si su papel durante la Transición fue importante –él fue diputado nacional y consejero de Comercio, Turismo y Pesca en el Gobierno preautonómico del Principado– no lo había sido menos en los últimos años del franquismo, cuando había que demostrar valor y firmeza para defender públicamente las convicciones democráticas. Falleció en 2023 a los 89 años. Es un placer recordarle ahora a él y sus compañeros, que no citaré por el riesgo de omitir algún nombre, algo que me resultaría imperdonable.

