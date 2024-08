El Sella, a la altura del Mundial de descensos de ríos

"Guarde el público silencio (bis) / y escuche nuestra palabra (bis) / De orden de Don Pelayo/ después de medir las aguas,/ presidiendo el dios Neptuno/ los actos de esta olimpiada,/ con las novias, los tritones,/ el cañón, los centauros y Pialla,/ nuevamente se autoriza, en Arriondas,/ la carrera de piraguas". Así, arranca el pregón de la Fiesta de las Piraguas de Asturias que escribiera en su día el alma del Descenso del Sella, Dionisio de la Huerta. Unas emotivas letras que en esta octogésima sexta edición serán recitadas desde la atalaya del puente Emilio Llamedo Olivera, en Arriondas (Parres) por Víctor Manuel, quién, a buen seguro, erizará los pelos de los miles de selleros que se arremolinarán en ese punto de la ribera y justo antes de escuchar el "Asturias, Patria Querida", el himno de las Piraguas, a cargo de la parraguesa de Prunales Ana Eva Cavielles Longo.

La 86.ª Edición del Descenso Internacional del Sella que se dilucidará hoy (11.30 horas, TPA) volverá a convertirse en todo un oficioso Campeonato del Mundo de descenso de ríos, dado el altísimo nivel de palistas, tanto hombres como mujeres. Un evento que congregará en esta oportunidad a 1.273 piragüistas, tripulando 887 embarcaciones, en representación de 25 naciones.

"Una carrera para ver desde fuera, para la afición, por el gran nivel de competidores", destacó el riosellano Walter Bouzán Sánchez, quien partirá desde la "pole position" tras haber hecho el mejor tiempo en la cronometrada formando equipo con el madrileño Adrián Martín Torres. Esa dupla del Club Piragüismo El Sella parte con la vitola de máximos favoritos, no en vano Bouzán atesora once victorias en el Sella en K-2 –ocho con Álvaro Fernández Fiuza– y otras tres en kayak individual-. "Va a ser muy complicado", señaló el palista riosellano.

A su lado tendrán a los daneses Mads Brandt Pedersen y Thorbjorn Rask, que se perfilan como otros de los indiscutibles aspirantes a subirse a lo más alto del podio. Casi pegados a ellos, desde el tercer cepo, otra K-2 con mucho pedigrí, la tripulada por el parragués Pedro Vázquez Llenín y el vasco Íñigo Peña Arriola, defendiendo los colores de España, que son los actuales campeones del Mundo en K-2 1.000 metros. Los franceses Quentin Urban y Jeremy Candy tomarán la salida desde el cuarto lugar. Medalla de plata en K-2 en el Europeo de maratón, quieren repetir el éxito de las dos últimas ediciones en el Sella, donde se coronaron como campeones. Quintos en la "parrilla de salida" serán los portugueses Leonel Ramalho y Alfredo Faria; en tanto, sextos, los sudafricanos Matthew Fenn y Joshua Fenn. Séptimos, los húngaros Adrian Boros y Tamas Erdelyi; octavos la pareja de Los Cuervos Klöckner Pentaplast de Pravia, Javi López y Diego Fernández Bedia; y novenos Pelayo Roza Fonticiella y Roberto Geringer Sallatte (Piragüismo El Sella), dupla ésta que bien podría dar la sorpresa por la calidad que atesora.

Los flamantes campeones de Europa de maratón, los daneses Soren Maretti y Philip Knudsen (décimos en la salida), "estrenarán" su título continental en este Descenso. Un poco más atrás, los hermanos argentinos Fran y Dardo Balboa (duodécimos); el once veces ganador de la prueba sellera el cántabro Julio Martínez Gómez y el parragués Milín Llamedo Álvarez (decimoterceros); y la K-2 de La Cultural de Ribadesella que tripulan el riosellano Miguel Llorens López y el cangués Alberto Plaza Sagredo (decimocuartos), estos medalla de bronce en el Campeonato de Europa de maratón, el pasado domingo, en aguas polacas.

"Un Sella con un nivel desorbitado, ya no solo por el nivel en sí, sino por la cantidad de gente que puede meterse adelante en carrera. Va ser una carrera muy dura de inicio a fin. Lo veo complicado y con mucho nivel, la verdad. Pero bueno, daremos todo y a ver qué pasa ¿Favoritos? Para mi Walter y Adrián, y los franceses. Y en caso de llegar muchos abajo, que no lo creo, podría definirse antes del sprint. Si se llega a un sprint, cualquiera de los que van delante nuestra puede definirlo. Pero, a ritmo, yo me decantaría por daneses, portugueses, Walter, Balboa y franceses", aseveró a LA NUEVA ESPAÑA Alberto Plaza, que ya sabe lo que es saborear las mieles del triunfo en K-1 en el Sella, pero que peleará por conseguirlo en K-2, con su compañero de fatigas, Miguel Llorens.

En la modalidad de K-1 también hay un notable nivel de participantes. Los tres primeros cepos los tendrán el irlandés Ronan Foley, el sueco Joakim Lindberg y el gallego Brais Sánchez. Les siguen el cangués de La Cultural riosellana Abel García Cimentada (cuarto) y el también cangués Javier Sánchez García (quinto), este luciendo los colores del equipo autonómico del Principado. "Hay quince K-1 que pueden aprovechar una oportunidad si salen airosos de la salida y lo mismo sentir que se acabó en diez segundos. Veo una competición con un nivel físico muy equilibrado y alto, muy alto. Campeones del Mundo de distancias adaptadas (maratón, 5.000 metros y 1.000 metros) para un Sella al máximo nivel y todos con experiencia de años compitiendo en esta prueba. Todos están y estamos con las cartas preparadas, Nuevas generaciones ya muy formadas y grandes especialistas, expertos y con la máxima experiencia. Conclusión, un Sella muy interesante para disfrutar dentro del agua y fuera. Muchos deportistas que tienen que demostrar porque es su momento de madurez y otros que no tienen nada que demostrar y sí mucho que disfrutar de seguir ahí", manifestó Kiko Vega (SCD Ribadesella).

Las aguas del río Sella se presentan aceptables a escasas horas del gran día y, además, las previsiones meteorológicas apuntan a una agradable temperatura reinante durante toda la jornada de la multitudinaria Fiesta de las Piraguas de Asturias, estimando en alrededor de 300.000 personas que se acerquen a los concejos ribereños para disfrutar del mejor Sella, en cuanto a calidad de los competidores. Tan sólo faltarán a la cita los palistas olímpicos que están en los Juegos de París en busca de medallas, como es el caso de Saúl Craviotto y Sara Ouzande, entre otros. Pese a todo, y cumpliendo con otra de las tradiciones, desde las 23.00 horas del viernes hasta las 8.00 de hoy, sábado, se soltarán, aproximadamente, 5.000 litros por segundo del embalse de La Jocica (Amieva), con el objetivo de que la lámina del Sella incremente su nivel de agua en unos 15 centímetros.

Por lo que respecta a la categoría femenina kayak, la vitola de favoritas la presentan las flamantes campeonas de Europa de maratón, la vasca Irati Osa Irureta –triunfadora en el Descenso del Sella en K-1 la pasada edición– y la conquense Arantza Toledo Espinilla, del equipo nacional de España, cuartas en la prueba sellera en 2022, y que en esta edición saldrán desde el primer cepo. Eso sí, tendrá como grandes rivales a otras K-2 del combinado nacional como Tania Álvarez Yates y Tania Fernández García, decimotercer cepo de salida, vigentes campeonas del Sella, que intentarán repetir el éxito de 2023, y también la zamorana Eva Barrios Marcos y la navarra Amaia Osaba Olaberri, quienes tomarán la salida desde el cuarto cepo. Otra tripulación a tener en cuenta en senior, pese a su juventud, es la integrada por Andrea Rodríguez Alonso y Araceli Alonso Zafra (Los Rápidos-Jaire Aventura), que partirá del séptimo cepo.

En mujer K-1, la parraguesa Celia Remis Cueva (Grupo Cultura Covadonga) tiene asignado el primer cepo y tratará de luchar, nuevamente, por subirse al podio. En el segundo cepo, la húngara Zsofía Czellai Voros, que llega al Sella como subcampeona de Europa de maratón en K-2 (con Vanda Kiszli) y también medalla de bronce en kayak individual. En el sexto puesto de salida, la vasca Irene Gana Fernández, máxima favorita, segunda el año pasado en el Sella y vencedora en 2022. Otra palista muy a tener en cuenta es la checa Katerina Milova, que arrancará desde la undécima posición, cuarta en el Europeo de maratón del presente año 2024, campeona de Europa de maratón en 2023 en categoría sub-23, además de subcampeona del Mundo. Y, en el decimotercer cepo de salida, la incombustible Mara Santos García (Club Palentino de Piragüismo), toda una referente del piragüismo español y, especialmente, del Sella.

En C-2 senior hombres, salvo mayúscula sorpresa –y el Sella, muchas veces, es una verdadera lotería, según los obstáculos que se vayan presentando– todo apunta a Manuel Antonio Campos y Diego Romero, triunfadores en las tres últimas ediciones y que fueron medalla de bronce hace escasas fechas en el Europeo de maratón, en Poznan. Y en C-1, el vigente campeón de la prueba, Manu Garrido, ahora con los colores de Los Cuervos de Pravia, intentará revalidar entorchado, aunque se lo tratará de poner difícil Diego Suárez Díaz (SCD Ribadesella), que lo ha ganado en cinco ocasiones y tratará de hacerlo por sexta vez –también ostenta cinco segundos puestos y otros cinco terceros lugares en el podio–, sin descartar al también gallego Fernando Busto Bandin, del equipo nacional español, segundo clasificado en 2023.

El Sella ya se encuentra, como no podía ser de otra manera, en plena ebullición y como epicentro lúdico-deportivo del país. Además, poniendo el valor un escaparate al mundo que impulse la puesta en marcha de la candidatura de la Fiesta de las Piraguas a Pueblo Ejemplar, siempre y cuando en el año 2030 se conmemorará el primer centenario de la fundación del Descenso del Sella. "No hay fiesta más alegre, /ni más movida y galana,/ni con más bello paisaje,/ni esencia más asturiana", tal como dejó escrito en su momento el adelantado de la carismática prueba de ríos, Dionisio de la Huerta.

Mientras, durante los actos que tuvieron lugar ayer destacó el nombramiento por parte del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS) de Graciano García como embajador del Sella. Periodista y poeta de formación, pasión y vocación, es el fundador y promotor de los Premios Princesa de Asturias, además de director emérito vitalicio de la fundación que los otorga. García cubrió el Descenso durante varios años para LA NUEVA ESPAÑA. Juan Manuel Feliz, presidente del CODIS, destacó que García "es una figura esencial para entender la Asturias contemporánea".