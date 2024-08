Un mago de la fotografía con 88 años: "Antes miraba, pero no veía"

"Yo antes miraba, pero no veía". El riosellano José Luis Martínez Pandiello, más conocido como "Teté el del Apolo", tiene 88 años y asegura que descubrió un nuevo mundo tras la jubilación. Siempre caminó mucho, desde chaval: seis u ocho kilómetros al día como mínimo, y a veces hasta veinte. Una mañana, al poco de jubilarse, vio una salida de sol que lo dejó impresionado. Fue "un momento mágico".

Había pasado muchas veces por ese mismo lugar a la misma a hora, y seguramente la panorámica fue en ocasiones semejante, pero nunca se había fijado en la belleza del momento. "¡Si tuviera aquí la cámara...!", pensó. Pero estaba en casa, olvidada durante años. Desde aquel día se volvió su compañera inseparable. "No dormía conmigo porque no me dejaba mi mujer", cuenta con gracia. Había descubierto su vocación.

Entonces empezó a tirar fotos a diario, quizá unas 150 cada mañana, calcula. "Fui abriendo los ojos, captando cosas", señala. Cosas que "estaban ahí", pero en las que nunca se había fijado: amaneceres, pájaros, olas, árboles, reflejos, sombras... Y empezó a inmortalizarlas.

Acaba de clausurar una exposición fotográfica en la Casa de Cultura de Ribadesella. Con 107 obras. Ha sido visitada por cientos de personas y ha recibido incontables felicitaciones, incluso de fotógrafos profesionales. Hasta pintores se han llevado copias de instantáneas suyas para reproducirlas. "No estoy acostumbrado a esto, estoy hasta nervioso, emocionado", reconoce.

Muestra, cuelga en la web e imprime todas sus fotos "sin retocar". Incluso un reputado fotógrafo buscó indicios de manipulación en alguna de sus imágenes y comprobó que no había. No retoca las imágenes; tal como se captan, así las deja, así las publica, así las envía... Y así las regala., porque casi tanto como tomar fotos le gusta regalarlas, y en formato grande, nada de diez por quince.

A Teté el del Apolo (Apolo se llamaba el restaurante que fundaron sus padres, en la capital riosellana) siempre le gustó madrugar, y siempre le gustaron "los momentos de soledad". Disfruta levantándose a las 5 de la madrugada para ver amanecer y disfrutar "de la paz y la tranquilidad" de estas horas tan tempranas y "para ver y oír el mar".

Asegura que la fotografía le cambió: "Soy otro". Y eso que tenía cámara desde que sus hijos –tiene cuatro– eran pequeños. "Fui a Oviedo y compré una", pero en cuanto fueron creciendo ya no querían fotos, así que la cámara quedó guardada en un cajón. Hasta aquel amanecer.

Teté el del Apolo, a quien la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella acaba de conceder el Premio Farín 2024 "por su contribución a popularizar el concejo de Ribadesella con sus fotografías y situarlo entre los destinos turísticos favoritos de los españoles", abrió con el tiempo dos páginas en las redes sociales y empezó a subir sus imágenes. Unas sesenta al día.

Envía también a las cadenas de televisión, y rara es la jornada en la que no aparece en pantalla una de sus composiciones, sobre todo el los programas del tiempo. Tiene tres cámaras, dos Canon y una Nikon y calcula que habrá tomado 300.000 instantáneas. Además, colecciona fotografías antiguas y tiene unas 5.000.

Hombre vitalista y disciplinado, está en plena forma. Sigue saliendo a diario con su cámara y su bastón (por si algún perro quisquilloso le sale al paso). Asegura que se siente "el hombre más feliz del mundo" caminando y tomando fotos. "Hago lo que quiero y lo que me gusta, y eso no hay dinero que lo pague", explica. Por eso cuando sus familiares le piden que no salga o le transmiten su temor a que se caiga o le pase algo, contesta con absoluta convicción que si un día ocurriera una fatalidad durante uno de sus recorridos cámara en mano, "moriría feliz". Palabra de fotógrafo.