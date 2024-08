"Morir en Carrandi", la emocionante declaración de amor a su tierra de Javier de Montini

Javier de Montini nació en la parroquia colunguesa de Carrandi, el 3 de octubre de 1936, y allí se crió. Su verdadero nombre es Enrique Suero y su primera vocación fue la de cura, pero empezó a colaborar con LA NUEVA ESPAÑA y descubrió una segunda vocación, la definitiva. Se instaló la capital, trabajó en periódicos y agencias de información, y encontró su mejor acomodo en la crónica social. Dirigió la revista «Lecturas» y fue delegado de su empresa editora.

Vine al mundo en Carrandi y, si Dios me avisara de la fecha de mi muerte, trataría de que ese lance último de mi vida se produjera en la casa de La Cepada en la que nací.

Sé que es un sueño casi imposible.

¿Dónde me esperará la muerte? ¡Quién lo sabe!

¿Cuándo? ¡Dios dirá!

No temo morir. Si ocurriera de repente, ¡qué gozada! Porque lo que me asusta, cuando reflexiono sobre la muerte, es... ¡la enfermedad! Me asusta... depender de alguien. Me asusta no valerme por mi mismo y convertirme en un incordio para mi mujer, mis hijos, mis nietos... Mejor irse sin más. Realmente ¿la muerte no es un descanso?

Estoy con los versos de Antonio Machado:

"–Hijo, para descansar

es necesario dormir,

no pensar,

no sentir,

no soñar...

–Madre, para descansar,

morir".

Exacto: para descansar, morir.

Pues bien, muera donde muera, lo que sí está al alcance de mi mujer, Conchita, y de mis hijos Coral, Conchita y Enrique Javier es... llevar mi cadáver a Asturias, a Carrandi (Colunga). Mi cadáver o bien las cenizas de mi cuerpo muerto.

Mi ideal sería que, de camino a la iglesia de Santa Úrsula, hicieran un alto en la casa de La Cepada donde vine al mundo, octavo hijo de Angela y Fermín.

Después, tras oficiarse la misa "de cuerpo presente" en el templo, ante las imágenes de San Cosme y San Damián, recordad al sacerdote, por favor, que mis padres me criaron dentro de la Cofradía de estos Mártires, queda a un paso de la plaza el pequeño cementerio de Carrandi, "La Curuxera", sitio que ni soñado para el "descanso eterno".

Allí adivino, lo veo, mi más allá.

Confío en encontrarme con los míos, con mis padres, Angela y Fermín, con mis hermanos que me han precedido: Enrique que se murió de niño y me cedió así su nombre propio, Juaca, Isabel, Alicia, Suna, Victor, Blanca… Inés aún vive y que viva lo suyo.

"La Curuxera" es un lugar abierto al infinito.

"La Curuxera" no es triste.

"La Curuxera" es un espacio luminoso.

"La Curuxera" no es lúgubre.

"La Curuxera" es radiante de día y de noche, bajo la luz del sol y bajo la luz de la luna.

Desde "La Curuxera", como desde la casa de La Cepada en la que nací, la panorámica es fantástica: a lo alto, el Sueve con la cruz clavada en la cumbre de Pienzu; a lo ancho, el mar Cantábrico, de Lastres a La Espasa y a las Caravias Baja y Alta; arriba, el cielo de Asturias que igual se pone plomo pesado que brilla de azul o refleja el rico tapiz de verdes de la piel del Principado.

Como en los entierros de mis padres y hermanos, seguro que en el mío no faltará el campanilleo de alguna vaca que, paciendo en los campos cercanos, alzará su cabeza para contemplar, sin comprender nada, a la comitiva... En algún manzano, con un poco de suerte, revoloteará un raitán o cantará un mirlo.... En su momento, como jugando al veo veo, se oirá el cú cú primaveral del Cuco...

Yo sé que "La Curuxera" es un pedazo del paraíso.

Aquí no hay infierno.

Ni siquiera el sol de verano quema, es un sol que no mata, un sol que sólo da vida.

Cuando me quede solo, bajo tierra o en el nicho familiar, en "La Curuxera", yo sé muy bien que no me queda otro camino que el del cielo.

Ese es mi destino definitivo.

¡Directamente al cielo, ojalá, si he sido bueno en este mundo!

Y os lo juro, jamás jugué a ser malo. Siempre traté de elegir el papel de bueno...

He asistido a muchos entierros.

He compartido muchas tristezas, muchas lágrimas y muchos llantos, pero procuré quedarme con las alegrías, las dulzuras y belleza de la vida. Porque, sí, la vida es bella si a cada instante le pones una sonrisa.

¿Por qué hay que llorar al que se ha muerto?

¡Si la muerte es vida! ¿O no? Sí. Un misterio de vida.

Porque la muerte es el postrer suspiro de esta vida y el primero de la vida eterna.

¿A qué vienen, pues, los lloros?

¡Fuera penas!

Daría años de mi vida por no ver lágrimas en los ojos de los míos. Prefiero (os lo suplico) sonrisas. De amor y de perdón, en mi mujer. De amor y compresión, en mis tres hijos. De amor y de ilusión, en mis nietos...

Como católico, nadie dude de que me sentará bien cualquier tipo de rezo, incluso si surge del corazón de un agnóstico. (Yo, desde el más allá, trataré de que Dios ilumine a mis amigos ateos, os lo prometo).

A algunos más cercanos hasta les he sugerido que, a mi muerte, me despidan con un Padrenuestro.

Porque ¿quién no siente lo que decimos en el Padrenuestro?

¡La oración perfecta!

"...perdona nuestras ofensas...". Sinceramente, jamás estuvo en mi ánimo (no lo recuerdo) ofender a alguien y, por descontado, cuentan con mi perdón quienes sí hayan caído en la tentación de ir contra mi persona.

Además de un Padrenuestro, ¿será demasiado suplicar que invoquéis a la Virgen?

Soy asturiano y he vivido desde niño colgado de la Santina; iempre me he movido por el ancho mundo con la medalla de la Virgen de Covadonga al pecho.

Por eso, os animo a cantar una Salve y, si me permiten elegir el adiós postrero, cántenme, por favor, el Himno de la Virgen de Covadonga.

¡Ay, ese adiós del Coro Manín de Lastres!

"Bendita la Reina de Nuestra Montaña/ que tiene por trono la cuna de España/ y brilla en la altura más bella que el sol/ que es madre y es reina/ venid peregrinos que ante ella se aspiran/ amores divinos/ y en ella está el alma del pueblo español./ Dios te salve, Reina y Madre,/ del pueblo que te corona/ y en los cánticos que entona/ te da el alma y corazón./ Causa de nuestra alegría/ vida y esperanza nuestra,/ bendice a la patria y muestra que sus hijos tuyos son./ Bendita la Reina de nuestra montaña..."

No sé qué ataúd habrán elegido mi mujer y mis hijos. ¡Por Dios, huid del lujo! Me basta una "cajina" sencilla y de poco peso, lo más ajustada a mi tamaño. De único adorno, ninguno mejor que el Crucifijo.

¿Podríamos prescindir de las coronas?

Sería maravilloso.

Siempre me han gustado las rosas.

En vez de una corona, esa de "Tu mujer, hijos y nietos no te olvidan", ¿por qué no una simple y preciosa rosa?

Una sola rosa roja.

A lo más, una por individuo de mi familia.

¡Ah! Puede que en este diseño de mi entierro en Carrandi haya que realizarle algún retoque para encajar los planes de mi mujer Conchita. Planes, de momento, secretos.

Podría ocurrir que ella quisiera descansar eternamente al lado de sus padres, Dolores y Antonio, y de su hermano José Antonio en el cementerio de Penela/Cutián, en Antas de Ulla (Lugo), en torno a la iglesia de la Virgen de los Desamparados, también conocida como la Virgen de las Necesidades o simplemente la Virgen del Quince.

Si así fuera, si a Conchita no le pluguiera ser enterrada a mi lado en Carrandi y prefiriera el panteón de sus padres en Antas de Ulla (Lugo), que disponga a su voluntad y acuerde con mis hijos repartir mis cenizas en dos cofres. Uno para el cementerio de Penela/Cutián y el otro para el cementerio "La Curuxera" de Carrandi.

Así, al menos en cenizas, veré cumplido desde el más allá mi último dulce sueño:

¡Morir en Asturias!

Y dentro de la Asturias, patria querida, la Asturias de mis amores:

¡Morir en Carrandi!

