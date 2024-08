Aventuras y desventuras de Carmen Lomana en Asturias: "Es el paraíso perdido al que siempre me hace feliz volver"

Apenas cinco días ha estado Carmen Lomana en "su" Celoriu, donde tiene su segunda residencia y a donde suele acudir cada verano para recargar pilas. Acudió, como siempre que puede, a celebrar las fiestas locales del Carmen, y regresó a Madrid, donde nada más llegar tuvo lío: la han acusado de "gordofobia" a cuenta de un comentario relacionado con el anuncio de hamburguesas televisivo que protagoniza.

Carmen Lomana ha vivido este verano "emocionada" la fiesta del Carmen en Celoriu. "Esta es mi fiesta. Me gustaría haberme vestido de llanisca, pero vine solo unos días y no me dio tiempo. Recuerdo cuando hace muchos años nos vestíamos mi hermana y yo... Estoy encantada", comentaba a LA NUEVA ESPAÑA el pasado fin de semana.

La empresaria y colaboradora televisiva, natural de León, pero veraneante en Celoriu desde la infancia, ha tenido en esta ocasión una estancia en Asturias tranquila, pese a que han sido decenas las personas que la han abordado para sacarse fotos con ella y saludarla. Y "la Lomana" no se negó a ninguna petición: siempre con una sonrisa, se fotografió y charló con todos los que la requirieron. Hasta este martes, cuando un taxista local, Salva Cué, la llevaba hasta Torrelavega, donde tomaba un tren a la capital de España.

Hubo veranos en Asturias más agitados para Carmen Lomana. Empezando por el final, el año pasado revelaba en sus redes sociales que había encontrado en Llanes una nueva ilusión. Lo hacía en ese caso en septiembre, solo unos días después de haber sido intervenida de un tumor en la carótida: "Pensé que no salía (de la operación), me rompí y me puse a llorar", declaraba.

Ya en la localidad llanisca, comentaba entonces: "Estas montañas contempladas desde la playa me dan la vida". Y compartía varias fotografías con sus seguidores en las redes sociales. "Adoro Asturias", añadía, mientras recordaba a su madre, ya fallecida, sentada en el porche de su casa, a pie de la playa de Palombina. "Es el paraíso perdido al que siempre me hace feliz volver".

Carmen Lomana en una boda en Llanes.jpg / LNE

"Mis recuerdos de infancia y de adolescencia están ligados a Asturias, mis primeros amores los viví en Celorio", comentaba a este periódico en 2010. "Celorio lo llevo en mi corazón", añadía. En aquellos tiempos Lomana y su familia llegaban a Celoriu por San Pedro, y las vacaciones no acababan hasta que empezaban las clases, en septiembre.

Publicación de LA NUEVA ESPAÑA en julio de 1965 en la que aparece una adolescente Carmen Lomana en la playa de Palombina. / LNE

La relación de Carmen Lomana con los medios de comunicación viene de lejos y comenzó, por supuesto, en Celoriu: se remonta al verano de 1965, cuando, siendo una adolescente, apareció posando sobre las rocas en la playa de Palombina, en un reportaje publicado por LA NUEVA ESPAÑA en su suplemento veraniego. Lo firmaba Graciano García, que luego llegaría a ser director de la fundación Príncipe de Asturias. Entonces todo el mundo la por Mary Carmen. "Mary Carmen le echan piropos hasta las olas de la mar Cantábrica", dejó escrito el redactor.

En Llanes se casó –aunque en pleno invierno de 1974, un 13 diciembre, día de Santa Lucía– con Guillermo Capdevilla, ya fallecido. "Vinimos de Londres y hacía un frío tremendo. La sierra del Cuera estaba entera nevada. Creo que fue el día más romántico de mi vida, con aquella nieve, la iglesia tan mágica... Fue un día muy entrañable, con las personas que tenían que estar de familia y amigos", rememoraba hace años.

Y hasta protagonizó un sonoro percance, en agosto de 2012. Ocurrió que se olvidó de activar el freno de mano en su coche, que había aparcado justo delante de su casa, y este acabo en la arena de la playa de Palombina, sobre las toallas de varios bañistas que tuvieron que escapar del atropello por pies. "Nunca vi tan cerca la muerte", exclamaba entonces la que está considerada como una de las "reinas" del papel cuché.

El coche de Carmen Lomana en la arena de la playa de Palombina, en Celoriu. / Diego Fidalgo

Milagrosamente, solo la propia Lomana resultó herida, en la pierna izquierda, al intentar detener el coche, alquilado en el aeropuerto de Asturias, del que acababa de bajarse para dejar las maletas. La "espectacular" entrada de Carmen romana en Celoriu fue la comidilla –sobre todo en las revistas "rosa"– durante todo aquel verano. Fue su sonado regreso a Asturias: no había vuelto desde septiembre de 2010, cuado asistió a la boda de una sobrina.

Su explicación sobre el siniestro: "No fui capaz de meter la marcha atrás, porque donde lo alquilé nadie me supo explicar cómo se hacía. No es normal que en toda Asturias no haya un coche automático y que no te expliquen cómo entra la marcha atrás", repetía, a la vez que subrayaba que pudo haber ocurrido "una desgracia, ya que había bañistas. ¡Para haber matado a alguien! La pierna no la tengo rota, yo creo que me he roto algún tejido", añadía.

Ella misma explicaba lo ocurrido a un diario nacional: "Lo primero que se me ocurrió fue ponerme delante e intentar pararlo; estaba horrorizada porque pudiera atropellar a los bañistas... Me empujó contra un muro y me pasó por encima de la pierna izquierda".

Carmen Lomana se intercambia los anillos con Guillermo Capdevila, ante el párroco de Llanes. / LNE

Solo unos años más tarde, en marzo de 2017, su casa celoriana era asaltada. Los ladrones se llevaron dos televisores. Nunca fueron localizados, ni los ladrones, ni los televisores.

Volviendo a la actualidad y a las hamburguesas, A Carmen Lomana ha sido acusada de "gordofóbica" por unas declaraciones en el programa televisivo "Espejo público". Le preguntaron con quién compartiría una hamburguesa, y después de dar un par de nombre sito el de otra colaboradora, Pilar Vidal, y dijo: "¡Bueno! Una no. Se va a comer tres… ja, ja, ja".

El resto del plató televisivo le reprochó la frase, y la propia Pilar Vidal se mostró ofendida: "Muy bien. Muy en la línea. Es que se retrata. Carmen, eres mala persona y eres maleducada. Porque eso es de mala educación. Meterse con la fealdad y tal". Y continuó: "Precisamente por estas cosas es por las que no tienes amigas. Cuando me veas, ni me saludes".

En Celoriu aún confían en que su vecina más glamurosa regrese otra vez este verano, aunque ella suele pasar el mes de agosto en Marbella. Cantábrico, Mediterráneo… Siempre cerca de las olas. "Yo creo que el mar lo cura todo", Carmen Lomana dixit.