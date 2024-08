Denuncian "irregularidades, deficiencias y desprotección laboral" en la Policía de Llanes

"Desprotección laboral. Falta de recursos humanos y de protección individual". Son algunas de las "irregularidades y deficiencias" en el servicio de la Policía Local de Llanes que ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

En varios escritos, a los que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, el sindicato subraya la "desprotección laboral de policías y auxiliares de policía; en concreto, la carencia de medios suficientes", que, además de contravenir la legislación vigente, "pone en riesgo el desarrollo de las funciones de los policías en su día a día". La primera denuncia fue presentada ante la concejalía de Seguridad de Llanes el 29 de junio pasado. Tanto ese escrito como el presentado el 10 de julio en términos similares han sido desoídos por los dirigentes municipales.

CSIF señala que la "reducción más que considerable de la plantilla de policías locales" ha sido contrarrestada por el equipo de gobierno, que comparten Vecinos por Llanes y el PP, con la contratación de 12 auxiliares, que en la mayoría de los servicios patrullan sin la compañía de policías de plantilla y "con la ausencia de los medios de protección necesarios" y recogidos por la normativa en vigor: "Guantes anticorte de intervención policial, chaleco antibalas y antipunzón –considerado como de equipación obligatoria, además de ser un inestimable medio de protección personal–, defensa fija o extensible, equipo de comunicación y spray de autodefensa".

Estos elementos son aún si cabe más necesarios en el caso de los auxiliares, según resalta CSIF, porque "no pueden llevar armas como los policías locales". Considera "discriminatorio" que los auxiliares patrullen sin medios de protección, "con el riesgo que ello comporta", junto a policías que sí los pueden llevar. Todo esto se agrava más en pleno verano, "con la incorporación de auxiliares sin experiencia que visten por primera vez el uniforme de policía local y desprovistos de las instrucciones y medios para su seguridad". Auxiliares que, además, "se verán involucrados en requerimientos e intervenciones, incluso en servicios nocturnos, al igual que los policías de plantilla fija". La conclusión de CSIF es clara: los auxiliares "vienen a cubrir la falta de personal fijo de policía, y se les utiliza para parchear los turnos, en los que, durante el verano, solo hay dos efectivos".

Armero antirreglamentario

En cuanto a los medios técnicos, reseña que ni los vehículos ni los agentes disponen de emisora de comunicaciones operativas, y que el medio de comunicación es "el teléfono móvil". Por lo que toca al vestuario, "desde que se efectúo la entrega de la uniformidad con el nuevo diseño, no se ha procedido a su renovación anual, siendo insuficiente desde la primera entrega". Otro hecho que CSIF juzga "muy grave" es que el armero de la Policía llanisca se ubica en un espacio que es "a la vez comedor y vestuario del personal auxiliar, por lo que no reúne las condiciones de seguridad reglamentaria", pues es obligatoria una "zona fría" para el manejo de las armas, subraya CSIF. Además, las dependencias no cuentan con taquillas suficientes para el personal auxiliar: "Se cambian y tienen que dejar sus pertenencias por donde pueden".

Más: "No existe salida de emergencia del Edificio Consistorial. Esa salida tendría que disponer de una puerta antipánico". Pero se utiliza como salida de emergencia "la puerta de la Policía Local, que en muchas ocasiones se encuentra cerrada por servicio exterior de la patrulla". Además, la escalera que comunica la zona policial con el Ayuntamiento, en la que hay "obstáculos, armarios, mesas, sillas...", puede ser transitada por cualquier persona, incluso por personas de la calle, dando acceso a vestuarios, oficina y al mencionado armero antirreglamentario", remata CSIF.