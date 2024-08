Comisiones Obreras reclama en Llanes una mesa de diálogo social sobre el sector turístico

Un año más, Comisiones Obreras reclama la convocatoria de una mesa de diálogo social para debatir sobre la "preocupante" situación del sector turístico. Esta fue una de las reivindicaciones que el sindicato llevó ayer a Llanes durante la puesta en marcha de la campaña "Este verano que no te quemen" en la que hacen hincapié en la precariedad laboral que afecta a los trabajadores de este sector, muchos de ellos jóvenes.

"Tratamos de insistir en la necesidad de apostar por condiciones de trabajo decentes y que se recupere la idea de que el turístico sea un sector de futuro donde desarrollar una carrera profesional, porque hoy en día nadie lo ve así", apuntó el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, quien estuvo ayer por la villa llanisca junto a la secretaria comarcal en el Oriente, Humildad Gutiérrez, y un numeroso grupo del Espacio Joven del sindicato.

Desde CCOO hacen un llamamiento a la reflexión colectiva para tratar de cambiar la situación actual que viven los jóvenes en la región como resultado de las crisis económicas sufridas de los últimos años. "Ni siquiera 4 de cada 10 jóvenes trabajan en este momento en Asturias, hay una tasa de desempleo del 18 por ciento, y un 33 por ciento de temporalidad", explicó Zapico. Frente a estos datos apuesta por "abordar políticas ambiciosas por parte del gobierno para generar empleo de calidad, un plan de choque contra el desempleo juvenil y una estrategia de juventud que permita su emancipación del hogar familiar a través de un plan de vivienda".

También hace un llamamiento a la reflexión del empresariado para que logre un turismo de calidad, sostenible y social. En ese sentido, hizo referencia a algunas de las malas prácticas que se producen en la hostelería como las jornadas interminables, las horas extras que se realizan y no se pagan o no se descansan, o los contratos de fraude de ley: "No permite avanzar".

Por todo ello, desde CCOO se volvió a solicitar la constitución de una mesa de diálogo con los principales agentes implicados, administración, patronal y organizaciones sindicales para debatir sobre estos asuntos y evitar que el problema continué persistiendo.

Desde el sindicato también han querido denunciar el reciente despido de varios socorristas lancheros en Llanes, contratados por la Federación Asturiana de Concejos. "Son trabajadores que fueron despedidos hace poco menos de un mes de una manera injusta, totalitaria y que precisamente son todos jóvenes con un trabjo inestable que había conseguido un fijo discontinuo y que la administración tampoco está respetando", destacó Humildad Gutiérrez.