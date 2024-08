Mágicas Montañas: Contés o Cortés, un pico con la belleza muy cuesta arriba

Fue mi primera incursión a fondo –o sea, lo alto– en el Macizo Oriental de los Picos de Europa. Lo hice en agosto de 2014, formando parte de un grupo de doce personas, comandado por Oscar Arias, en el que predominaba una familia ovetense, los Lorenzo, que tenían casa en Pancar, al lado de Llanes y que eran amigos de Oscar, con quien compartían asociación en el Club de Tenis de Oviedo. Javier, María Antonia, Patricia, María José Lorenzo, Luis Velasco, Emilia Fernández Lorenzo y Ana Tartiere formaban el grupo de Pancar, al que se añadía el de Barro, a saber, Oscar, José Luis Martínez, Toño Mochales y Pepito Plaza, más Avelino Suárez y yo, que teníamos residencia veraniega en Celorio. Todos habíamos acudido puntualmente a la cita de las 8 de la mañana en Posada de Llanes y una hora y cuarto después aparcábamos en las Vegas de Sotres los tres coches en los que habíamos viajado. Teníamos a nuestro objetivo bien a la vista. En la Curvona de Sotres habíamos abandonado la carretera asfaltada para internarnos, por un camino de tierra, ancho y casi llano que permite aceder al valle por el que baja el río Duje, que, como otros ríos de los Picos de Europa, tiene un curso guadianesco, pues en el algunas zonas sus aguas discurren por la superficie y en otras se sumergen en el subsuelo para reaparecer más lejos.

Primer vértice geodésico. El Contés, como sin duda fue su nombre original, o Cortés, como es más conocido ahora, tiene 2.373 metros de altitud y fue una de los primeros del Macizo Oriental de los Picos en adquirir notoriedad. Contribuyó a ello el hecho de que su cumbre fuera elegida para sostener un vértice geodésico. Y no uno más sino el único de primer orden que habría en el conjunto de los Picos. En ello tuvo un papel decisivo Fernando Monet, oficial mayor del Ejército, que ascendió al pico en varias ocasiones, de las que la primera en quedar documentada fue la realizada en 1870, según cuenta Cayetano Enríquez de Salamanca en su obra "Por los Picos de Europa. De Ándara al Cornión". En 1892 el francés Aymar d’Arlot de Saint Saud, conde de Saint Saud, que dos años antes había iniciado la que sería una exploración sistemática de los Picos, subió al Contés.

En busca de la mejor canal. Comenzamos a caminar en dirección a Áliva por un ancho sendero de piedra y tierra por el que pueden transitar vehículos todo terreno. A nuestra izquierda se elevaban, altísimas, las cimas del Macizo Oriental. A la derecha, las del Central. Eran poco más de las nueve y media de la mañana y a esa hora en un día soleado, como el que nos había tocado en suerte, la caliza de las laderas y las cumbres muestra un aspecto resplandeciente. Tan cautivador que enfrenta los argumentos para proseguir el plan que nos ha traído a este paraíso con los de cambiarlos para quedarse en la pura contemplación. Es obvio decir que no tuvimos duda. Pronto cruzamos La Raya, la frontera administrativa entre Asturias y Cantabria, profusamente señalizada, no solo por un portón sino también por una larga alambrada que va de ladera a ladera. El paso canadiense que hay delante del portón aclara el motivo de tanta precaución: es para el que ganado de asturianos y cántabros no se mezcle.

Arriba, por la izquierda: el grupo, por encima de la collada del Prau Cortés. De pie, de izquierda a derecha, Javier Lorenzo, Oscar Arias, Luis Velasco, Avelino Suárez, Patricia Lorenzo, María José Lorenzo y María Antonia Lorenzo. Agachados, Pepito Plaza y José Luis Martínez; a la derecha, Avelino Suárez, en la entrada a la Canal de las Grajas, con una línea de cumbres del Macizo Central a su espalda. Abajo, a la izquierda: la bajada del Picu Contés, tan dura o más que la subida; a la derecha, la gran morrena glaciar de Áliva convertida hoy en una pista para vehículos todoterreno. En lo alto, Peña Vieja. / LNE

La cumbre del pico Contés (o Cortés) ya había desparecido de nuestra vista, ocultada por rocas más próximas al fondo del valle por el que avanzábamos y que debíamos abandonar para elegir una canal que nos condujera a la cumbre. Teníamos dos opciones: la Canal de Covarones y la de Las Grajas. Nosotros optamos por esta última, por una razón de muchísimo peso: fue la que recomendó Oscar, quien –qué raro ¿no?– era el único del grupo que había subido al pico. Pero ninguna de las dos canales arrancaba desde el fondo del valle y llegar hasta el inicio de cualquiera de ellas iba a exigir un esfuerzo tan largo como intenso.

En la Canal de las Grajas. Una hora después de haber iniciado la ascensión desde el fondo del valle aún no habíamos llegado a la entrada de la canal. La fortísima pendiente –no menos de 45 grados, calculamos–, el piso pedregoso, muy incómodo de pisar y, sobre todo, la ausencia de un camino, que tanto ayuda siempre, hicieron muy penosa la subida. Al acercarnos al inicio de la canal vimos que parecía conveniente arrimarse a la pared de la izquierda. No fue fácil conseguirlo porque había que salvar un trecho muy incómodo, pero mereció la pena, pues, agarrándonos a la roca o trepando por su contorno, siempre con la obsesión de evitar el pedrero, fuimos ganando altura, ya en la canal propiamente dicha. El día seguía siendo muy luminoso, aunque, por fortuna, de poco calor, pues una brisa fresca mitigaba el efecto del sol. A nuestra espalda el panorama había cambiado. El Macizo Central desplegaba su línea de cumbres desde Peña Vieja a Peña Castil, ofreciendo un frente engañosamente uniforme.

En la parte alta de la canal, cuando el grupo se había dispersado bastante, Toño Mochales decidió no seguir. La canal giraba entones hacia la derecha por un terreno muy empinado, que obligada a agarrarse a la peña de la izquierda para avanzar con seguridad. Yo ya había plegado mi bastón y lo había metido en la mochila para tener libres las dos manos. Así, con esfuerzo, alcanzamos un colladín, en el que se produjo un reagrupamiento. Por primera vez avistábamos la ladera que vierte al valle de Liébana, verde y boscoso, en contraste con el de Áliva, también verde, pero en el que no se ve un solo árbol. A nuestra derecha se alzaba el Prado Cortés (2.288 metros). Emilia y Ana, las dos jovencitas del grupo, que hasta entonces habían subido como rebecos, decidieron quedarse allí.

Una decisión. A nuestra izquierda había rocas que nos impedían la visión de la cumbre del Cortés. Según el altímetro de Avelino necesitábamos todavía ganar 200 metros más de altitud. Repegando entonces por el borde de un resalte rocoso se abrió ante nosotros algo tan inesperado como desalentador. La ruta, en vez de continuar montaña arriba, se despeñaba cuesta abajo en una chimenea y, alcanzado un fondo, continuaba por una traviesa de aspecto casi vertical. Y la cumbre seguía sin verse. Ante semejante panorama Jorge Toraño decidió abandonar. Y yo dije que le secundaba. Desde abajo de la chimenea el resto del grupo, al que no veíamos, empezó a pedirnos que siguiéramos, porque el paso no tenía ni dificultad ni peligro. Y eso lo decía muy especialmente Oscar, en quien yo tenía fe ciega, pues nunca me había engañado en el monte. Y fuera, tampoco. Saqué de la mochila una barrita energética y le di la mitad a Jorge. La otra mitad la comí yo. Y decidí seguir. Pero a Jorge no hubo forma de convencerlo.

Me coloqué la mochila y comencé a bajar por la chimenea, que se estrechaba progresivamente. Y, al acercarme al lugar desde el que me habían hablado mis compañeros vi que el paso no era tan largo ni tan aéreo y que, además, se encontraba bastante protegido y con apoyos para completar el tramo sin problemas. Y desde allí seguí por la traviesa, que desde arriba me había parecido poco menos que imposible cuando en realidad era fácilmente transitable. Justo ahí terminaba una inclinaba canal, que parecía proceder del fondo del valle. Era, sin duda, la canal de Los Covarones, la otra alternativa para subir a la cima del Cortés.

Al fin, la cumbre. Si en el último tramo de la Canal de las Grajas habíamos encontrado algunos jitos, ahora eran más abundantes. Pero, a despecho de esa ayuda, la cumbre aún se hizo de rogar. Por suerte, el terreno, en general roca compacta, era más fácil que el que habíamos tenido que superar antes. La cima nos la señalarían una cruz algo torcida y, en la cúspide del pico, el famoso vértice geodésico de primer orden, único en los Picos de Europa.

Eran las 13h 45m cuando pisamos la cumbre del Pico Contés o Cortés, que es amplia y tiene una planta casi tridáctila. La pata más alejada del mojón y un poco más baja que el resto, vierte hacia Liébana, cuyo hermoso ámbito boscoso se veía perfectamente a nuestra llegada, aunque luego lo cubriría la niebla, que llenaría también el abismal hondón que separa el Pico Contés de la Morra de Lechugales, que se encuentra justamente enfrente y que con sus 2.444 metros de estatura es el pico más alto del Macizo Oriental. La Morra tiene una forma muy curiosa, pues parece como si, para coronarla, hubieran puesto sobre ella un enorme baúl de tapa semicilíndrica. En la mente de quienes en ese momento la contemplábamos estaba presente el recuerdo de Bus, montañero muy conocido del grupo gijonés Torrecerredo, que un año antes había encontrado en ella la muerte, al despeñarse.

Girando la vista hacia la izquierda, o sea, hacia el Norte, el Cuera quedaba por debajo de nuestro punto de observación. Y por encima de esa sierra, en la que se identificaba perfectamente el Torbina, se extendía una enorme masa azul, cuyo borroso límite horizontal se alzaba casi hasta la altura de nuestros ojos. Nunca había visto tanto mar desde los Picos.

Más a la izquierda y, tras sobrevolar la enorme pradera de Áliva, nos encontrábamos con la altísima barrera visual que formaban las cumbres más orientales del Macizo Central, velada en parte por girones de niebla. En las páginas 122 y 123 del libro "Picos de Europa. Ascensiones a las cumbres principales", de Miguel Ángel Adrados, una excelente panorámica, tomada precisamente desde la cumbre del Pico Cortés identifica más de 30 cumbres del macizo.

Un largo descenso. En la cumbre del Pico Contés permanecimos una media hora, que se nos fue entre comer algo y hacer fotos. Cuando afrontamos el descenso sabíamos que no iba ser fácil. Al principio no hubo problemas. La chimenea que inicialmente me había dado miedo de bajar la trepé sin problemas. Pero la entrada en la Canal de las Grajas se hizo penosa, por su piso formado por bloques tan grandes como inestables. El recuerdo del descenso lo asocio a dos personas, por desgracia ya desaparecidas. Una, José Luis Martínez, que, en cuanto vio terreno libre, metió el palo entre las piernas para utilizarlo como apoyo y timón y voló cuesta abajo hacia el fondo del valle. Otra, Avelino Suárez, con quien me reuní al final de la Canal de Las Grajas para, como últimos del grupo, afrontar el peliagudo descenso por la ladera tan pendiente como pedregosa. Decidimos desviarnos hacia la izquierda en busca de lo que parecía una panda pedregosa. Ganamos algo; no mucho. Desapareció el peligro de tropezones y caídas pero no la penosidad de tener que aguantar con nuestras cansadas piernas el descenso por una pendiente tan fuerte. Hacia las seis de la tarde Avelino y yo llegamos por fin al llano, donde Oscar, Pepito y Toraño habían quedado a esperarnos. Al poco tiempo llegó hasta nosotros Javier Lorenzo con su todo terreno y nos ahorró una caminata hasta las Vegas de Sotres que sin duda se nos habría hecho pesada.

La gran arista de Áliva La ascensión al Pico Contés o Cortés nos deparó no pocos paisajes espectaculares. Uno de los que más llamó mi atención fue poder contemplar desde distintas alturas la enorme pradería de los puertos de Áliva, en la que, vista desde arriba, gana en belleza e interés el largo espinazo que la recorre en toda su longitud y sobre cuya arista se ha construido un ancho camino, transitable por tractores agrícolas y, en general por vehículos todo terreno. Estamos hablando de la Llomba del Toru, que es la morrena de un enorme glaciar, herencia de unos tiempos remotos, en los que el clima era mucho más frío y las montañas de lo que hoy son los Picos, más altas. La imponente mole, por grande y elegante, de Peña Vieja pone fondo a este paraje, en cuyo extremo Sur se localizan dos edificios, separados entre sí, aunque no muy distantes. Uno es un hotel moderno, que lleva el nombre de José Antonio Odriozola, un gran montañero cántabro en todos los órdenes, incluido el de escritor. Otro, el chalet de la Real Compañía Asturiana de Minas que explotó yacimientos de blenda en esta zona, actividad de la que quedan huellas. El chalet, construído para directivos de la compañía a finales del siglo XIX acabó por recibir el apellido de Real cuando se convirtió en alojamiento de Alfonso XIII, que vino por estos parajes para participar en cacerías de rebecos que, por su planteamiento, eran más bien masacres de estos ágiles animales, que ahora pueden compartir con el ganado doméstico el espléndido pasto que crece en estas alturas.

