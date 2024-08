La "tenobia" o "tenobiera" es una especie de peldaño que se coloca en la puerta del hórreo al terminar la escalera para facilitar la entrada y salida. Se trata también del concepto clave de "Súbite a la Tenobiera", un proyecto que trata de promocionar la cultura y el patrimonio asturiano dándole una vuelta al turismo etnográfico de los hórreos con actividades de ocio en varias localizaciones de la región. Y, como los hórreos son los principales protagonistas de este programa, ¿qué mejor lugar que trasladar la iniciativa al pueblo asturiano con mayor cantidad de ellos?

Arriba, el poeta piloñés Armando Vega, recitando sus poemas, y abajo, foto de grupo de los participantes | J. Q.

Espinaréu, en Piloña, que cuenta con un total de 20 hórreos y 6 paneras se convirtió este sábado en el mejor escenario para una jornada festiva y cultural organizada por la compañía de espectáculos Producciones Nun Tris en colaboración con Amigos del Hórreo.

Decenas de personas se suben a la "tenobiera" en Espinaréu

Medio centenar de personas participaron en esta iniciativa de revitalización del tejido social de Espinaréu que contó con un mercado de productos, una exposición de maquetas de hórreos y paneras y una visita guiada y animada al conjunto de estas construcciones típicas asturianas de la localidad.

Los visitantes pudieron conocer de primera mano sus detalles más interesantes, como su antigüedad, su construcción o algunas de sus particularidades. "La mayor parte de los pegollos de los hórreos de aquí son de madera. Se dice, aunque no está muy claro, que cuando se encuentran en suelo privado suelen ser de madera, y son de piedra si están en suelos públicos", destacó la guía Irene Muñiz. El recorrido por este pueblo piloñés fue un viaje histórico por su patrimonio local que incluye hórreos de tradición medieval, datados en los siglos XVI y XVII, ejemplos de paneras de los siglos XVIII o XIX, incluso una construcción de 1548, la más antigua que se conserva en Espinaréu.

Aunque los presentes en la ruta ya conocían algunos pormenores acerca de estos "graneros elevados", muchos aplaudieron la actividad con la que dijeron haber aprendido mucho, tanto turistas como locales: "Se dan por sentadas muchas cosas pero incluso aquí no se conoce lo suficiente. Esta información nos viene muy bien y es importante porque esto se tiene que pasar a otras generaciones", apuntó Mara Gallego, vecina de Piloña. "Me atrae mucho la cultura asturiana, así que me ha parecido una iniciativa muy buena", añadió Gema Ferrón de Alcorcón.

La visita contó, además con música de gaita de la Bandina l’Rebollu y un recital por parte del poeta piloñés, Armando Vega, quien interpretó algunos de sus poemas escritos en castellano y asturiano: "Es una ilusión pero un reto para mi recitar mis propios versos delante de mis vecinos", puntualizó.