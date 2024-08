"El Aquasella y yo hemos crecido juntos, es como mi segunda casa"

Cristian Varela (Madrid,1975) era un niño que estaba estudiando para ser pianista, y que empezó a pinchar por hobby, porque su hermano era disc-jockey y a Varela le llamaba la atención lo que hacía con los vinilos. Aunque a sus padres no les hacía mucha gracia que se moviese por el mundo de la noche, hizo un pacto con los dos y les prometió que iba a dedicarse a ello profesionalmente, y que todo el dinero que ganase lo iba a invertir en su carrera.

Hoy, es uno de los productores y DJ más reconocidos en el mundo y llega al Aquasella como uno de los artistas más esperados por el público del festival. El domingo (10:30 - 12.00 horas) Varela, junto a DJ Pepo, cerrará el escenario 'Open Air' en una de las últimas actuaciones del festival.

–¿Quién es Cristian Varela como DJ y como persona?

–Soy una persona muy apasionada, amante de todo lo que hago y muy meticuloso y detallista. Cada año intento aprender más cosas y mejorarme en todo lo que pueda. Llevo ya 33 años en el sector de la música electrónica como compositor, productor y disc-jockey. La música es mi pasión y lo que me mueve, por eso llevo tanto tiempo dedicándome a esto.

– ¿Cómo definiría el Aquasella?

– Salvaje. Estás en medio de la naturaleza, la gente lo da todo y hay muchísima energía. El público es muy agradecido y sabe muy bien lo que está escuchando y a quién está escuchando.

– Dentro del panorama de la música electrónica, ¿qué papel considera que tiene el festival?

– Hay muchísimos festivales que son enormes y de gran repercusión, pero no están ni al 90% dedicados al techno. Pero en el Aquasella, el techno siempre ha sido una de las raíces del festival, y eso es superimportante para nosotros.

–¿Qué supone para usted el Aquasella? ¿Qué lo diferencia de otros festivales?

–Yo le tengo un cariño muy especial a este festival, hemos crecido juntos y es mi segunda casa como quien dice. Para mí, Asturias es uno de los sitios clave en España y en Europa y el Aquasella es una buena muestra de eso.

– ¿Qué le parece el cartel para este año?

– No esperaba menos, el cartel es inmejorable y hacer el cierre con Pepo es muy especial. Esta sesión se la vamos a dedicar a alguien muy importante como es mi hermano, Luis Varela, va a haber muchísima emoción y muchísima energía. Además, mi relación con Pepo es increíble, hemos crecido juntos en las cabinas de Madrid y de España. El llevar tantos años compartiendo cabina y ahora colaborando y trabajando juntos es un honor, yo le admiro y le respeto mucho.

– Su sesión es a las 10:30 horas, ¿cómo es pinchar cuando el público lleva tantas horas de fiesta?

–Por una parte, es bonito, porque hacer el cierre del festival es especial. Pero, en otro sentido, es complicado porque la gente lleva muchos artistas escuchados y está muy cansada, el cierre tiene que ser distinto y con mucha energía para que todo el mundo esté arriba. El público de final de festival es muy complicado.

–¿Algún truco para mantener al público arriba en el cierre?

– Lo más fácil es compartir la energía, comprender su cansancio y cómo están en ese momento. Contarles una historia musical que les mantenga entretenidos, motivados y alegres. La clave es tener mucha psicología de festival.

– Usted se caracteriza por pinchar con vinilos, ¿de dónde viene esa costumbre?

– Siempre he sido amante y defensor del vinilo. Cuando yo empecé a pinchar en los noventa, todas las sesiones eran en vinilo, luego salieron otros formatos, pero a mí siempre me faltaba la magia de tocar el plato. La magia especial que tienen los vinilos no la encuentro en los formatos digitales. Ahora, siempre voy, por lo menos, con uno o dos platos, para mí es una forma de crear música.

– ¿Cómo ve el panorama de la música electrónica en Asturias?

– Es uno de los lugares en los que empezó todo, donde empezó el techno, el house y la música electrónica más purista. Junto a Madrid y Barcelona, es uno de los sitios clave. Por allí hemos pasado, desde principios de los 90, todos los artistas de más renombre del mundo. Asturias es un referente mundial.

– ¿Y en España?

–España lleva muchos años en la cresta de la ola. De hecho, todo el mundo está deseando venir a pinchar a festivales aquí, como el Aquasella. Lo bueno es que ahora está habiendo una oleada muy potente de la nueva generación de jóvenes de entre 16 y 25 años, que están muy metidos en el hard techno, porque esa gente irá en unos años hacia nuestro perfil.

– ¿Algún proyecto de cara al futuro?

– Tengo muchos trabajos en otros sellos, colaboraciones, remezclas y una espinita que tengo clavada desde hace muchos años. De hecho, íbamos a estrenarlo en Palacio de Congresos de Oviedo, era un proyecto de música sinfónica y electrónica. Al final, se nos cayó uno de los sponsors más fuertes, así que hasta que no lo haga no me voy a quedar tranquilo. También quiero retomar los conciertos de música electrónica.