El Aquasella ya retumba junto a Arriondas: 75.000 amantes del techno que "hacen comunidad" y tres escenarios a tope

El Aquasella ya inunda Arriondas. El festival de música electrónica más relevante de Asturias daba inicio a su vigesima séptima edición este miércoles. Seguidores de distintas provincias de España han abarrotado las calles de la capital de Parres para disfrutar de largas noches de "techno". Artistas internacionales como Ben Sims, Klankluester, Fatima Hajj u Oscar Mulero encenderán sístoles y diástoles de los 75.000 corazones que se espera reunir en el evento.

El recinto, que se encuentra en el concejo de Cangas de Onís pese a su proximidad a Arriondas, consta de tres escenarios diferentes: Open Air, El Bosque y Carpa La Real. Aunque ayer solo estuvo abierto El Bosque, los asistentes podrán disfrutar de los otros dos escenarios los próximos días. Gustavo Navedo, responsable de prensa del festival, admite que "es la primera vez que tenemos programación musical el primer día, por eso solo abrimos una zona. Además de los tres escenarios, tenemos una zona de descanso, zona vip, recarga de móviles, taquillas, parking... todas las comodidades que pueda necesitar la gente que viene".

Los allegados también pueden disfrutar de una zona de playa habilitada por el festival en la ribera del Sella. El verano puede elevar las temperaturas y una pequeña zona de baño se antoja la mejor manera de refrescarse. "También tenemos una zona de 'Glamping', que es un camping, pero con la tienda ya puesta, con asistencia de limpieza y desayuno incluido. Hay gente que viene con maletas y así no tiene que cargar con tiendas de campaña ni pesos grandes", comenta Navedo. Aunque admite que "no dan las cifras hasta el último día", parece que se pueden superar las 78.000 personas. La Guardia Civil como la propia seguridad del AquaSella colaborarán en que no ocurra ningún imprevisto durante el festival. Fernando Ramírez y Alejandro Ruiz, dos amigos de Madrid, han vuelto al Aquasella con ganas de más: "El ambiente aquí es muy bueno. Hay muy buena gente, te haces amigo de los vecinos y haces comunidad. El camping es sufrido, pero la experiencia merece la pena. Te lo pasas muy bien entre gente con los mismos gustos". Miguel Ángel Vacilo, también madrileño, lamenta el infortunio que tuvo con su entrada: "Compré hace poco el pase de reventa, pero resulta que no funciona. El que me la ha vendido me ha tendido una trampa. Espero que pueda haber alguna solución".

María y Mercedes González, dos jóvenes de Santander, celebran la cercanía de su ciudad al festival: "Vinimos el año pasado y la experiencia es muy buena. Estamos cerquita de casa y eso también ayuda". Mercedes, que estuvo el año pasado en la zona de acampada, apunta: "Merece la pena. Conoces gente muy maja y haces buenos amigos. Nos encanta el techno, venimos a ver a Héctor Oaks, pero en general a todos, que son muy buenos artistas. Si no llueve, prometen ser cuatro días muy grandes.

Los asturianos también disfrutan de este género musical. Es el caso de Marcos Mención y Alejandro Gallego, de Pola de Siero, que no se pierden ninguna edición del festival: "Tenemos muchas ganas. Otro año más a darlo todo. Solemos juntarnos varios colegas para ir al camping, a relacionarnos con otra gente y a disfrutar de los mejores artistas del techno. Venimos a ver a Ben Sims y a Mulero, que son muy buenos. A ver si nos aguanta el tiempo porque hasta ahora, que ha salido el sol, ha estado lloviendo y nublado".

También hay quien celebra que las temperaturas son más bajas. María Albides y Claudia Sánchez, de Cádiz, admiten: "Venimos huyendo del calor del sur así que la temperatura de aquí nos gusta. Lo único que pedimos es que no llueva y que podamos conseguir una plaza en la zona de acampada". María tuvo una confusión al obtener su entrada e imploraba una solución para disfrutar del festival: "Es nuestra primera vez aquí y ya hemos metido la pata. Creíamos tener la combinación de zona de descanso más entrada general, pero solo cogimos la entrada general por confusión. Ahora nos hemos quedado sin reserva en la zona de acampada. Estamos buscando a alguien que nos pueda resolver el problema". El Aquasella ya está en marcha y se espera, un año más, un baño de multitudes.