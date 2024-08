La ceramista Mariqui Ortiz regresa a su "Sangrilá"

Mariqui Ortiz, hija del que fue el primer alcalde de la democracia en Cangas de Onís, Luis Miguel Ortiz Cortés, trabaja en su taller de Cangas, al lado del Palacio de Cortés, en el barrio de la Concepción, un buen nombre para una creadora, poeta de nacimiento, en cuya obra inédita, "Versos fatuos", concebida hace décadas, hablaba de dejar su casa y pedir un tiempo muerto para que la hiedra creciese a su aire; así lo hizo, para concebir dos hijos y dos hijas, en varias hornadas, criarlos y, al cabo, regresar sola a su "Sangrilá"; así llama a Cangas en sus versos. Mariqui es también estilista y decoradora y, desde hace algún tiempo, ceramista.

"Cera derretida lo vivido y, sobre ella, aquí estoy", dice en uno de aquellos poemas nunca publicados. Tras conocer sus obras, Ki ceramics, da la impresión de que esa metafórica "cera derretida" es el barro que ahora modela; modela la peana, la palmatoria y la vela, y uno diría que modela hasta la llama. Hornacinas para jabón, jarras, apliques, espejos, floreros... El hecho de poner énfasis en lo convencional no desmerece su particular mirada. Mariqui, con lucidez y candidez, mujer y niña, vigoriza el barro y hace entrañables sus ensoñaciones.

Concertamos esta entrevista en la playa de Vega, Ribadesella, en la terraza del antiguo Supermán, hoy Miradoriu de la Playa, donde lucen algunas de sus piezas.

La artista trabajando en su taller. / LNE

–¿Qué significa Ki ceramics, o eso de "@ki_ceramics", tu dirección en Instagram?

–De Carmen Ortiz salió Mariqui y me quedé con ese qui que cambié por Ki.

–¿Qué te inspira?

–De niña me abstraía buscando grillos, cogiendo flores para hacer después collares, buscando fresas minúsculas bajo las hortensias..., era feliz en ese mundo. Ahora tengo la cerámica y mi taller está en la misma finca donde pasé mi infancia. Otra vez aquí, solitaria, tranquila y feliz.

–¿Qué pretendes con tu producción artesanal?

–Es una forma de trabajar muy unida al estilo de vida que me gusta y con la que me siento identificada. Tiene que ver con las cosas hechas con las manos, con el pequeño milagro de pensar en algo que quiero tener y hacerlo. Así nacieron mis primeras piezas, algunas las concebí porque no existían y las realicé con la ayuda de otras personas. Para ese trabajo de horas en el taller, esas reflexiones y esa energía, fundidas en una pieza, busco cómplices; no me gusta la palabra clientes.

–¿Tuviste maestros?

–Aprendí con Jesús Ontanillas, los dos en silencio, durante un año, fue muy paciente conmigo y me ayudó muchísimo. Con Benjamin Menéndez, en la Factoría Cultural de Avilés; con mis compañeras de Estudio 70 (fui una de las tres fundadoras), y ahora colaboro entusiasmada con el artista Ernesto Junco, admirable pintando cerámica.

–¿Puedes mezclar la arcilla, el caolín, el feldespato... con la poesía?

–Mi madre tenía un plato muy antiguo donde aparecía una liebre tocando la gaita, y Ernesto y yo ideamos pintar en una zapica pequeña a alguien pescando un salmón y en una más grande, como si fuera otra viñeta, a ese alguien con el salmón picando. ¿No te parece poético? Me gusta indagar en este mundo infinito del barro. Ahora trabajamos en piezas que yo modelo y Ernesto ilumina, o sea, pinta y esmalta como nadie. ¿Puedes publicitarlo? "@juncoernesto".

–¿Qué material utilizas?

–Gres, pero estoy empezando a probar con la porcelana. Sólo utilizo un esmalte, o dos como mucho, en blanco-crudo, o transparente; con SJesús llegué hacer algún color, mira ése, ¿ves la maceta de la terraza? Ése color lo hice yo, verde-acerado.

–Con la industria, y más ahora con la Inteligencia Artificial, ¿es el defecto humano la virtud? Pienso en aquellos sellos que se revalorizaban si les faltaban los dientes.

–La máquina lo hace perfecto y yo no sé, ni quiero. Sí, mi defecto es mi virtud; a veces, a posta, hago torcida una moldura o una greca.

–Un trabajo tranquilo pero exigente.

–La arcilla hay que trabajarla, tamizarla para luego modelar, esperar a que la pieza seque, esmaltarla, cocerla..., empaquetarla, enviarla, cobrarla, hacer las facturas..., y no sé si meter a alguien, a una becaria que me ayude, o meterme yo a ayudar a alguien y de paso aprender. Estoy sola, demasiado sola, pero también me gusta esta sensación.

–¿A quién emulas?

–Más de una persona me dijo que mis obras le recordaban a Morandi. Yo no conocía a este artista; fui a verlo a una exposición en Madrid, en el Reina Sofía, y efectivamente, sin saberlo, estoy influenciada por él o llegué a sus conclusiones porque él pasó la vida en su cuarto, pintando miles de cuadros de cacharros. Dos veces sentí en mi vida el síndrome de Sthendal: la primera vez escuchando a Rostropóvich, en un concierto en Cadaqués; la segunda cuando vi la expo de Morandi; me dejó tocadísima.

–¿A qué aspiras?

–Pues mira, al salir de aquella expo de Morandi pasé por la tienda del museo y vi un libro "Una vida tranquila", de Coradino Vega. En él se recorren las trayectorias de tres artistas que eligieron la calma y la contemplación no solo como manera de entender su oficio, sino como forma de estar en el mundo: las pinturas de Giorgio Morandi, los poemas de Jane Kenyon y las piezas para piano de Frederic Mompou. A la vez defiende una poética sencilla, luminosa y alejada del ruido, del ego y del exceso de vivir. Yo amo la sencillez, la austeridad, la soledad, la creación, la repetición, y trato de volver a ser la niña que corría por ese prao, frente a mi taller, buscando grillos o fresinas.

–¿Cómo es un día en tu trabajo?

–Voy por la mañana al taller, enciendo la radio, paso la mañana sola, en ese taller tan chulo donde entra el solín, ante ese prao tan guapo donde viví cuando era pequeña, donde me crié. Esa vida tranquila me permite que la mente se relaje; esta vida tiene que ver con mi idea de la felicidad.

Acá uno de los poemas inéditos de Mariqui, de "Versos fatuos":

Abandonar /sin que nada se muera ni marchite. /Vivir tras el jardín, al sol, / un tiempo muerto /en el que la hiedra se abrace /cuanto quiera./ Vagar un trecho/ en la confianza/ de que un Sangrilá, /intacto, /nos espera./ Y si quisiéramos volver, /encontrar la tigridia /que dejamos abierta,/ florecida.

