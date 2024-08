"Todos los artistas tienen en su radar el Aquasella"

El ovetense Hector Llamazares es uno de los dj’s con más participaciones en el Aquasella y de los más importantes dentro de la escena nacional de la música electrónica. Ha pinchado en las discotecas y los principales festivales de música electrónica del país. Este año está en el cartel de cierre del Aquasella.

–¿Cómo empezó?

–Cuando era joven en mi grupo de amigos ya había alguno que era Dj, algunos más en serio y otros lo tenían como hobbie, y veía la pasión que tenían. Se podría decir que ellos me fueron contagiando, me fui metiendo más en el mundillo, comprando discos, preparando sesiones… Después empecé a pinchar en algún club y bueno… Ya pasaron casi 20 años. Lo que empezó como una pasión, como un hobbie, he podido convertirlo en mi profesión y me gano la vida de ello.

–¿Qué estilo le pone más cómodo?

–Suelo moverme entre house y tecno.

–¿Cuántos pases del Aquasella lleva?

–Llevo 14 ediciones y estoy encantado. Ojalá me sigan llamando.

–¿Dirías que el Aquasella está entre los mejores festivales de electrónica del país?

–Por supuesto, Aquasella está en el top 3 de festivales. Y está también entre los mejores de Europa, todos los artistas lo tienen en el radar para venir a actuar. Los días de Aquasella, Asturias se convierte en el epicentro nacional de la electrónica, con gente de cantidad de países. El Aquasella lleva 27 ediciones, pero diría que en estos últimos años ha crecido de una manera exponencial.

–¿Algún momento que guarde con especial cariño?

–Todas las actuaciones son especiales, pero a la que más cariño le tengo es a la primera del Aquasella. Además, me estrené en el escenario principal. Me acuerdo que era muy joven, estaba lleno de gente que no conocía aunque vino mi familia y estaban mis amigos, que tenían la misma emoción que yo. También estaba en el cartel con artistas de muchísimo renombre…

–¿Ha tenido mucho trabajo este año por el momento?

–Sí, y toco madera para que siga así. Nos hemos estado moviendo por muchos sitios de España. En festivales, además del Aquasella estuve en Dreambeach, un festival de Almería, y en O son do camino. Y también he estado en muchos clubs potentes. En Madrid he estado en Fabrik, The Bassement y en Lab, he ido a Pandora, en Sevilla, también he pinchado en el Be Friday de Salamanca… De momento está habiendo mucho trabajo, sí.

–¿Nota que el público joven se está enganchando a la música electrónica?

–He notado que después de la pandemia ha habido un boom enorme y hay una gran renovación de público joven.

