Denuncia de la Policía de Cangas: "Los auxiliares realizan servicios para los que no están ni formados, ni preparados"

Los auxiliares de la Policía local de Cangas de Onís realizan tareas y servicios "para los que no están preparados". Lo han denunciado agentes de la plantilla y lo ha reflejado en un escrito que ha presentado en el Ayuntamiento el único concejal de Vox, Ángel Díaz Tejuca, con el objetivo de que las demandas de los policías sean atendidas y que se proceda al "a la subsanación de las irregularidades denunciadas".

El escrito recoge textualmente las quejas de los agentes. "A principios del mes de junio de 2024 se informa a la plantilla de que no hay dinero disponible para pagar las noches extras que debieran realizar los agentes para cubrir situaciones de no disponibilidad (asuntos propios, descansos compensatorios de jornada de verano, bajas…) de alguno de los componentes que tuvieran establecido realizar servicio alguno de los diferentes turnos y especialmente el horario nocturno", señalan.

Vox considera las quejas "justas y legítimas" y las hace suyas. Y asegura que contrastan con las "irreales manifestaciones del Alcalde (José Manuel González Castro, del PP) sobre la presunta "boyante situación económica del Ayuntamiento".

Estas situaciones de no disponibilidad de agentes "van a ser cubiertas por auxiliares de policía, entre cuyas funciones no figura la de prevención de la seguridad ciudadana, ya que carecen de los conocimientos y formación propios de estos cometidos", alertan. Añaden que al "suplantar a un agente por un auxiliar que no tiene ni la formación ni los conocimientos para realizar este tipo de funciones", se produce una "situación de grave riesgo, tanto para el auxiliar como para el agente de turno, como para la ciudadanía y para la efectividad del servicio".

Destacan asimismo que han tenido conocimiento a través de una orden de servicios, "de la cual no existe ningún número de referencia o resolución oficial" de que se van a realizar (en realidad ya se están realizando) "servicios extraordinarios para controlar y limitar los accesos a la localidad de Coviella" durante la celebración del festival de música electrónica Aquasella, que comenzó este miércoles y se prolongará hasta el domingo.

Exponen que Coviella es uno de los 56 núcleos rurales del concejo, "y no una urbanización privada", por lo que la Policía Local entiende, "acertadamente" a juicio de Vox, que la limitación de acceso y circulación debiera de realizarse "en virtud a una resolución oficial, expresamente motivada". "Resulta sorprendente esta situación en la que se va a destinar dinero público para establecer servicios extraordinarios cuando anteriormente se había informado de la ausencia del mismo", señala el documento.

Más quejas, en este caso sobre la falta de agentes: "Actualmente, hay tres bajas en la plantilla y uno de los agentes interinos se va a marchar. Dándose la circunstancia de que durante el mes de agosto va a haber diez noches con un solo agente y que en lo que va de año doce noches quedaron sin cubrir y siete (fueron) cubiertas por un solo agente o un agente con auxiliar, contando que algunas de esas noches se produjeron robos con fuerza como sucede en las últimas semanas".

Una denuncia más: los policías exponen que en años anteriores se elegían "voluntarios agentes para cubrir la jefatura de Covadonga", pero este año lo hace un auxiliar, que "no tiene la preparación ni la formación, ni entra dentro de sus funciones ser responsable de la coordinación y desarrollo de dicho lugar".