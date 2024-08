"En Llanes metieron la zarpa en su momento grandes piratas y comedores de suelo"

Enrique Riestra Rozas es alcalde de Llanes desde 2015. Tiene 47 años, es abogado y encabeza la formación municipalista Vecinos por Llanes, que gobierna con el PP. Hace unos días se cumplía el primer año de su tercer mandato.

–Se presenta a tres elecciones, no gana ninguna, pero consigue la Alcaldía en las tres. Es usted un hombre con suerte.

–Unas veces gana el que tiene más votos y otras el que pacta. En Llanes veníamos de 28 años de mayorías absolutísimas socialistas, lo que fue creando una bolsa de descontento. Aunque no tuviéramos más votos, el impacto de Vecinos por Llanes fue brutal.

–¿Qué tal el pacto con el PP?

–Muy bien. Una cosa es legislar, donde se notan las discrepancias ideológicas, y otra gestionar, donde lo importante son las personas. El PP es el futuro en Asturias. El modelo del PSOE está agotado. No hay que tener miedo al cambio. Al contrario, hay que apostar por él cuando lo que hay demuestra objetivamente que está mal.

–¿Qué es Vecinos por Llanes y cuál es su ideología?

–Hay gente de diferentes ideologías. Los corsés son negativos. Por ejemplo, quien tenga carne del PSOE, ¿con qué cara defiende la insolidaridad a la que nos quiere someter el Gobierno? La defenderán, porque llevan el corsé puesto.

–¿Es evitar que gobierne el PSOE lo único que une a todos en Vecinos por Llanes?

–Hay amor por el concejo, y ganas de gestionarlo decentemente y con sentido común. Ahí caben personas con distintas ideologías. Somos un grupo municipalista, una forma muy interesante de quitarnos el corsé de las ideologías, que bastante aprietan en otras esferas.

–¿Qué tal la relación con los empleados municipales?

–Al principio, entre nuestra inexperiencia y de dónde veníamos, la relación era complicada, sobre todo con las altas esferas funcionariales, que nos pusieron las cosas muy difíciles. Es un milagro seguir aquí, de pie. Pero ahora la administración es otra en todos los sentidos, y hay una mejora clarísima en la relación laboral interna.

–¿Y la relación con el PSOE?

–Es inexistente. Les cuesta mucho pasar página.

–¿Su gobierno tiene varias amonestaciones del Consejo de la Transparencia...

–De Transparencia no tenemos nada ahora mismo. Todas las quejas del PSOE fueron archivadas o desistieron de ellas. Se pusieron para salir en el periódico.

–La oposición denuncia que va a aumentar la deuda…

–Es sorprendente escuchar eso en boca del PSOE de Llanes, que tiene una mochila detrás que debe asumir. Cuando llegamos, en 2015, había 7,5 millones de endeudamiento, que eliminamos en cuatro años. ¿En qué los gastaron?

–Se hicieron obras: la circunvalación, por ejemplo.

–¿Quién la pagó? No lo sé. El caso es que eliminamos la deuda, demostramos solvencia y manejamos el dinero como buenos padres de familia, podríamos decir. Ahora la gente sabe en qué se invierte: 900.000 euros en comprar el Cinemar, 4,5 millones en arreglarlo y un millón en la macrotraída de Posada. Con el PSOE era muy diferente.

–¿A qué se refiere?

–Por ejemplo, el PSOE prorrogó la gestión del agua por 25 años y la empresa entregó 4 millones. ¿A dónde fue ese dinero? No a la macrotraída, pese a que su reparación ya era entonces primordial.

–¿Cómo explica que en ocho años sus gobiernos no hayan logrado aprobar un plan general?

–Pues igual que anteriormente, con la diferencia de que antes había muchos intereses que se veían satisfechos, de gente con mucho poder. En el último planeamiento del PSOE, eran 15.000 las viviendas previstas. Hay muchos amigos, políticos y no políticos, comedores de suelo, que no están satisfechos con nuestro plan. Y esos amigos tienen otros amigos en otras esferas…

–¿Quiere decir que alguien bloquea el plan de Llanes?

–Eso está claro.

–¿Quién?

–Eso no está tan claro.

–¿La CUOTA?

–Hay esferas por encima de Llanes descontentas con que hayamos demostrado que la forma en que se gobernaba antes era caciquil, como bien han dicho los tribunales, que inhabilitaron a todos los ediles socialistas de la época. En Llanes metieron las zarpas en su momento grandes piratas.

–¿Sus gobiernos no tienen ninguna responsabilidad en la demora del planeamiento?

–Claro que tendremos parte de culpa, pero nunca tuvimos ayuda. Y hubo dilaciones. Recuerdo un informe de la CUOTA que tardó ocho meses en llegar, por ejemplo. Además, la tramitación de todos los planeamientos es muy lenta.

–No presentar el catálogo urbanístico junto con el planeamiento provocó una gran demora en la tramitación. ¿Fue un error?

–Viéndolo ahora, quizá sí. Un informe del vicesecretario avalaba lo que hicimos, pero sabiendo las ganas que nos tenían, quizá debimos atarlo mejor jurídicamente. En otros sitios hicieron lo que nosotros y valió; en Llanes, no.

–Queda un año de la prórroga que le dio la CUOTA para aprobar el plan. ¿Lo logrará?

–Con el nuevo contrato para la asistencia técnica, sí.

–Una insistente queja ciudadana es la demora de las licencias urbanísticas. ¿Qué ocurre?

–Se ha reforzado la Oficina de Urbanismo. Tres arquitectos extras, un aparejador, un auxiliar, un técnico… La tardanza que había hasta ahora era excesiva, es el gran debe del Ayuntamiento en estos ocho años, pero venimos de tiempos muy difíciles. Los frutos de esta "reconstrucción" de la Oficina se verán en unos meses, tendremos unos plazos más "normales".

–Lleva nueve años en el gobierno, pero en muchos momentos actúa como oposición, escudándose en cosas que pasaron hace más de diez años…

–Coger una administración es como coger una empresa. Si está en quiebra es muy difícil volver a reflotarla. Y te acuerdas de lo que tuviste que deslomarte para lograrlo… y de los responsables de la quiebra.

–¿Estaba en quiebra el Ayuntamiento?

–Sí. En quiebra ética, desde luego. Y económica, muy cerca. Pagábamos 900.000 euros de intereses todos los años y había una capacidad de inversión mucho menor que la actual. Ahora la administración es otra y estoy superorgulloso de ello. Si me dicen hace nueve años que la administración en Llanes es como es hoy, no me lo creo.

–¿Cómo avanza el verano?

–Desde hace diez años, el número de visitantes ha crecido exponencialmente. Es nuestro gran potencial. El futuro de nuestros hijos pasa por cuidar el territorio de manera sensata. Sabemos lo que es el verano; tenemos que armarnos de paciencia, porque necesitamos seguir siendo una potencia turística.

–¿Hay turismofobia en Llanes?

–Es una ola nacional. Durante dos meses es complicado vivir en Llanes. Prestar servicios pensados para 14.000 personas cuando hay 80.000 es difícil. De ahí la necesidad de que otras administraciones asuman que las zonas turísticas necesitan una ayuda extra. Pero parece que solo la va a llevar Cataluña.

–¿Qué opina sobre las viviendas turísticas?

–Desconozco los planes del Principado, que suele ser regular de forma tardía y no muy certera. Espero equivocarme en esta ocasión. Lo que era una ayuda a la economía familiar ha pasado a ser en algunos casos un elemento especulativo que hay que cortar. Porque así se hace muy complicado fijar población.

